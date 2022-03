ONU aprueba resolución donde condena invasión rusa a Ucrania; pide retirar sus tropas

Ucrania, 2 de marzo (EFE).- La Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles una resolución de condena contra la invasión rusa de Ucrania, con el apoyo de 141 de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas.

El texto “deplora” la agresión rusa contra Ucrania y “demanda” a Moscú que le ponga fin y retire inmediatamente y sin condiciones sus tropas del país vecino.

La resolución, que no tiene carácter vinculante, recibió únicamente cinco votos en contra (Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea) y 35 abstenciones.

El resultado de la votación fue recibido de pie y con aplausos por una mayoría de la Asamblea General, que se reúne desde el lunes en una sesión especial de emergencia después de que Rusia vetara un texto similar en el Consejo de Seguridad.

En respuesta a ese bloqueo, Occidente acudió a la Asamblea General -donde no hay vetos- para denunciar las acciones de Rusia y, sobre todo, mostrar su aislamiento en la escena internacional.

Tras continuas negociaciones en los últimos días lideradas por Estados Unidos, los países europeos y la propia Ucrania, la resolución fue copatrocinada por casi un centenar de países y recibió finalmente 141 votos a favor, mientras que apenas cuatro países se sumaron a Rusia en el “no”.

In historic “Uniting for Peace” session, #UNGA adopts resolution demanding that the Russian Federation immediately cease its use of force against Ukraine and withdraw its military forces. https://t.co/xWc4QO8ruV pic.twitter.com/NZ5xG7Cfu2

— United Nations (@UN) March 2, 2022