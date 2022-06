Rafa Nadal, con problema crónico en el pie, llega a las semifinales del Roland Garros

Por Howard Fendrich

PARÍS, 2 de junio (AP).- Rafael Nadal se presentó en Roland Garros acompañado de su médico personal con la expectativa de que le ayudara con el dolor crónico que sufre en el pie izquierdo y que ha sido un problema intermitente durante años.

Nadal, como es su costumbre, ha desestimado sus posibilidades de ganar su 14to trofeo en el Abierto de Francia y su 22do título de Grand Slam —cifras que mejorarían los récords que ya posee— y ha dicho reiteradamente que no sabe si cada partido pudiera ser el último de su carrera en París.

Sin embargo, se le vio muy bien de cerca Jugó con su resistencia habitual y su alegría de vivir todo el tiempo.

Más bien como nunca, al imponerse sobre el fav,orito y campeón defensor Novak Djokovic, triunfo que le permitió avanzar a las semifinales de este viernes en el principal torneo sobre canchas de arcilla del que ha sido amo y señor tanto tiempo. El español cumple 36 años el día de su semifinal.

