AMLO recuerda carrera de Gutiérrez Ortiz Mena y su nexo con grandes contribuyentes

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador recordó esta mañana que el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, aspirante a la presidencia del máximo tribunal del país que se define hoy, tiene un nexo con los grandes contribuyentes del país debido a su paso por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuando se retornaban impuestos a estos actores.

“No sé si sea el más rico, no estoy sosteniendo eso, pero ese Ministro fue, antes de ser funcionario público, encargado de un despacho fiscal que defendía empresas extranjeras, luego entrar con [Vicente] Fox como director jurídico del SAT. ¿Qué hizo Fox? Tengo la experiencia de un juicio, no sé si de Jumex o Del Valle, que le devolvieron el IVA, asesorado por Diego Fernández de Cevallos, y todo venía de las contribuciones de los estados, como era Jefe de Gobierno [de LA Ciudad de México] me dolió mucho, pero además protesté, no sé si entonces este señor era el director jurídico del SAT”, relató en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Gutiérrez Ortiz Mena fue nombrado en 2012 como Ministro de la Corte, propuesto por Calderón (2006-2012), y terminará su mandato en 2027.

Secuestrada y eclipsada, así es como define el presidente @lopezobrador_ a la SCJN, esto en medio de unas nuevas elecciones para elegir al presidente del 2023-2026. Afirma que está secuestrada por intereses del poder económico. pic.twitter.com/3yDrTfts4W — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) January 2, 2023

“Pero luego lo ponen de director de Grandes Contribuyentes del SAT; ¿quienes deben pagar más? Los grandes contribuyentes. ¿A quiénes se les devolvían los impuestos? A los grandes contribuyentes. Luego, director del SAT en la época de los grandes contribuyentes y de las facturaciones falsas”, añadió.

“Luego, criticó que no haya investigaciones sobre empresas factureras, que son compañías que inventan a través de este tipo de registros e inflan sus propios números. “Empezaron con [Felipe] Calderón y luego tuvieron su auge el sexenio pasado”, con Enrique Peña Nieto, indicó el Presidente.

A continuación, el Presidente cuestionó: “¿Quién las impulsó? ¿Cuánto fue el desfalco a la Hacienda pública? Entonces sí está interesante hoy [la votación], pero ya les dije, si hasta los [ministros] que nosotros propusimos se hicieron a un lado, no le entraron a la transformación, porque es muy cómodo estar del lado de los conservadores”.

Antes, en la misma conferencia, aseguró que no se meterá con la decisión de la Corte y no tiene injerencia, pero respetará la decisión del pleno.

“No tengo injerencia, de ningún tipo, si yo fuese como piensan mis adversarios, quedaría quien el Presidente decidiera, pero no es así”, expresó en su conferencia matutina desde Palacio Nacional. “Hay que esperar lo que digan los ministros, e institucionalmente, ni modo que le vayamos a declarar la guerra al Poder Judicial, se reconocerá al que gane, será reconocido, somos autónomos y tiene que haber colaboración porque encima de todo está el pueblo de México”, indicó.

Esta mañana, los 11 ministros del máximo Tribunal del país elegirán al sucesor de Arturo Zaldívar como presidente de la Corte, para el periodo 2023-2026, en un proceso que se ha visto marcado por las acusaciones de supuesto plagio en su tesis de Licenciatura de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, una de las aspirantes y propuesta por AMLO en 2019.

Previamente, había criticado al Poder Judicial y lamentó no haber podido reformarlo como buscaba al principio de su Gobierno. “Hay honrosas excepciones, pero el Poder Judicial está secuestrado como estaba el Poder Ejecutivo” durante los 36 años de gobiernos neoliberales, añadió. “Va a ser labor hacia adelante liberar el Poder Judicial, que jueces, magistrados, ministros, internalicen lo que es la justicia”.

Por último, López Obrador reiteró que “va a ser tarea de los que vengan reformar el Poder Judicial”. “Ya se cambió algo, pero faltan convicciones, faltan ideales, faltan principios”.