Receta y consejos para preparar waffles deliciosos y de manera sencilla

La chef Mariana Ortega compartió un par de consejos para preparar waffles y que queden esponjosos y con un rico sabor.

Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo).- Los waffles ya son un clásico para desayunar, son sencillos de preparar y se pueden decorar con fruta o hacer hasta versiones saladas. Uno de los topping que más se usan es la leche condensada, pero ¿qué hacer para que queden esponjados y con buen sabor?

La chef Mariana Ortega compartió un par de consejos para preparar waffles y que queden esponjosos y con un rico sabor:

-Generalmente se usa La Lechera como topping para los waffles, no obstante puede usarse en la preparación de la mezcla, esto le da un toque especial. “Para que le dé este toquecito dulce, este toquecito muy especial a los waffles, el chiste es que cuando tú cocines puedas darle este toque especial”.

-Batir muy bien, la harina debe pasar por un colador para que no tenga grumos y no tengas una masa pesada.

La Lechera lanzó una presentación en cartón en formatos de 324 y 430 gramos, el empaque conserva la calidad, el sabor y consistencia de la leche condensada; esta presentación es muy practica y permite medir mejor las cantidades, además de abrir el producto cerrarlo de manera sencilla gracias a su tapa.

Compartimos la receta para preparar waffles en casa.

Tiempo de preparación: 20 minutos

Porciones: 6

Ingredientes:

1 3/4 Taza de Leche Evaporada Carnation Clavel

2 Huevos

3/4 De barra de mantequilla fundida (68 g)

3 Cucharadas de esencia de vainilla

1/4 taza de Leche Condensada La Lechera

1 1/2 tazas de harina de trigo pasada por un colador

1/4 cucharadita de sal

1 Cucharada de polvo para hornear

Aceite en aerosol

1 envase de Leche Condensada La Lechera

1/2 taza de fresas desinfectadas y cortadas en rebanadas

1/2 taza de moras azules

1/2 manzana roja cortada en rebanadas

1/2 taza de nuez picada

Preparación:

1.- Para loa waffles se mezcla la Leche Evaporada Carnation Clavel con los huevos, la mantequilla, la esencia de vainilla, el 1/4 taza de Leche Condensada La Lechera, la harina, la sal y el polvo para hornear.

2.- Precalienta la waflera, añade un poco de aceite en aerosol y con ayuda de un cucharon vierte un poco de la mezcla; cocina de 3 a 4 minutos o hasta que esté ligeramente dorado.

3.- cubre cada waffle con un poco de Leche Condensada La Lechera, decóralos con un poco de fresas, moras azules, manzana, y nuez.