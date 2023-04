Daniela y Orlando cruzaron medio continente por su hijo. Juárez fue la tumba de él

Por Verónica Martínez

Ciudad Juárez, Chihuahua, 2 de abril (La Verdad de Juárez).- Su familia lo llamaba Nando y creció en San Cristóbal, Venezuela. Con 26 años se vio obligado a migrar por la situación económica de su país, primero se dirigió a Panamá y luego, de ahí, hasta esta frontera de México con Estados Unidos.

Orlando José Maldonado Pérez es uno de los 39 migrantes fallecidos durante el incendio del 27 de marzo en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez. El venezolano murió bajo custodia de las autoridades migratorias mexicanas, quienes dejaron a los migrantes encerrados pese al incendio en sus instalaciones.

Desde que conocieron que Orlando murió en el incendio de la estación migratoria, sus padres y hermana le lloran desde Venezuela, su esposa e hijo lo hacen desde Panamá y otros familiares desde Chile, Argentina, España y Estados Unidos, a donde también han migrado.

“Estamos destrozados por la forma tan inhumana y tan injusta en la que murió mi hermano. No sólo él si no (personas de) todas las nacionalidades que murieron. Nadie merece morir de esa manera. Ellos se fueron en busca de un futuro, de un sueño”, afirmó Mileivy Maldonado, hermana de Orlando, entrevistada vía telefónica desde el estado de Táchira, al oeste de Venezuela, donde vive con sus padres.

Su esposa, Daniela Orozco, dijo que durante muchos meses Orlando fue de frontera en frontera y de país en país tratando de lograr su sueño: llegar cruzar a Estados Unidos, trabajar y sacar adelante a su niño.

Su sueño se truncó. Ahora su cuerpo está en la morgue y sus familiares a la espera de información que les dé certeza de lo que le ocurrió.

Las respuestas que reciben por parte de las autoridades consulares de Venezuela y México han sido pocas, dijo su hermana.

Los últimos tres días han sido de gran angustia e incertidumbre para Mileivy y sus padres al enterarse de que el nombre de Orlando aparecía en la lista de fallecidos y lesionados por el incendio en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración que difundieron medios de comunicación.

Han sido los amigos de Orlando, algunos que viajaron con él desde Panamá, quienes acudieron al Servicio Médico Forense (Semefo) a buscar la identificación de su cuerpo; sin embargo, ahí les informaron inicialmente que no estaba en las listas oficiales de las víctimas, dejándolos desconcertados. En la Fiscalía General del Estado tampoco consiguieron información concisa, pues sólo les decían que buscaran en los hospitales de la ciudad.

Esto sólo ha causado más pesar en la familia, pues sin tener la certeza de que su cuerpo ha sido identificado dudan de la muerta de Orlando.

“La única información que tenemos de que está muerto es por la lista que sacó el Gobierno de México”, dijo la venezolana. “Nosotros estamos lejos. No podemos ir a buscarlo. No podemos estar con él. No sabemos dónde está, quién lo tiene. Estamos a miles de kilómetros”.