Eugenio Derbez es criticado en redes por decir que Matamoros “es un pueblo sin luz”

Eugenio Derbez afirmó estar trabajando en un nuevo proyecto que mostrará la historia de la famosa “Niña Jobs” de méxico; sin embargo, fue críticado debido a que calificó a Matamoros como un pueblo con carencias básicas.

Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo).- Eugenio Derbez se encuentra en el ojo del hurácan debido a un comentario donde se referia a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, como un lugar marginado y con falta de servicios básicos, lo que causó la indignación de los habitantes locales..

A través de una entrevista para el programa Ventaneando, de Tv Azteca, el actor de Coda, ganadora como mejor película en los Óscar, reveló que actualmente trabaja en un proyecto sobre la historia de Paloma Noyola Bueno, una joven que se volvió famosa por su talento en las matemáticas.

“Es una historia interesantísima de cómo esta niña pudo salir adelante en un pueblo donde no tenía ningún recurso, donde ni siquiera están las calles pavimentadas, en donde no tienen luz ni siquiera en la escuela ya olvídate de una computadora o internet”, apuntó Derbez durante la entrevista.

Tras los hechos, usuarios de Twitter compartieron su crítica ante el comentario del actor y productor de cine.

“@ederbez me da gusto que estés realizando una película sobre una matamorense de la cual todos nos sentimos orgullosos, sin duda alguna cualquier oportunidad que hablen bien de nuestra ciudad los matamorenses lo atesoramos, pero también nos incomoda cuando se hablan cosas malas de Matamoros”, escribió el empresario Roberto Lee, fundador de una renombrada marca de bebidas alcohólicas de Tamaulipas.

“Qué pedo con @EugenioDerbez diciendo que en Matamoros no tenemos las calles pavimentadas, ni luz en las escuelas ni internet”, escribió en Twitter un cibernauta.

Qué pedo con @EugenioDerbez diciendo que en Matamoros no tenemos las calles pavimentadas, ni luz en las escuelas ni internet pic.twitter.com/BhaxDwjhEt — Gina Faz 💭 (@GiinaFaz) March 30, 2022

“Como le explicamos a @EugenioDerbez que #matamoros no es un pueblo…”, “@EugenioDerbez necesita visitar matamoros Tamaulipas Antea de decir algo”, “Mi heroica Matamoros no es un pueblo”, son otros de los comentarios que recibio el protagonista de No se aceptan devoluciones.

Asimismo, el empresario José Joel Gómez Velasco, presidente de la Cámara de Comercio de Tamaulipas, invitó a Derbez a pasar “un día” en Matamoros para que conozca realmente lo que es la ciudad y pueda ser anfitrión de la gente trabajadora y productiva que la representa.

¿QUIÉN ES LA “NIÑA JOBS”?

Paloma Noyola Bueno, también conocida como “La niña Jobs”, es una niña mexicana que es comparada con Steve Jobs, creador de Apple, por su gran inteligencia y dominió de las matématicas desde una corta edad.

Paloma Noyola Bueno, 12 años, mexicana y titulada por la revista Wired como la siguiente Steve Jobs #orgullomexicano pic.twitter.com/IOugxcmIoE — Carlos Cuevas Jr. (@Carlos_CuevasJr) October 21, 2013

Noyola había obtenido 921 puntos en la prueba Enlace del año 2013, el puntaje más alto alcanzado de ese año, por lo que medios de comunicación comenzaron a buscarla hasta que se convirtió en famosa e incluso fue la portada de una famosa revista américana.

Su historia quedará plasmada en un nuevo proyecto de Eugenio Derbez, sin embargo, hasta el momento se desconoce mayor información.