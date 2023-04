Remind GNP, el festival que busca reunir distintas generaciones en un mismo lugar

Para la curaduría del cartel, los socios del festival buscaron que cada pieza del lineup fuera una joya musical de diferentes generaciones con el objetivo de reunir a toda la familia en un mismo evento.

Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo).- La Ciudad de México se embarcará en un viaje hacia el pasado de la mano de agrupaciones que hicieron historia en distintas épocas durante el marco del festival Remind GNP, que se llevará a cabo el próximo 22 de abril en el Parque Bicentenario, ubicado en las alcaldías Azcapotzalco y Miguel Hidalgo de la capital mexicana.

Promocionado como “el mejor picnic de tu vida”, Remind GNP busca reunir a la familia en un entorno lleno de juegos de arcade, pin pong champs, mini golf, diferentes activaciones, una rica selección gastronómica y, por supuesto, mucha música.

Creedence Clearwater Revisited, banda formada por el bajista Stu Cook y el baterista Doug “Cosmo” Clifford, ambos miembros de la original Creedence Clearwater Revival; y la agrupación estadounidense de R&B, soul, funk y disco Kool & the Gang, serán las encargadas de encabezar el viaje hacia los años mozos de distintas generaciones.

“Es un lugar en donde tú puedes ir con toda la familia y no hablo de sólo los niños sino pues de todas las edades. Hay talento de varias décadas y que une a muchas generaciones desde los setentas, ochentas, noventas y 2000. También estamos haciendo un enfoque súper grande en el tema del talento gastronómico, tendremos a varios de los mejores restaurantes haciendo presencia también”, explicó en entrevista para SinEmbargo Elis Williams, Coordinador de Comunicación del Festival.

“Nuestro target es toda la familia. Esta es una oportunidad de salir de la jungla de concreto. En México no hay muchos festivales de música que realmente sean para toda la familia, que abarquen a muchas generaciones diferentes y sentimos que si uno quiere ese tipo de experiencia, lo puede conseguir en Remind”, agregó.

El cartel lo completan Gipsy Kings, el chileno Beto Cuevas, vocalista de La Ley; la banda mexicana La Gusana Ciega y muchas otras sorpresas más, que los organizadores irán develando de a poco a través de las redes sociales del evento durante las próximas semanas.

De acuerdo con Williams, para la curaduría del cartel, los socios del festival buscaron que cada pieza del lineup fuera una joya musical de diferentes generaciones con el objetivo de reunir a toda la familia en un mismo evento.

“Remind siempre ha sido, como bien dice el nombre, una manera de recordar otros momentos musicales cuando tal vez estabas más joven o en otro momento en tu vida y es como recordar a nuestros usuarios este tipo de música, que no es tan fácil encontrar una oferta musical ni el festival como lo estamos haciendo”.

En cuanto a la selección gastronómica, Remind GNP promete reunir varios de los mejores restaurantes como Lardo, Tigre Silencioso, Margarita Burgers, Coma Pizza, Café de nadie, Almanegra Café, Campobaja, Caimán, Churrería El Moro, por mencionar algunos, para dar gusto a todos los asistentes.

Los boletos para Remind GNP se encuentran a la venta a través de Ticketmaster y los accesos van desde los 2 mil 160 pesos en general hasta los 4 mil 320 pesos en la modalidad Citibanamex VIP que incluye:

· mesas privadas

· servicio de meseros

· estacionamiento preferencia

· fila rápida para el acceso al festival

· baños VIP

· mixología especial

· selección gastronómica especial

· música especial

· zona de recarga de celulares

· cercanía al escenario

· espacio de descanso

“Es un aforo bastante compacto, digamos, estamos esperando hasta 15 mil personas, pero lo bueno del parque es, pues que todo está cerca y que no hay como muchas áreas en donde, no es como ir al Foro Sol, en donde puedes caminar millas en un Corona Capital, este no es el caso”, finalizó Williams.

