Por años, Padilla tuvo enorme poder discrecional y acceso a presupuestos descomunales

Hace 32 años Raúl Padilla López esculpió a su gusto y conveniencia, para apuntalar su imperio como jefe político de la Universidad de Guadalajara, a la Federación de Estudiantes Universitarios; irónicamente, esa fortaleza podría convertir a la FEU en el actor clave para la sucesión en el poder que controle la UdeG.

Ciudad de México, 3 de abril (SinEmbargo).– Medio siglo después, la tragedia enluta nuevamente a la familia Padilla, pues el más prominente de sus miembros, el exrector y jefe político de la Universidad de Guadalajara en los más recientes 34 años –además de ser uno de los políticos más influyentes de Jalisco en las recientes tres décadas–, se suicidó hoy en su domicilio, según confirmaron este domingo 2 de abril del 2023, tanto el Gobernador de estado Enrique Alfaro Ramírez, como la institución educativa más importante del occidente de México.

Quien le antecedió como rector de la Universidad de Guadalajara, Enrique Javier Alfaro Anguiano –padre del actual Gobernador de Jalisco– comentó en alguna ocasión que nada extraño sería que Padilla López tuviera el mismo final trágico que su padre Raúl Padilla Gutiérrez.

“Raúl guarda en su escritorio la pistola con la que se suicidó su padre. A nadie le extrañaría que la tragedia lo llevara hacia un mismo final”, comentó en alguna ocasión el exrector Alfaro Anguiano.

La comunidad de la Universidad de Guadalajara lamenta profundamente el fallecimiento del Lic. Raúl Padilla López, ex Rector de nuestra casa de estudio y presidente de la @FILGuadalajara. Descanse en paz. pic.twitter.com/5UUmot3Tek — Universidad de Guadalajara (@udg_oficial) April 2, 2023

“Encontrándose en su despacho profesional y ante la presencia de uno de sus hijos y de un amigo, el licenciado Raúl Padilla Gutiérrez, de 49 años de edad, sacó de uno de los cajones de su escritorio una pistola escuadra calibre 45, se la llevó a la cien derecha y se hizo un disparo que le produjo instantáneamente la muerte”, publicó el periódico El Informador el jueves 28 de diciembre de 1972. Raúl Padilla López tendría entonces 18 años de edad.

“Sin poderse sobreponer a la sorpresa, el hijo del profesionista comunicó telefónicamente a sus familiares lo que había sucedido y estos a su vez, solicitaron la intervención del personal médico y de agencia del Ministerio de la Cruz Verde”, agrega la nota de El Informador.

“El licenciado Raúl Padilla Gutiérrez –contextualizó el mismo medio– figuró en la política local casi desde que inició sus estudios en la Universidad de Guadalajara en donde se graduó como abogado y destacó como orador (…) Fue administrador de mercados en el Ayuntamiento de esta ciudad, jefe del departamento jurídico del PRI, diputado local, subsecretario de gobierno, presidente del Comité Estatal del PRI (…) y asistente en el gobierno del Lic. Gustavo Díaz Ordaz”.

Durante los más recientes 34 años Raúl Padilla López fue un personaje muy importante, destacado en la vida pública de Jalisco, factótum de la Universidad de Guadalajara, la cual manejó con mano firme y de manera discrecional, personalísima y patrimonialista.

Hombre de singular inteligencia y cautela, acostumbrado a operar en las sombras, de manera discreta, soterrada y taimada, Padilla López cometió un grave error durante el proceso electoral presidencial que desembocó en los comicios del domingo 1 de julio del 2018, al involucrarse en forma abierta y ostentosa como Enlace con la Comunidad Cultural en el equipo de campaña del aspirante Ricardo Anaya Cortés, postulado por la coalición Por México al Frente, integrada por Movimiento Ciudadano, PAN y PRD.

Además, el cacique universitario aprovechó las circunstancias para hacer una ventajosa alianza con con el entonces Gobernador electo Enrique Alfaro y se sumó a la confrontación directa contra la próxima administración federal, al hacer más profundo su antagonismo y diferencias con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que llegó al cargo postulado por la coalición de Morena-Encuentro Social-Partido del Trabajo.

La alianza Alfaro-Padilla se rompió en junio del 2021 cuando el cacique universitario promovió la fundación de su propio partido estatal Hagamos y en revancha el Gobernador reasignó 140 millones que estaban designados para un Museo de Ciencias Ambientales promovido por Raúl y los orientó a la construcción del hospital Civil de Oriente, en Tonalá. Se inició entonces una disputa por el presupuesto de la UdeG, pues el Gobernador dijo que no asignaría recursos para obras que fueran manejadas discrecionalmente por el cacique universitario.

El viernes 25 de noviembre del 2022 el Gobernador anunció que ningún funcionario de su Gobierno acudiría a los eventos de la Feria Internacional del Libro, cuyo patronato presidía el jefe político de la UdeG.

“No se puede mantener silencio ante los actos que está generando el personaje que tiene secuestrada a la Universidad de Guadalajara y su grupo de lacayos, nosotros no vamos a guardar silencio ante esta situación (…) El Gobierno de Jalisco no va a estar presente en la Feria Internacional del Libro ni en la inauguración ni en eventos posteriores. Queremos a la FIL, pero queremos una FIL libre de caciques y vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para lograrlo”, expresó Alfaro Ramírez.

Además, Alfaro agrego: “Lo que no vamos a hacer es permanecer callados y permitir que un mafioso disfrazado de promotor cultural siga engañando a la comunidad cultural de país y a la comunidad internacional (…) Esa historia se acabó, el silencio es lo que ha lastimado tanto a la universidad, tener a una universidad secuestrada es algo que no se puede permitir y por eso llegó también el momento de decir que a Raúl Padilla se le acabó el veinte”.

También, en reiteradas ocasiones, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado con severidad su rechazo a que la Universidad de Guadalajara esté secuestrada desde hace 34 años por el grupo político que hasta hoy ha liderado Raúl Padilla.

LOS TRES JEFES

Restaurada como universidad pública de Estado en 1925 por el Gobernador José Guadalupe Zuno Hernández, de origen, la UdeG fue siempre manzana de discordia y motivo de fuertes disputas por su control entre las familias y grupos políticos encabezadas por tres exgobernadores: el mencionado Zuno Hernández, Margarito Ramírez Miranda (1927-1929) y Jesús González Gallo (1947-1953).

En los últimos 72 años la UdeG ha padecido tres severos cacicazgos. Carlos Ramírez Ládewig (hijo de Margarito), primer presidente de la FEG, fue jefe político de la UdeG durante 24 años, desde 1951 hasta el día de su muerte, cuando fue asesinado el viernes 12 de septiembre de 1975, presumiblemente por un comando guerrillero, aunque la familia siempre ha mantenido viva la certeza de que fue un crimen de Estado perpetrado por el Gobierno del Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), quien era yerno del jalisciense José Guadalupe Zuno Hernández, pues estaba casado con María Esther Zuno Arce.

Al morir Carlos, asumió la jefatura política de la FEG y de la UdeG su hermano Álvaro. A la sombra de Álvaro creció el actual jefe político de la UdeG. Raúl Padilla Gutiérrez, padre de Padilla López, fue amigo entrañable de Carlos Ramírez Ládewig, quien siempre mostró especial interés por proteger e impulsar políticamente a Raúl hijo.

Al heredar el poder, Álvaro hizo presidentes de la FEG a Raúl (1977-1979), Horacio García Pérez (1979-1981), Gilberto Parra Rodríguez (1981-1983), José Trinidad Padilla López (1983-1986), Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (1986-1989), Oliverio Ramos Ramos (1989-1992) y a su hijo Mayo Ramírez Gutiérrez (1992-1995).

De la mano de Álvaro, Raúl llegó a la rectoría el 1 de abril de 1989. Padilla López rompió alianzas con Álvaro y con la FEG, para asumir un poder total, sin restricciones y contrapesos en la UdeG. En su libro “Historia de una traición”, publicado en el año 2000, Álvaro acusa a Raúl de haberlo traicionado a él y a quien fuera su aliado en la búsqueda del poder total en la UdeG, el también expresidente de la FEG (1979-1981) Horacio García Pérez.

En 1991 Raúl defenestró a la FEG e impulsó el surgimiento de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), para consolidarse como el factótum de la UdeG e impuso a los seis rectores que le sucedieron: Víctor Manuel González Romero (1995-2001); José Trinidad Padilla López, su hermano menor (2001-2007); Carlos Jorge Briseño Torres (2007-2008); Marco Antonio Cortés Guardado (2008-2013); Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (2013-2019) y Ricardo Villanueva Lomelí (2019-2025).

Briseño Torres se rebeló y trató de desplazar al cacique, pero fue destituido por el Consejo General Universitario el viernes 29 de agosto del 2008 y finalmente se suicidó de un tiro en la cabeza el jueves 19 de noviembre del 2009.

Cinco expresidentes de la FEG han sido rectores de la UdeG: Jorge Enrique Zambrano Villa, 1975-1983; Enrique Javier Alfaro Anguiano, 1983-1989; Raúl, 1989-1995; José Trinidad Padilla López, 2001-2007 e Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, 2013-2019. Y también es rector general un expresidente de la FEU: Ricardo Villanueva Lomelí.

Como a todos a mí me llega la noticia terrible e inesperada del fallecimiento de Raúl Padilla, y me golpea en lo profesional, pero sobre todo en lo personal, porque para mí, además de ser un visionario y una persona que hizo lo increíble por la cultura de nuestro país.. abro hilo pic.twitter.com/3dOKFGgsS4 — Marisol Schulz (@Marisolschulz) April 3, 2023

Me confirma el fiscal del estado que hace unas horas el licenciado Raúl Padilla López se quitó la vida en su domicilio particular. Tuve comunicación con su hermano Trinidad y con el rector de la Universidad para expresarles mis condolencias a la familia y a la institución. DEP. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) April 2, 2023

En una entrevista publicada en Mural el 23 de enero del 2012, José Dolores Mártir Velázquez, muy cercano a los exjefes políticos de la UdeG, Carlos y Álvaro Ramírez Ladewig -que entre los dos sumaron 38 años de cacicazgo, de 1951 a 1989-, y en alguna época también ligado a Padilla López, explicó cuál era la fuente del poder de Raúl, versión que jamás fue desmentida o aclarada por el aludido.

-¿Por qué Raúl Padilla López tiene tanto poder?

“Porque maneja la nómina. Y voy a decir cómo. Un día aquí en este sillón estaba yo y Raúl estaba ahí, y me dijo: ‘Maestro Mártir ¿no tienes interés en ser director del Sistema de Enseñanza Media Superior?’. Le dije: ‘¿A cambio de qué Raulito, porque tú no das paso sin guarache…?’. Dice: ‘ah no, no tiene mayor ciencia. Mira, yo llamo a alguien y le autorizo 100 millones de presupuesto. El administra 60 y nosotros 40, y él completa como puede’”, explicó José Dolores.

Agregó Mártir Velázquez: “Él (Padilla López) maneja hasta el último miembro del Consejo General Universitario a través de la nómina en esas condiciones. Por esa razón los Gobiernos no han podido hacerle nada. Porque si tú aceptas un trato de esos y te vas al bote, eres tú y no él, porque tú eres el que firmaste, no él. Entonces el Gobierno no le puede hacer nada así. Ese es el origen de su verdadero enriquecimiento y además la enfermedad terrible que tiene de acumulación de poder y de dinero”.

LOS LEONCITOS

Hace 32 años Raúl Padilla López esculpió a su gusto y conveniencia, para apuntalar su imperio como jefe político de la Universidad de Guadalajara, a la Federación de Estudiantes Universitarios.

Irónicamente, esa fortaleza podría convertir a la FEU en el actor clave para la sucesión en el poder que controle la UdeG. Quienes en alguna época fueron considerados como dóciles cachorros, están ahora convertidos en ambiciosos leones que aspiran a reclamar el trono del imperio.

Aunque nadie puso en duda en algún momento el cacicazgo de Padilla López, el padrino que de manera directa tuvo siempre las riendas de la FEU fue el casi eterno secretario general de la institución, Alfredo Peña Ramos, a quien “El Licenciado” le delegó, en forma absoluta, el pastoreo de sus leoncitos. Peña Ramos es actualmente rector del Centro Universitario de Tonalá, de la UdeG.

El poder de Carlos y de Álvaro se cimentaba en el control de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) –la del socialismo teórico y el pistolerismo práctico– y en el manejo de los gremios de académicos y trabajadores. En 1991, para hacerse del poder total en la UdeG, teniendo ya el control de los gremios de trabajadores y académicos, Padilla López defenestró a la FEG y le dio la titularidad de la representación estudiantil a la FEU.

La FEU nació formalmente el 4 de julio de 1991 y desplazó en la representación estudiantil dentro de la UdeG a la vieja FEG. Fue precisamente Peña Ramos quien operó la defenestración de la FEG, por encomienda del entonces rector en funciones Raúl Padilla López.

Con el apoyo de autoridades universitarias, el llamado Movimiento Democrático, encabezado por Lorenzo Ángel González Ruiz (primer presidente de la FEU), Alfonso Partida Caballero, Mara Nadiezhda Robles Villaseñor –actual diputada local por Hagamos– y Juan Manuel Soto García, entre otros estudiantes, ganó tanto presidencias de sociedades de alumnos como espacios en el Consejo General Universitario, y le arrebató a la vieja FEG el poder que ejerció durante 40 años (desde 1951).

La FEU, junto con el Sindicato de Trabajadores Académicos y el Sindicato Único de Trabajadores (administrativos y manuales) son las tres columnas que hacen mayoría con sus representantes en el Consejo General Universitario, el máximo órgano de gobierno, que respondía al mandato del cacique Raúl Padilla López.

EL AFORTUNADO RAÚL

Raúl Padilla López fue presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara –la temible FEG del socialismo teórico y el pistolerismo práctico- de 1977 a 1979. En 1979 fue nombrado director del Departamento de Intercambio Académico de la Universidad de Guadalajara. De 1984 a 1989 fue director del Departamento de Investigación Científica y Superación Académica de la UdeG. Fue rector de la UdeG de 1989 a 1995.

Es presidente de la Feria Internacional del Libro. También acapara las presidencias de muchas otras instancias universitarias: del Consejo Directivo de la Fundación Universidad de Guadalajara, del Patronato del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, del Consejo Consultivo del Centro de Estudios Estratégicos, del Consejo de Administración del Corporativo de Empresas Universitarias del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA), del Consejo Consultivo de Cultura del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, del patrono de Artes Escénicas, del Consejo Directivo del Festival Creativo Papirolas, del Consejo de Administración del Sistema Universitario de Radio y Televisión, de la Feria Internacional de la Música, de la Feria del Libro en Español de Los Ángeles, California, y de la Muestra de Cine Mexicano Guadalajara en Los Ángeles.

LO QUE VIENE

Raúl Padilla López tomó en sus manos su propio destino y dejó sembrada una gran interrogante sobre el futuro político de la UdeG.

Además de Peña Ramos y su puñado de expresidentes de la FEU, hay otros dos personajes con relevante poder e influencia en la UdeG: el hermano de Rául, José Trinidad Padilla López, exrector de la UdeG (2001-2007 ) y el actual regidor de Guadalajara y también exrector Tonatiuh Bravo Padilla.

A través de su relación con los expresidentes de la FEU y de su buena relación con Bravo Padilla, el Gobernador Alfaro Ramírez podría influir en los reacomodos políticos para el control y el nuevo rumbo que podría tomar la institución.

Pedro Mellado Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/pedromellado Periodista que durante más de cuatro décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace más de tres décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Es profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad jesuita de Guadalajara.