Gobiernos de ayer y hoy han sido indolentes ante feminicidios: Cristina Rivera Garza

Ciudad de México, 2 de junio (SinEmbargo).- Los gobiernos del pasado y los actuales han sido indiferentes e indolentes ante las muertes y desapariciones de miles de mujeres en México, aseguró Cristina Rivera Garza, ganadora del Premio Xavier Villaurrutia de Escritores 2021, por su libro El Invencible verano de Liliana, en el cual relata el feminicidio de su hermana, Liliana Rivera Garza, sucedido el 16 de julio de 1990.

“Hay un montón de indiferencia, hay mucha indolencia por parte de las autoridades de antes y de ahora, creo que ha sido una constante, creo que por eso es muy importante contar estas historias y crear estas redes de solidaridad y cuidado porque me parece que es la única manera que vamos a poder proteger a las siguientes generaciones, lo que cientos de mujeres hicieron por mí, de poder darme estas herramientas para poder contar de una manera compleja esta historias. Me gustaría ver este libro como una contribución pequeña para que eso suceda para que podamos tener este tipo de herramientas en el futuro”, dijo la escritora en mayo de 2021 en entrevista con Daniela Barragán y Romina Gándara en el programa Café y Noticias que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

Durante la charla, recuperada con motivo de su galardón, Cristina Rivera Garza afirmó que aún queda mucho trabajo por hacer pues la impunidad que aún persiste en México provoca que cada día muchas mujeres sean violentadas o asesinadas.

“Por supuesto que nos queda mucho por hacer, la impunidad es la razón por la que tenemos en la actualidad a 10-11 mujeres violentadas o asesinadas al día, es una realidad que por supuesto no se ciñe a México, por desgracia es global, en Estados Unidos hay una gran cantidad de violencia contra las mujeres pero no se utiliza todavía con la frecuencia que lo hacemos en México y otros países el término de feminicidio”, comentó.

Compartió que mucho de los años que ha durado este duelo, le ha costado levantar las capas de la experiencia, pero sostuvo que la finalidad de contar esta historia tienen mucho que ver con hacer frente a la impunidad.

“Sigue siendo tremenda, alarmante (la impunidad). Lo dicen las cifras, no es que yo esté tratando de exagerar, el número de feminicidas que finalmente son atrapados y que finalmente tienen que enfrentará a la justicia es mínimo

UN LIBRO RELATADO POR SU HERMANA

El Invencible verano de Liliana relata la historia de Liliana Rivera Garza, quien fue asesinada por Ángel González Ramos, un exnovio de la preparatoria. En el libro, la escritora narra y documenta el homicidio de su hermana, en busca de justicia por un crimen ocurrido hace tres décadas, que a la fecha sigue impune.

“Liliana Rivera Garza es el nombre de mi hermana menor, me separan cuatro años de ella. En julio 16 de 1990 un exnovio, de la preparatoria, que se negaba a dejarla ir, entró a su cuarto y según testimonios de vecinos y otros, hubo suficiente información para que se girara una orden de aprehensión en su contra. El presunto feminicida, Ángel Gonzalez Ramos, nunca fue capturado”.

La escritora explicó que la intención principal al escribir el libro, 30 años después del asesinato de su hermana, es exigir justicia. Detalló que se trató de un trabajo de recolección de objetos personales de Liliana que le ayudaron a plasmar su esencia.

“Una parte de mi intención, de escribir este libro casi 30 años después, es exigir justicia para este caso. El libro está hecho en base a un archivo muy rico que mi hermana fue armando acerca de su vida, era una coleccionista de cosas pequeñas, de notas, escribía mucha cartas, se la pasaba escribiendo recaditos, etcétera y todo eso lo encontré en las cajas de sus pertenencias que nunca habíamos abierto en todos estos años, entonces el libro es como una excavación porque hay un trabajo arqueológico de ir rescatando su experiencia en su voz, no tanto en la mía, sino en la de ella propia, ahí encontramos esta exploración de su vida utilizando sus propias palabras como guía”.

Rivera Garza detalló que tardó tiempo en escribir El Invencible verano de Liliana debido a diversos factores, el más importante, dijo, porque era complicado contar la historia de su hermana sin tergiversarla por el lenguaje patriarcal que existía.

“Yo la verdad no habría escrito este libro, este libro no lo escribí antes entre otras muchas cosas, personales, profesionales, el proceso de duelo, pero también porque era muy difícil contar esta historia sin terminar tergiversando porque el lenguaje del patriarcado es tan hegemónico y poderoso todavía que nos obliga a contar estas historias de manera injusta y cruel”.

Cristina Rivera Garza detalló en aquella charla de mayo de 2021, que las luchas de las feministas del pasado y de las jóvenes del presente la impulsaron a escribir el libro y, desde su trinchera denunciar la violencia que viven las mujeres.

“Yo no habría sido capaz de escribir este libro sin las luchas históricas de las feministas de antes y de las feministas de ahora, de las jóvenes que salen a la calle a ocupar el espacio público y a denunciar la violencia y a demandar justicia”.

La autora indicó que el movimiento feminista ha logrado una lenta, pero efectiva lucha para construir un lenguaje más preciso, que no crea estereotipos ni que revictimiza a las mujeres.

“Creo que les corresponde a ellas el haber logrado el lucir un lenguaje preciso, un lenguaje adecuado para contar estas historias de manera compleja, no de manera estereotípica, el hecho de que en el 2012 se incorporara el delito de feminicidio en el Código Penal creo que es un triunfo, no es lo único por supuesto, creo que ha habido una lenta pero efectiva lucha por construir este lenguaje que nos permita ver y luchar contra esta violencia contra las mujeres. Antes, a los chiflidos en las calles se les decía piropos, creo que ahora es mucho más adecuado decirles acoso público, antes se hablaba de romances de oficina, no de hostigamiento laboral y creo que es bien importante lo que vamos ganando con el lenguaje.