Monreal obtiene amparo para que Layda Sansores no lo mencione en su programa

Lo que la defensa de Monreal reclama por la vía penal es la intervención ilegal de comunicaciones privadas, así como la manipulación, edición, publicación y difusión a través de redes sociales oficiales.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).– El Senador Ricardo Monreal Ávila obtuvo un amparo con el que logró una suspensión provisional para que la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ya no lo mencione durante su programa semanal “Martes del Jaguar” y baje las publicaciones de él de sus redes sociales bajo el argumento de que se trata de información “falsa, carente de objetividad e imparcialidad”.

El equipo legal del legislador informó a medios que un Juez de Distrito admitió la demanda de amparo y aseguró que haber optado por la vía de la autoridad persecutora de delitos y la jurisdiccional tiene por propósito evidenciar las ilegales maniobras de ataques sistemáticos emprendidas en contra del Senador Monreal Ávila.

‼️EXTRA EXTRA‼️ El senador @RicardoMonrealA gana primer round a @LaydaSansores Logra amparo para que hoy el Martes del Jaguar no mencione nada respecto a Monreal y baje de inmediato las publicaciones que se refieren a él, por “falsas, carentes de objetividad e imparcialidad” — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) November 8, 2022

Lo que la defensa de Monreal reclama por la vía penal es la intervención ilegal de comunicaciones privadas, así como la manipulación, edición, publicación y difusión a través de redes sociales oficiales (Youtube, Twitter, Facebook).

El pasado 27 de octubre la Gobernadora de Campeche exhibió en su programa “Martes del Jaguar” una serie de chats entre Ricardo Monreal Ávila y Alejandro Moreno Cárdenas en donde al parecer se pactaron algunos acuerdos que el priista no cumplió. Además acusó al Senador morenista de empezar una guerra sucia y dividir al partido.

La Gobernadora de Campeche aseguró en esa ocasión que ella no espía a nadie, que la información le llegó. “Yo no espió a nadie, a mi me cayó la información, pero aquí lo que se demuestra es que trató de encubrir [a ‘Alito’] y por tanto actuó contra los campechanos, y si Monreal quiere demostrar que lo espié a ver cómo le hace”.

“O pide perdón, una disculpa y se acaba su doble juego, o que se defina”, añadió.

Luego de la difusión de estos mensajes, el Senador Ricardo Monreal presentó una denuncia penal contra la Gobernadora de Campeche y contra quienes resulten responsables por intervenir sus conversaciones privadas por WhatsApp y difundirlas.

“Es una denuncia por distintos delitos. Son por intervenciones de conversaciones privadas que de acuerdo de la Constitución son inviolables y también por difusión. No solo es el delito de intervención de comunicaciones, sino también de la difusión”, declaró el morenista el 28 de octubre afuera de la Fiscalía General de la República (FGR).

Agregó que también fue por peculado porque, explicó,esto se configura desde el momento en que se usan recursos públicos para difundir los mensajes.