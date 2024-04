ENTREVISTA ¬ Es ridículo que Anaya y Cabeza sean candidatos y yo no: Santiago Nieto

Nieto Castillo detalló que los ataques en su contra se deben al temor que genera en este grupo de panistas la batalla que ha emprendido contra ellos.

Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo).- Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), calificó como ridícula la decisión de revocarle su candidatura al Senado de la República por el estado de Querétaro por supuestas irregularidades en su registro de elegibilidad de residencia y a su vez conservar las candidaturas de Ricardo Anaya y Francisco García Cabeza de Vaca, dos personajes señalados de corrupción y que residen desde hace un par de años en Estados Unidos.

“Es increíble que Ricard Anaya o que Francisco García Cabeza de Vaca, prófugos de la justicia, los dos residentes en el extranjero, en Estados Unidos desde hace varios años, que no han regresado a México porque se cumplimentan las ordenes de aprehensión en su contra, estén como candidatos a puestos de representación proporcional y yo que estoy en la calle buscando un espacio de mayoría relativa me retiren la candidatura a partir de una demanda del PAN”, dijo el encargado de despacho de la Procuraduría de Hidalgo en entrevista con “Los Periodistas”.

El pasado 27 de marzo, los magistrados de la Sala Regional de Toluca revocaron la candidatura de Santiago Nieto Castillo al considerar que no cumple con el registro de elegibilidad de residencia efectiva mayor a seis meses en Querétaro previo a la elección. El extitular de la UIF aseguró que recurrirá a la Sala Superior del Tribunal Electoral para apelar el veredicto de la Sala Regional, la cual avaló la queja presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) en contra suya.

Nieto Castillo señaló directamente a Reyes Rodríguez Mondragón, uno de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, vinculado con el PAN, de haber intervenido directamente para que su candidatura fuera revocada.

“El personaje siempre está ligado a Cabeza de Vaca, a Roberto Gil Zuarth. En el caso de Tamaulipas se estuvo pronunciado para que se anulara la elección que había ganado Américo Villarreal […] Reyes Rodríguez no es una gente que garantice imparcialidad, no es una gente con quien me interese trabajar y es un empleado de los despachos del calderonismo, particularmente de Roberto Gil Zuarth y es una tristeza que ese tipo de personajes sean las autoridades electorales”.

Nieto Castillo detalló que los ataques en su contra se deben al temor que genera en este grupo de panistas la batalla que ha emprendido contra ellos.

“En los hechos es un desafuero, no quieren que yo esté en la boleta electoral y es por un hecho muy sencillo, el PAN tiene miedo, porque el Presidente López Obrador ya está rondando los 60 puntos de aprobación en Querétaro, porque Claudia Sheinbaum está rodando 54-55 por ciento de preferencia electoral en Querétaro y nosotros ya empezamos a aparecer empatados o arriba”.

Apenas el pasado 22 de marzo, Santiago Nieto Castillo había señalado a Roberto Gil Zuarth, exsecretario particular de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), al Senador Germán Martínez Cázares y a un grupo de panistas de orquestar un ataque en su contra luego de que el PAN impugnara ante el TEPJF su candidatura.

En esa entrevista con “Los Periodistas” Santiago Nieto también mencionó su preocupación por la imparcialidad del proceso, pues señaló una supuesta conexión entre Reyes Rodríguez Mondragón, uno de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral y el PAN.

Santiago Nieto Castillo ha afirmado en diversas ocasiones que Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, y un grupo de calderonista que operaron a su lado en esta entidad, tienen vínculos con los grupos del crimen organizado.

Este grupo, al que se refirió Santiago Nieto, está conformado por Roberto Gil Zuarth, Salvador Vega Casillas, Javier Lozano Alarcón, Maximiliano Cortázar Lara y Jorge Manzanera Quintana, políticos incondicionales del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Emigró de la Ciudad de México a Tamaulipas para trabajar y hacer millonarios negocios al amparo del Gobernador Cabeza de Vaca, como dio a conocer Álvaro Delgado en un reportaje publicado en SinEmbargo en mayo de 2022.

En tanto, Roberto Gil Zuarth ha acusado en distintas ocasiones a Santiago Nieto de corrupción y presunto lavado de dinero.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado