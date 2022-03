Deportistas ucranianos se unen a las fuerzas militares para defender a su país

Por James Ellingworth

Estados Unidos, 2 de marzo (AP).- Hace menos de dos semanas, Dmytro Pidruchnyi competía en los Juegos Olímpicos de Invierno con los colores de Ucrania. Ahora porta uniforme y casco militar.

Pidruchnyi es campeón mundial de biatlón, una disciplina que combina esquí y tiro. Ha competido en tres Juegos Olímpicos.

Volvió a casa desde Beijing la semana pasada, justo antes de que Rusia invadiera su país.

Pidruchnyi publicó también un mensaje en memoria de Yevhen Malyshev, exdeportista de 19 años, quien formaba parte de la selección juvenil ucraniana de biatlón. Se desconocen las circunstancias exactas del deceso de Malyshev, pero la Unión Internacional de Biatlón informó el miércoles que “murió esta semana, sirviendo a las fuerzas militares de Ucrania”.

Pidruchnyi es uno de varios deportistas que se han unido a las fuerzas armadas de Urcania.

El tenista Serhiy Stakhovskiy había decidido alejarse un tiempo del deporte tras retirarse en enero, luego del Abierto de Australia. Cuando llegó la invasión rusa, volvió a Ucrania desde su casa en Hungría y decidió pelear.

“Todavía no estoy seguro de cómo he hecho esto. Sé que es extremadamente duro para mi esposa. Mis hijos no saben que estoy acá”, dijo Stakhovsky, quien pasó casi dos décadas en la gira de tenis y fue entrevistado el martes por la cadena BBC. “Ellos no entienden la guerra, son muy pequeños para comprender lo que pasa”.