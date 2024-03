Sala Regional del Tribunal Electoral revoca candidatura de Santiago Nieto al Senado

Los magistrados de la Sala Regional de Toluca argumentaron que Santiago Nieto no cumple con el requisito de residencia mayor a seis meses en Querétaro previo a la elección; el exfuncionario dijo que impugnará ante la Sala Superior.

Ciudad de México, 27 de marzo (SinEmbargo).- Una Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la candidatura de Santiago Nieto Castillo, quien busca una Senaduría por Morena.

Los magistrados de la Sala Regional de Toluca consideraron que Santiago Nieto no cumple con el registro de elegibilidad de residencia efectiva mayor a seis meses en Querétaro previo a la elección, entidad que busca representar en el Senado de la República.

Al respecto, aseguró en redes sociales que recurrirá a la Sala Superior del Tribunal Electoral para apelar el veredicto de la Sala Regional, la cual avaló la queja presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) en contra suya.

“Mientras tanto, continuaré recorriendo los 18 municipios del estado acompañando a mis compañeros y compañeras candidatas”, añadió en su cuenta de X.

Queretano soy señores y Vengo de San Juan del Río. Soy un hombre de leyes. Respeto la sentencia de la @TEPJF_TOL pero no la comparto. Mi reconocimiento al Magdo @alexavantej. Voy a recurrir ante la Sala Superior. 19 años después, vivimos el #DesafueroQueretano. No lo permitiré. — Santiago Nieto (@SNietoCastillo) March 28, 2024

Santiago Nieto aseguró la semana pasada que Roberto Gil Zuarth, exsecretario particular de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), el Senador Germán Martínez Cázares y un grupo de panistas han orquestado un ataque en su contra luego de que el Partido Acción Nacional (PAN) impugnara ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) su candidatura.

En entrevista con “Los Periodistas”, Santiago Nieto afirmó que desde hace un par de años Roberto Gil Zuarth mantiene una serie de ataques y descalificaciones en su contra por un asunto personal. Señaló que el PAN lo cuestiona por su elegibilidad para representar a Querétaro, alegando que no cumple con los requisitos de residencia.

“Roberto Gil Zuarth él mismo lo ha dicho, lo dijo en Querétaro, es un asunto personal que tiene conmigo […] Efectivamente, impugnaron mi registro bajo dos argumentos, que si yo había sido encargado de despacho de la Procuraduría de Hidalgo no tenía por disposición legal que tener residencia en Hidalgo y que no podía tener residencia de San Juan del Río al mismo tiempo y el otro argumento tiene que ver con que mi domicilio fiscal se encuentra en la Ciudad de México”.

Nieto Castillo detalló que los ataques en su contra se deben al temor que genera en este grupo de panistas la batalla que ha emprendido contra ellos.

“Primero evidentemente porque saben que si yo regreso voy a un ámbito como el Senado de la República, voy a continuar con esta batalla que se ha emprendido contra ellos, hay que recordar y también le pregunto ¿Por qué no viene Cabeza de Vaca? Ah, ya me acordé, porque tiene una orden de aprehensión y no puede venir al país. Es increíble que el PAN lo postula en la lista de representación proporcional […] Es una persona que se ha que se encargó de explotar al pueblo tamaulipeco, a pesar de ello, el PAN lo premia con una candidatura a una diputación federal a pesar de tener, insisto, una ya tercera orden de aprehensión dictada en su contra por las investigaciones que desarrolló la Fiscalía General de la República, eso me parece increíble”.

Santiago Nieto Castillo ha afirmado en diversas ocasiones que Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, y un grupo de calderonista que operaron a su lado en esta entidad, tienen vínculos con los grupos del crimen organizado.

Este grupo, al que se refirió Santiago Nieto, está conformado por Roberto Gil Zuarth, Salvador Vega Casillas, Javier Lozano Alarcón, Maximiliano Cortázar Lara y Jorge Manzanera Quintana, políticos incondicionales del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Emigró de la Ciudad de México a Tamaulipas para trabajar y hacer millonarios negocios al amparo del Gobernador Cabeza de Vaca, como dio a conocer Álvaro Delgado en un reportaje publicado en SinEmbargo en mayo de 2022.

En tanto, Roberto Gil Zuarth ha acusado en distintas ocasiones a Santiago Nieto de corrupción y presunto lavado de dinero.

Santiago Nieto también mencionó su preocupación por la imparcialidad del proceso, pues señaló una supuesta conexión entre Reyes Rodríguez Mondragón, uno de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral y el PAN.