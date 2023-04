Ven irregularidades en el proceso de elección de Consejera Electoral Norma de la Cruz

La Cámara de Diputados eligió recientemente a cuatro personas para renovar los cargos de consejeras y consejeros del INE, incluyendo la presidencia, entre señalamientos por la inclusión de personas afines a Morena, el partido en el poder. Esta no es la única ocasión en que la selección de perfiles es cuestionada. En 2020 la Consejera Norma de la Cruz Magaña fue electa pese a no cumplir requisitos básicos establecidos en la convocatoria, de acuerdo con una denuncia.

Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo).– El proceso de selección de Norma Irene de la Cruz Magaña como Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), quien ya cumplió dos de los nueve años para los que fue electa, estuvo marcado por irregularidades, pues para probar ante el Comité Técnico de Evaluación que residía en México desde hace al menos dos años presentó una credencial de elector con una dirección en la que no vivía, además, no renunció a la nacionalidad británica que adquirió en 2013, ambos requisitos solicitados desde la primera etapa del concurso, de acuerdo con una denuncia y el testimonio de una excolaboradora de la Consejera.

SinEmbargo solicitó una entrevista con la Consejera Norma de la Cruz Magaña para conocer su postura sobre los señalamientos en su contra. No obstante, la respuesta de la funcionaria, de acuerdo con lo que informó el área de comunicación del INE, fue que decidió “no tomar la entrevista”.

Las faltas que se habrían presentado en el proceso de selección constan en documentos y en el testimonio de una persona que laboró con ella, que pidió el anonimato por cuestiones de seguridad. A ello se suman acusaciones por supuesto despido injustificado, malos tratos a sus asesores e incluso amenazas para que una persona de su equipo destinara parte de su sueldo a María Teresa Magaña Sánchez, madre de la funcionaria. Esto último la Consejera lo negó a otro medio.

La convocatoria que emitió la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en 2020 para nombrar a cuatro consejeras y consejeros establecía que las personas aspirantes tenían que residir en México desde hace al menos dos años, un requisito que, según documentos y un testimonio, Norma de la Cruz no cumplió porque vivió y trabajó en el extranjero durante ese periodo.

Así lo corrobora, por ejemplo, el currículum que ella presentó al Comité Técnico encargado de elegirla y que en esa ocasión estuvo conformado por Blanca Heredia, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Silvia Giorguli, Presidenta del Colegio de México (Colmex); el exprocurador General de la República Diego Valadés, la y los académicos Ana Laura Magaloni, José Roldán Xopa y John Ackerman, así como la periodista Sara Lovera.

En este documento que presentó para el proceso de selección, Norma de la Cruz indicó que de 2017 a 2020 laboró como coordinadora en misiones de observación electoral de la Unión Europea. La última en la que participó como observadora fue en la elección extraordinaria de Perú en 2020, mientras que en 2019 lo hizo en las presidenciales de El Salvador.

Ese mismo año, de julio a noviembre, también se desempeñó como asesora técnica de la Comisión Nacional Independiente Electoral de Somalia, Creative Associates International donde, según mencionó, proporcionaba asistencia técnica estratégica y operativa a la presidencia de la Comisión Electoral Independiente Nacional (NIEC) “en un ambiente de alta fragilidad política, de seguridad y con conflicto armado en áreas del país”.

En 2018 participó en una misión de observación electoral de la Unión Europea durante las elecciones legislativas en El Salvador, ese mismo año en México el INE aprobó su solicitud para ser visitante extranjera en el proceso electoral federal, proceso para en el que, de acuerdo con las bases del órgano electoral, “cualquier persona con nacionalidad diferente a la mexicana” puede participar.

Una persona que laboró en el INE con De la Cruz Magaña expuso bajo condición de anonimato que la funcionaria arribó a México desde Perú en febrero de 2020 –mes que se publicó la convocatoria para la elección de consejeras y consejeros– y solicitó una credencial de elector para acreditar su residencia en el país con un comprobante de un domicilio que tomó sin permiso de los propietarios de la casa en el que nunca ha vivido.

La convocatoria emitida por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados para el proceso donde la Consejera fue electa también estableció que las y los aspirantes debían entregar una carta firmada bajo protesta de decir la verdad en la que afirmaran “tener ciudadanía mexicana por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad”. Este último requisito la funcionaria lo incumplió, según el mismo testimonio, porque desde el 28 de febrero de 2013 obtuvo un certificado de naturalización como ciudadana británica y no renunció a dicha nacionalidad durante el proceso de selección.

Lo que sí hizo el 27 de febrero de 2020, en la etapa de registro de aspirantes, fue promover ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el juicio SUP-JDC-160/2020 para controvertir el acuerdo publicado por la Jucopo con los requisitos para elegir a las nuevas personas consejeras, pues consideró que afectó “su derecho a integrar la autoridad electoral nacional” porque impedía participar a ciudadanos que adquirieron otra nacionalidad.

Sin embargo, el 4 de marzo de 2020 el TEPJF resolvió por unanimidad desechar el juicio porque se presentó de forma extemporánea, pues el acuerdo fue publicado en la Gaceta Parlamentaria el 13 de febrero y el plazo para impugnar terminó el día 20.

Pese a estas inconsistencias, el Comité Técnico de Evaluación permitió que De la Cruz Magaña avanzara en el proceso de selección y el 16 de julio su nombre fue incluido en las quintetas entre las que fueron electos cuatro nuevos consejeros y consejeras.

El 23 de julio de 2020 rendí protesta como Consejera Electoral del @INEMexico para el período comprendido del 27 de julio de 2020 al 26 de julio de 2029. pic.twitter.com/tB4eSjbnBc — Norma Irene De La Cruz Magaña (@NormaIreneD) August 10, 2020

Hasta el cierre de esta edición, integrantes del excomité técnico de evaluación tampoco respondieron a solicitudes de comentarios para hablar sobre las irregularidades acumuladas en el proceso de selección de la funcionaria, quien también ha sido señalada en los últimos años por su relación con militantes de Morena.

El 31 de enero de este año, luego de ser la única Consejera que se opuso a impugnar completo el Plan B de reforma electoral propuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el programa Los Periodistas, de SinEmbargo Al Aire, Álvaro Delgado cuestionó su cercanía con Morena y el Vocero del Ejecutivo federal, Jesús Ramírez Cuevas, lo que ella negó.

“A mí no me puso Morena, a mí me votó Morena igual que a los otros”, respondió cuando se le planteó que fue promovida para el cargo por el partido en el poder.

DENUNCIAN HOSTIGAMIENTO Y VIOLENCIA



Como Consejera, Norma de la Cruz ha sido cuestionada por el trato a sus asesores. Una persona que laboró en su equipo durante dos años denunció el acoso laboral al que se enfrentó y que se tradujo en amenazas para obligarla a depositar mes con mes parte de su sueldo a su mamá.

Desde septiembre de 2020, reveló de manera anónima, De la Cruz Magaña le comentó que su madre, María Teresa Magaña Sánchez, tenía problemas económicos por lo que “para ayudarla” le ordenó depositarle parte de su sueldo. Ante el temor de perder su empleo, la persona denunciante realizó depósitos cada quincena desde diciembre de 2020 y hasta julio de 2022 que quedaron registrados en los estados de cuenta bancaria de HSBC, a los que este diario digital tuvo acceso.

“Yo lo que hacía eran las transferencias electrónicas de mi cuenta personal a la cuenta de su mamá. Al principio me pedía que le pagara 5 mil por quincena, pero luego me dijo que necesitaba más dinero, entonces me sube a 15 mil el moche”, reveló. SinEmbargo también buscó a la Consejera para hablar sobre este tema, pero no respondió a la solicitud de comentarios.

La persona denunciante mencionó que luego de oponerse a realizar estos pagos, De la Cruz Magaña la despidió en agosto de 2022 argumentando una reorganización administrativa, por lo que promovió una demanda laboral y está a la espera de la resolución de un amparo.

Este no es el único señalamiento de exasesores que laboraron con la Consejera. A poco más de un mes de que asumió el cargo, el 7 de septiembre de 2020, Alejandra Altamirano, quien trabajaba con ella en su equipo de asesores, le envió una carta para formalizar su renuncia en la que lamentó “las diferencias de enfoques” que tuvo con la funcionaria por la falta de apertura.

“Siempre he pensado que los equipos de trabajo deben estar orientados por objetivos comunes y que los liderazgos se forjan a partir de valores, ideas y principios. Es por ello que fincaba gran esperanza de trabajar con un grupo abiertamente feminista y comprometido con una forma distinta de plantear el ejercicio del poder y la autoridad. No obstante, y quizás como en ninguna otra experiencia de que tenga memoria, pude comprobar que los discursos que no se respaldan con acciones suelen ser el peor antídoto para un cambio de paradigma, sin considerar los efectos perniciosos que a nivel mental y emocional se generan en la vida de las personas. Espero que en el futuro también considera la dimensión humana de sus decisiones”, se lee en el escrito.

La exasesora expuso la poca cercanía de la funcionaria con su equipo de trabajo, pues dijo que ello “hace imposible cualquier colaboración estable y productiva”.

A Norma De la Cruz Magaña le restan seis años y cuatro meses en el cargo, concluirá su gestión el 26 de julio de 2029. Desde el 4 de abril trabajará con Jorge Montaño Ventura, Rita Bell López Vences, Arturo Castillo Loza y Guadalupe Taddei Zavala, las personas electas este 31 de marzo por la Cámara de Diputados para integrar el Consejo General del INE luego de un proceso que, al igual que en 2020, fue cuestionado por la cercanía de los perfíleles finalistas con políticos de distintos partidos.

Montserrat Antúnez Estrada https://www.sinembargo.mx/author/montserrat-a-estrada Periodista y editora. Feminista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia y derechos humanos. Trabaja por un periodismo con perspectiva de género y que respete la dignidad de las personas.