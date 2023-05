“Es un golpe muy duro”, dice Checo tras accidente en clasificación del GP de Mónaco

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 27 de mayo (DIARIO AS).– Sábado muy complicado para Sergio Pérez que le pone un panorama negro en el Gran Premio de Mónaco. ‘Checo’ cometió un grave error apenas en el inicio de la clasificación al irse al muro en la curva 1 que le dejó severos daños en su monoplaza y con ello largar en el último lugar en la carrera de este domingo, lo cual prácticamente sentencia su resultado en las calles del Principado.

Checo perdió la cola de su RB19 en la Q1 cuando se disponía a dar su segunda vuelta rápida de la sesión después de haberse colocado en el quinto lugar. Fue en Sainte Devote donde se fue contra el muro de contención dejando un grave daño en su costado izquierdo del auto en el que incluso rompió la suspensión trasera.

Minutos después del incidente, ‘Checo’ dio su versión de los hechos sin poder ocultar la tristeza que le generó. El mexicano dijo no acordarse cuando fue la última vez que cometió un error de este estilo: “Es un golpe muy duro en lo personal porque en la Q1 no me acuerdo cuando fue la última vez que tuve un error tan costoso.”

Asimismo, descartó que haya sido un problema en el auto el origen del choque reconociendo su error en el que ahora espera un milagro como la lluvia para rescatar algunos buenos puntos, pues en seco, el panorama es muy complicado ya que rebasar en Mónaco es prácticamente imposible en condiciones normales.

La carrera iniciará en punto de las 7:00 horas tiempo de México donde Max Verstappen partirá desde la pole position, mientras que ‘Checo’ lo hará en el último lugar.

