Morena CdMx denunciará a Sandra Cuevas por lanzar pelotas con billetes en explanada

Sandra Cuevas se volvió tendencia luego de aventar pelotas rojas con billetes de 500 pesos pegados en la explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc.

Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).- Tomás Pliego Calvo, dirigente de Morena, dio a conocer que la próxima semana se presentará la décima demanda penal y administrativa contra Sandra Cuevas Nieves, Alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, por regalar dinero pegado en pelotas durante una manifestación en la explanada de dicha demarcación.

A través de una conferencia de prensa, donde el morenista estuvo acompañado por Paola Pintado, representante suplente de Morena ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), quien se encargó de dar más detalles sobre las nueve demandas que se han presentado ante dicho organismo, así como en la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y Secretaría de la Contraloría General por distintos delitos y faltas administrativas.

“Está actitud de la Alcaldesa en Cuauhtémoc no deja de sorprender a propios y extraños. Ahora, lo último que hizo fue el tema de las pelotas o globos rojos con los billetes, pues ha sido motivo de pena ajena. Ya son nueve denuncias que diputados, concejales y el propio Morena hemos presentado y la décima se sumará la próxima semana”, dijo Pliego.

Frente a sus acarreados, la alcaldesa Sandra Cuevas arroja desde el balcón pelotas de plástico con billetes de 500 pesos pegados. Sí, los mismos que dicen que "AMLO regala dinero a los pobres".

Y destacó Pliego que “hay testimonios e incluso videos de que en la explanada se estuvo repartiendo dinero pegado a algunas pelotas como pago a simpatizantes para evitar que ciudadanos llegaran a la explanada de la alcaldía a protestar por su gestión”.

Debido a esta situación, se volvió a hacer un llamado para que las autoridades investiguen y procedan en contra de Sandra Cuevas, quien rindió protesta como Alcaldesa el pasado 1 de octubre, y desde ese entonces se volvió tendencia en diferentes ocasiones por incurrir en diversas irregularidades.

La primera demanda contra la Alcaldesa fue por el evento que organizó en su toma de protesta, ya que incurrió a dos irregularidades, la primera fue por el ostentoso evento y la segunda por el origen de los recursos.

Otra denuncia fue la promoción personalizada y uso indebido de los recursos públicos al difundir su imagen mientras a sus espaldas estaban las banderas de los tres partidos por los que participó para esa Alcaldía.

No deja de sorprender la Alcaldesa en Cuauhtémoc. Hoy monto un show que recuerda las peores prácticas de la politiquería.

Además, la siguiente demanda fue en la misma toma de protesta por la liberación de mariposas durante el evento.

Cabe destacar que Paola Pintado mencionó que Morena denunció a Cuevas por la camioneta Suburban en la que se transporta, ya que tiene las placas alteradas.

Otra demanda fue presentada a principios de enero después de que “el concejal Doroteo” compartiera un video en redes sociales, donde se puede ver que afuera de las instalaciones del PRD fueron sacadas bolsas que podrían ser despensas, y acto seguido las subieron a una camioneta de la Alcaldía.

A esto se agrega que también denunciaron la revista de la Alcaldesa mediante la cual promociona su imagen, inicialmente la funcionaria dijo que no tenía ningún costo, y que el dinero había sido donado por personas afines a su Gobierno. Sin embargo, Pintado resaltó que a través de investigaciones que hizo Morena, se descubrió que la revista costó 400 mil pesos, y aseguró que “de ello existe facturas, un contrato que suscribió junto con un prestador de servicios, que va de principios de enero y concluye el 31 de diciembre del 2022”.

LA MÁS RECIENTE POLÉMICA DE SANDRA CUEVAS

Sandra Cuevas Nieves, Alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, fue cuestionada por lanzar desde un balcón pelotas de plástico con billetes pegados de 500 pesos, a las personas que le brindaron su apoyo en el lugar donde a la misma hora estaba convocada una manifestación en su contra. Sin embargo, respondió que esa acción no fue ninguna estrategia.

A través de la conferencia de prensa del Grupo Parlamentario del PRD celebrada el 1 de marzo, Cuevas Nieves señaló que ella se ha encargado de trabajar y estar cerca de la gente desde que llegó como titular de la Alcaldía Cuauhtémoc.

Agradezco a los medios de comunicación su siempre presencia para informar a la ciudadanía de manera objetiva e imparcial y dar fe del montaje orquestado por el @GobCDMX, advierto una carpeta de investigación carente de bases sólidas y pronta a desplomarse.

“Para empezar, yo no vi ningún balón. Entonces desde ahí ya estamos mal. Y no, mi estrategia ha sido el trabajo, el esfuerzo y estar diario cerca con la gente”, destacó la Alcaldesa de forma molesta durante la rueda de prensa.

Además, evadiendo el tema de la polémica en la que se vio envuelta al lanzar las pelotas con billetes de 500 pesos, pidió no desviarse del punto central, en lo que calificó como una supuesta “persecución política” en su contra por la denuncia de dos policías que la acusan de la probable comisión de los delitos de robo y abuso de autoridad en su contra.

“No nos desviemos, el tema más importante es la persecución política y de ahí no me van a sacar. Quieran moverse a otro lugar, yo no me voy a mover, yo acuso persecución política por el caso de dos policías que salen a denunciarme y acusarme de privación ilegal de la libertad, de robo, de robo con violencia, eso es lo que yo acuso”, aseguró.

Mediante redes sociales, vecinos de la Alcaldía Cuauhtémoc convocaron a manifestarse en contra de la gestión de Sandra Cuevas, en la explanada de la demarcación, entre las colonias convocadas se encuentran Santa María la Ribera, Tlatelolco, Buenavista, San Simón, Guerrero, Morelos Tabacalera, Centro, Hipódromo, Condesa, Obrera, entre otras.

Sin embargo, la Alcaldesa salió al balcón del punto de reunión a lanzar las pelotas a quienes fueron a respaldarla. En uno de los videos compartidos en redes sociales se escucha en el sonido de fondo: “Vecinos de las 33 colonias respaldándote, están todos los sectores contigo, estamos aquí en esta fiesta cívica”.

"A ver, a ver, no nos desviemos. Yo no aventé ninguna pelota. De aquí no me van a mover. Yo no aventé pelotas". Sandra Cuevas ante preguntas de reporteros. Sandra Cuevas, negando que regaló pelotas con billetes de 500 pesos.

RT 👇 pic.twitter.com/WhDkS4uS8M — David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) March 2, 2022

AUDIENCIA DIFERIDA POR SEGUNDA OCASIÓN

Este lunes 28 de febrero, la audiencia de la Alcaldesa, quien fue acusada de por diversos delitos cometidos contra de elementos de la Policía local, fue aplazada nuevamente, en lo que fue la segunda ocasión en el caso, a pedido de ella misma, informó la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CdMx) capitalina.

La Fiscalía capitalina señaló que, “por segunda ocasión, fue diferida la audiencia inicial para formular imputación contra servidoras y servidores públicos, entre ellos la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, por su probable participación en los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación, ocurridos el pasado 11 de febrero, en agravio de dos mandos de la Policía Auxiliar”.

“A petición expresa de la persona servidora pública titular de esa demarcación, quien argumentó el cambio de su defensa, el Juez de Control fijó como nueva fecha de audiencia el próximo 14 de marzo”, indicó la FGJ.

Por lo que, en esta conferencia de prensa agregó que “el próximo 14 de marzo en la audiencia se les va a caer su montaje porque, ¡oh, sorpresa!, creyeron que no había videos, sí hay videos. Y ahí se les va a caer todo el montaje que construyó el Gobierno de la Ciudad de México”.

El jueves pasado, la primera audiencia se aplazó debido a la ausencia de Cuevas, después de que la Fiscalía determinara que hubo una probable comisión de los delitos de robo y abuso de autoridad, ocurridos el pasado 11 de febrero y denunciados por dos mandos de la Policía Auxiliar.

Hoy me di el tiempo para revisar la carpeta de investigación en mi contra que proporcionó la @FiscaliaCDMX, detectando múltiples errores, inconsistencias y falacias contenidas en documentos oficiales que dejan mucho que desear de una institución encargada de impartir justicia.

La Fiscalía capitalina inició una investigación el pasado 12 de febrero, tras la denuncia presentada por dos mandos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en contra de cuatro servidoras y servidores públicos de la Alcaldía Cuauhtémoc, en la cual señalaron que habrían sido agredidos física y verbalmente.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los agentes fueron llamados para dialogar en las oficinas de la funcionaria sobre acciones en la regulación del comercio informal, pero ahí fueron atacados y privados de su libertad cerca de una hora, además, les fueron despojados sus radios de comunicación.

La Alcaldesa, por su parte, señaló este lunes que se trata de un “montaje orquestado” por el Gobierno de Claudia Sheinbaum. “Advierto una carpeta carente de bases sólidas y pronta a desplomarse”, aseveró.