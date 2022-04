“Fácil, fácil”: Portero de Argentina celebra que México sea su rival en Qatar (VIDEO)

Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo/AP).- Emiliano “Dibu” Martínez, portero de la selección de Argentina, reaccionó de una peculiar y alegre forma cuando se enteró que México sería uno de los tres rivales que enfrentará su equipo en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

Mediante sus redes sociales, Mandinha Martínez, esposa del arquero del Aston Villa de la Premier League, compartió el video donde se muestra que están en casa viendo el sorteo por televisión mientras se definían los grupos para este mundial.

Posteriormente ya se había dado a conocer que Argentina conformaría el grupo C, sin embargo, mientras el exfutbolista alemán Lothar Matthäus sacaba una de las pelotas para informar quien sería el otro integrante del grupo, se podía escuchar que los presentes gritaban “Switzerland (Suiza)”, y salió la Selección Mexicana.

Arabia Saudita y Polonia son las otras dos selecciones que conforman el Grupo C, equipos a los que también tendrá que enfrentar el cuadro azteca.

ARGENTINA Y MÉXICO… VIEJOS CONOCIDOS

Argentina se enfrenta a un viejo conocido como México, al cual le ganó las tres veces que se cruzaron en una cita mundialista, Arabia Saudí y Polonia, dos rivales a priori de menor poderío, acompañarán a la Albiceleste en el Grupo C.

“No nos podemos quejar”, admitió el técnico argentino Lionel Scaloni con una mueca de satisfacción tras la ceremonia en Doha. “Creemos que podemos hacerlo bien, podemos hacer una buena fase de grupos, pero el respeto es máximo”.

Sobre sus sensaciones, el entrenador apuntó que “no tenemos que estar contentos ni tristes. Tenemos que pensar en que estamos bien y pensar en nosotros”.

La dos veces campeona del mundo en 1978 y 1986 debutará el 22 de noviembre con Arabia Saudí en el estadio Lusail. Luego jugará contra el Tri —dirigido por el argentino Gerardo Martino — el 26 en el mismo escenario y cerrará la zona ante Polonia el 30 del mismo mes en el estadio 974.

“Todos están contentos con el grupo”, contó al diario Olé el arquero Emiliano Martínez sobre la reacción de sus compañeros vía Whatsapp tras el sorteo. “Tenemos un buen arranque con Arabia Saudita”.

Cabeza de serie de la zona, la selección argentina lleva 31 partidos invicta y clasificó con varias fechas de anticipación al Mundial.

Argentina se enfrentó en tres ocasiones con México. Le ganó 6-3 en la fase de grupos del primer mundial de 1930; luego lo superó 2-1 en octavos de final de Alemania 2006 y 3-1 en la misma instancia de Sudáfrica 2010.

Scaloni recordó que como jugador de la selección “yo lo sufrí en 2006, nos hicieron un gran partido que ganamos en la prórroga” con el recordado gol de Maxi Rodríguez, quien desde lejos del área desenfundó una volea de zurda impresionante durante el primer tiempo extra.

“Tiene tradición de Mundial, es un rival complicado”, lo elogió a pesar de que la Tri no tuvo una buena eliminatoria y se duda de la continuidad Martino. El “Tata” conoce bien a su rival ya que fue estratega de Argentina entre 2014 y 2016.

Argentina tanteaba jugar un amistoso contra México en septiembre en Los Ángeles. Scaloni confirmó que fue descartado tras el sorteo.

Sobre Polonia, el estratega argentino marcó que “es una buena selección, que cuenta con grandes futbolistas”. La selección argentina registra dos cruces contra los europeos: derrota 3-2 en 1974 y triunfo 2-0 en 1978, cuando fue anfitriona.

La llave también ofrece como atractivo un choque entre el astro Lionel Messi, que jugará su quinto mundial, y el goleador polaco Robert Lewandowski, ganadores el año pasado del Balón de Oro y del premio The Best de FIFA, respectivamente. Al ganar su séptimo Balón de Oro, Messi superó por apenas 33 puntos a Lewandowski en la votación.

El último campeón de la Copa América nunca jugó contra Arabia Saudí en un mundial. “Hizo una gran clasificación”, opinó Scaloni.

Si Argentina supera la primera ronda, jugará octavos de final con los sobrevivientes del Grupo D que conforman el último campeón Francia, Dinamarca, Túnez y el ganador del repechaje entre Emiratos Árabes-Australia vs. Perú.

“Espero que estén tranquilos y que disfruten del mundial, ojalá con Argentina hasta la final. Todos juntos seguramente seremos más fuertes”, fue el mensaje de Scaloni para los hinchas argentinos.

Además de dos títulos, Argentina disputó las finales de 1930, 1990 y 2014, mientras registra tres eliminaciones en primera ronda de grupos: 1958, 1962 y 2002.

En el último Mundial de 2018 se despidió en octavos de final ante el eventual campeón Francia.

México se enfrentará a Polonia el martes 22 de noviembre en el Stadium 974; contra Argentina jugará el sábado 26 en el Lusail Stadium; y ante Arabia Saudita se presentará el miércoles 30 de noviembre también en el Lusail Stadium.

