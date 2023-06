Verstappen y “Checo” Pérez hacen el 1-2 en primeras prácticas libres del GP de España

BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) – El piloto neerlandés Max Verstappen y el mexicano Sergio “Checo” Pérez dieron un doblete a Red Bull en la primera toma de contacto con el Circuit de Barcelona-Catalunya, en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de España, donde los locales Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Ferrari) estuvieron discretos, sexto y noveno respectivamente, en una sesión peculiar.

Con un 1:14.606, el neerlandés superó en 768 milésimas a su compañero Sergio Pérez, que no pudo llegar al gran crono que hizo el líder del Mundial. En una tanda tranquila, sin banderas rojas ni incidentes destacados, el foco estaba en ver si alguien podía inquietar a un Verstappen que pronto marcó el ritmo a seguir.

Red Bull tops the opening session of the weekend, with Esteban Ocon just behind #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/grnxabHZKT

Fue una sesión rara, sin grandes tiempos más allá del de Verstappen, y con la sensación de que las escuderías se dedicaron más a investigar el potencial de las mejoras traídas a Barcelona que no a buscar rendimiento. Mucha goma experimental, mucha goma blanda también, pero pocas conclusiones a sacar de cara al sábado y a la carrera del domingo.

Y por detrás de su excoche, el español Fernando Alonso firmó el sexto mejor crono de la tanda con su Aston Martin, a 941 milésimas de Verstappen y siendo el único en quedar por debajo del segundo respecto al mejor tiempo. El danés Kevin Magnussen (Haas), séptimo, ya quedó a 1.083 de Verstappen.

This session is now getting quicker and quicker 📈

Max Verstappen goes fastest with a 1:14.606 as he jumps on a fresh pair of softs#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/4d51cSJlqU

— Formula 1 (@F1) June 2, 2023