Checo Pérez choca en la clasificación y saldrá en último lugar del GP de Mónaco

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 27 de mayo (DIARIO AS).– No será el fin de semana para Sergio Pérez en el Gran Premio de Mónaco. Muy duro panorama le espera a Checo en la carrera del domingo luego del choque que sufrió en la sesión de clasificación este sábado en las calles del Principado. Pérez compromete de manera muy seria su domingo donde esperaba defender su corona.

Apenas inició la sesión de clasificación cuando Checo Pérez se fue al muro en Sainte Devote. El piloto mexicano había iniciado la calificación con un buen tiempo ubicándose en el quinto lugar.

🚩 RED FLAG 🚩 Heartbreak for our 2022 Monaco Grand Prix winner, Sergio Perez 💔#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/9N5zVShvNy — Formula 1 (@F1) May 27, 2023

Sin embargo, minutos más tarde de aquella vuelta rápida vino la catástrofe para Checo. El mexicano se encontraba listo para lanzar otro giro cuando en la curva 1 perdió la cola y se fue directo contra el muro causándole graves daños a su monoplaza, sobre todo, en su lado izquierdo en la que destruyó la suspensión trase. De inmediato dirección de carrera emitió la bandera roja y así se acababan las posibilidades de Pérez en la calificación.

La carrera no será nada sencilla para Pérez, pues primero sus mecánicos tendrán que revisar su auto y ver que tanto quedó dañado, por ahí la caja de cambios podría correr peligro y con ello una penalización le vendría. Después su posición de salida, largará en el fondo, compromete de lleno su resultado pues las calles de Mónaco no es el lugar idóneo para rebasar por lo que meterse a los puntos será una casi una proeza.

LA ÚLTIMA PRÁCTICA FUE LIDERADA POR RED BULL

Previo a la clasificación, Red Bull tomó la delantera en el tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Mónaco, el más codiciado de la Fórmula 1. El neerlandés Max Verstappen, líder del campeonato y que aspira a ganar un tercer título seguido, lideró este sábado, mientras que su compañero Sergio “Checo” Pérez fue segundo.

El neerlandés detuvo el crono en 1’12″776, y detrás, solo por 73 centésimas de segundo de diferencia, se ubicó su compañero en Red Bull, Sergio Pérez.

Checo Pérez repitió 24 veces la pista monegasca y mejoró en 93 centésimas al canadiense Lance Stroll, compañero de Alonso en Aston Martin, quien quedó en el tercer puesto.

Lance Stroll, uno de los pocos pilotos capaces de marcar una vuelta con un neumático nuevo, fue el tercero más rápido para Aston Martin, por delante del Ferrari de Carlos Sainz y el McLaren de Lando Norris, que siguió impresionando, en quinto lugar.

Pierre Gasly fue sexto para Alpine, por delante del favorito local Charles Leclerc en séptimo, con Hamilton terminando la sesión en octavo lugar.

Esteban Ocon, que antes se había detenido en la pista por un problema mecánico, pudo volver a salir para marcar el noveno tiempo más rápido de la sesión, con Valtteri Bottas completando el top 10 para Alfa Romeo.

FP3 REPORT: Verstappen goes quickest as Hamilton hits barriers in incident-packed final practice #MonacoGP #F1 https://t.co/gahVxIdY1w — Formula 1 (@F1) May 27, 2023

George Russell fue el onceavo más rápido en la sesión, por delante de la pareja Haas de Magnussen y Nico Hulkenberg en el 13, con Fernando Alonso en el 14 en el otro Aston Martin.

Yuki Tsunoda fue 15 para AlphaTauri, por delante de Zhou Guanyu en 16, seguido por la pareja Williams de Logan Sargeant y Alex Albon, que buscaba recuperarse de su accidente en la FP1 y la falta de carrera en la FP2, en 18.

Tras la reanudación de la sesión, Hamilton marcó el primer sector más rápido antes de chocar contra la barrera a la salida de la curva 5, provocando las banderas rojas y anunciando el final anticipado de la práctica final.

