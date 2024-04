Layda Sansores destituye a 9 policías por protestas en Campeche; los llama “canallas”

Tras las jornadas de protestas de policías de Campeche, y a nunciar que se ha cumplicado con casi todos los puntos de un pliego petitorio, la Gobernadora Layda Sansores anunció la destitución de nueve líderes policías. Los acusa de acosar mujeres.

Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo).- La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, anunció mediante un video en sus redes sociales la destitución de nueve policías que lideran las protestas en el estado. “He decidido enfrentar a nueve canallas corruptos que los amenazan a ustedes y que han sido denunciados por acosar mujeres, maltratar, corromper y extorsionar a la ciudadanía”, dijo. Advirtió que está en juego la transformación del Estado.

“Hemos iniciado el proceso de bajas y denuncia de sus delitos, yo vine solo a ser Gobernadora, vine a compartir la corrupción como lo ha hecho nuestro Presidente”, dijo en el video de casi diez minutos de duración.

La morenista reconoció el compromiso y la lealtad de cientos de policías que, “sin dejar de luchar por sus derechos, volvieron al camino de la institucionalidad”, pero denunció que los líderes señalados tienen amenazados a otros elementos de la policía para que sigan con el paro de labores. Entre los funcionarios que va a destituir, la Gobernadora mencionó a “El Chevy”, “El Cheetos” y “El Charmin”. Pero no especificó sus nombres y cargos.

Las protestas estallaron en Campeche el pasado 15 de marzo para respaldar a mujeres policía que denunciaron agresiones sexuales durante un operativo en el penal Kobén.

IMPORTANTE MENSAJE PARA LOS CAMPECHANOS Y LOS MEXICANOS. pic.twitter.com/q2A4Etn6io — Layda Sansores (@LaydaSansores) April 2, 2024

En su comunicado, la Gobernadora comenzó a hablar sobre la lucha que ha abanderado en el estado y recordó que antes no se podía protestar. “La libertad de expresión estaba cancelada. Hoy en uso y abuso de sus libertades insultan al Presidente o a mi persona, inventan o difunden noticias falsas. Y antes, por razon de estado, terminabas perseguido y te daban tres opciones: exilio, encierro o entierro”, dijo la Sansores.

Sobre dos implicados en las protestas, la Gobernadora los calificó como “amos de la tenebra, lobos disfrazados de ovejas, manipulan personas con dineros que vienen de lugares oscuros e inconfesables para alimentar su incontrolable ansia de poder”, explicó. Sin tampoco mencionar nombres, dijo que uno de los policías representa “lo peor del pasado” el otro “lo peor que podría pasarle a Campeche en el futuro”. Además, los llamó politiqueros misóginos.

Hizo un llamado a que “abran los ojos”, y que no digan que no se ha escuchado a los elementos de seguridad. Sansores subrayó que los 21 puntos del pliego petitorio de los policías, excepto el de no usar body cams, han sido cumplidos por su administración. Además, dijo que agregó otros cuatro en beneficio de los elementos de seguridad pública.

“Hoy por hoy no hay alguien que requiera diálogo que no lo haya tenido”, sentenció. La morenista dijo que la mayoría de policías se desempecha con responsabilidad y honestidad. “Soy la misma Layda que inició su Gobierno duplicando el ingreso de 6 mil 250 pesos a 13 mil de los policías más modestos”, explicó.

“A los policías que faltan por regresar a casa, los esperamos con los brazos abiertos, que no los usen que no los arrodille el miedo”, dijo.

Layda Sansores volvió a respaldar a su Secretaria de Seguridad Marcela Muñoz. Adivirtó que “con la ley en la mano, daremos de baja a los policías que sean necesarios para erradicar la corrupción”.

A su vez, señaló al Diputado José Luis Flores como un traidor, pues abiertamente ha apoyado el movimiento de los policías. Sansores dijo que está al servicio de un exgobernador.

POLICÍAS PROTESTAN EN CAMPECHE

Elementos de la policía estatal del C5 realizaron en la mañana un protesta contra el titular, José Miguel Valdes Herrejón. Sin embargo, les negaron el acceso. “No hemos hecho nada ilegal solo por estar apoyando a los compañeros”, dijeron a la prensa.

Esta jornada la manifestación de la Policía de Campeche cumple 18 días, tras el operativo del pasado 15 de marzo en el Centro Penitenciario San Francisco de Kobén.

Herrejón aceptó indirectamente que, durante esta mañana, los mandos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana intentan despedir a los elementos para dar lugar a nuevo personal.

Lo anterior porque personal de 10 años y más apoyan la manifestación de sus compañeros en las instalaciones de la SPSC, que comenzó el pasado 16 de marzo para pedir la destitución de la Secretaria de Seguridad estatal, Marcela Muñoz Martínez.

-Con información de PorEsto.