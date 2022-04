¡Que no se te pase! Así jugará México la fase de grupos del Mundial de Catar 2022

Madrid, 1 de abril (EFE).- Con el sorteo finalizado para el Mundial de futbol de la FIFA Catar 2022, la selección mexicana ya conoce sus duelos de la fase de grupos: enfrentará a Polonia, Argentina y Arabia Saudí.

EL DEBUT

– Martes 22 noviembre:

19:00 hora local (17:00 CET/16:00 GMT): México – Polonia (Estadio 974)

CONTRA ARGENTINA

– Sábado 26 noviembre:

22:00 hora local (20:00 CET/19:00 GMT): Argentina – México (Estadio Lusail)

CONTRA ARABIA SAUDÍ

– Miércoles 30 noviembre:

2:00 hora local (20:00 CET/19:00 GMT): Arabia Saudí – México (Estadio Lusail)

Y, a continuación, el calendario, horario y sedes de los partidos de los demás países en el Mundial de Catar 2022, según lo publicado por la FIFA:

FASE DE GRUPOS:

– Lunes 21 noviembre:

13:00 hora local (11:00 CET/10:00 GMT): Senegal – Países Bajos (Estadio Al Thumama)

16:00 hora local (14:00 CET/13:00 GMT): Inglaterra – Irán (Estadio Khalifa)

19:00 hora local (17:00 CET/16:00 GMT): Qatar-Ecuador (Estadio Al Bayt)

22:00 hora local (20:00 CET/19:00 GMT): EU – Ganador Gales-Escocia/Ucrania (Estadio Ahmad Bin Ali)

– Martes 22 noviembre:

13:00 hora local (11:00 CET/10:00 GMT): Argentina – Arabia Saudí (Estadio Lusail).

16:00 hora local (14:00 CET/13:00 GMT): Dinamarca – Túnez (Estadio Ciudad de la Educación).

19:00 hora local (17:00 CET/16:00 GMT): México – Polonia (Estadio 974).

22:00 hora local (20:00 CET/19:00 GMT): Francia – Ganador Australia/Emiratos – Perú (Estadio Al Janoub).

– Miércoles 23 noviembre:

13:00 hora local (11:00 CET/10:00 GMT): Marruecos – Croacia (Estadio Al Bayt).

16:00 hora local (14:00 CET/13:00 GMT): Alemania – Japón (Estadio Khalifa)

19:00 hora local (17:00 CET/16:00 GMT): España – Ganador N.Zelanda-Costa Rica (Estadio al Thumama).

22:00 hora local (20:00 CET/19:00 GMT): Bélgica – Canadá (Estadio Ahmad Bin Ali).

– Jueves 24 noviembre:

13:00 hora local (11:00 CET/10:00 GMT): Suiza – Camerún (Estadio Al Janoub).

16:00 hora local (14:00 CET/13:00 GMT): Uruguay – Corea del Sur (Ciudad de la Educación).

19:00 hora local (17:00 CET/16:00 GMT): Portugal – Ghana (Estadio 974)

22:00 hora local (20:00 CET/19:00 GMT): Brasil – Serbia (Estadio Lusail).

