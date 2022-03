“No son sobres amarillos, son transferencias”, responde AMLO a Eugenio Derbez

En conferencia de prensa matutina, el Presidente López Obrador le reviró al actor que ya no se usan “los sobres amarillos porque ya pasó de moda”.

Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió esta mañana al actor y comediante mexicano Eugenio Derbez, quien se defendió de los ataques hechos desde Palacio Nacional por el Jefe del Ejecutivo federal.

El pasado 25 de marzo, en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, Derbez expresó su preocupación por el cambio de ruta de la obra del Tren Maya y aseguró no recibir dinero por participar en la campaña para frenar el proyecto estelar de la actual administración que atravesará los estados de Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Yucatán y Tabasco, por las afectaciones al medioambiente y a la biodiversidad.

“Yo me río, pero la gente puede checar mis redes sociales, me la vivo ayudando a los animales, la naturaleza. No es algo que inicié ahorita. A estas alturas de mi carrera no tengo la necesidad de que venga alguien a pagarme unos pesos para que yo apoye cierto movimiento, cierto partido. Al contrario, soy apartidista”, aseguró el actor.

“Me duele que descalifiquen porque creo que el león cree que todos son de su condición. Yo no recibo sobres amarillos, yo no necesito eso. Me gano el dinero con el sudor de mi frente y esto lo hago por amor a México, punto”, agregó.

Hoy, durante su habitual conferencia de prensa matutina, el Presidente López Obrador le reviró que ya no se usan “los sobres amarillos” porque ya pasó de moda.

“Dice un actor: ‘yo no recibo sobres amarillos’. No, son transferencias electrónicas, eso de los sobres amarillos ya pasó de moda”, dijo el mandatario.

Todo comenzó, cuando en el marco del Día Mundial del Agua, artistas y defensores del medioambiente como Eugenio Derbez, Bárbara Mori, Imelda Kimil y Natalia Lafourcade, entre otros, se sumaron a un video en el cual se pronuncian en contra del Tren Maya.

Sin embargo, López Obrador los calificó de “pseudoambientalistas”, pues aseguró que dichas personalidades no se pronunciaron en sexenios pasados en contra de otros temas ambientales, como el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en Texcoco.

Posteriormente, el 24 de marzo, acusó que los famosos solamente leyeron un guión y posiblemente quienes les pagaron por dicha “actuación” fueron sus adversarios.

“Existe también la deshonestidad en artistas, científicos e intelectuales. A estos famosos o les pagaron o lo hacen por convicción, porque les molesta mucho lo que está sucediendo en el país. Son adversarios nuestros, algunos muy desinformados”, aseguró el mandatario desde la “mañanera” en Palacio Nacional.

Además, López Obrador destacó en ese entonces que algunos de los participantes en el video estaban desinformados y que le recordaban a los políticos de antes. Además, consideró que Claudio X. González es quien estaría detrás de esta campaña.