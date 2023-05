Sainz lidera los primeros entrenamientos libres en GP de Mónaco; “Checo” acaba cuarto

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) – El piloto madrileño Carlos Sainz (Ferrari) fue el más rápido en la primera toma de contacto con el Gran Premio de Mónaco con los primeros Entrenamientos Libres, por delante del también español Fernando Alonso (Aston Martin) y el británico Lewis Hamilton (Mercedes), en una sesión en la que el vigente campeón, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), no se encontró cómodo en ningún momento.

Sainz lideró así el doblete español en una primera tanda de 60 minutos de Libres 1 que no llegó a completarse por un accidente algo aparatoso de Alex Albon (Williams) en la primera curva cuando restaban apenas 3 minutos para el final. El madrileño, como la mayoría de la parrilla, marcó el mejor tiempo de la sesión (1:13.372) con el compuesto medio, dejando para futuras pruebas la goma blanda.

Carlos Sainz tops the opening session in Monaco! 👊 #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/8p9Xk118f3

Alonso también confirmó las buenas sensaciones de Aston Martin en este Gran Premio, a solo tres décimas del crono marcado por Sainz. También estará en la pelea un Hamilton (1:14.035) que cerró el podio demostrando que las innumerables mejoras de Mercedes parecen dar sus frutos. El británico fue más rápido que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quinto (1:14.093) con algún percance que no le permitió rendir al cien por cien, y de un Verstappen, sexto a casi un segundo del mejor tiempo, que nunca estuvo a gusto con la configuración de su Red Bull.

Esta primera sesión, aunque se prevén algunas lluvias para el domingo, arrancó con condiciones meteorológicas favorables: la pista seca y temperatura de unos 47 grados en el asfalto. Datos a tener en cuenta, ya que los neumáticos deberían jugar un papel clave este fin de semana, al ser un trazado bastante “lento” y con menos efecto, por tanto, de la aerodinámica.

Todos eligieron el compuesto duro para salir del pit-lane, salvo el inglés Lando Norris (McLaren) y los dos Ferrari, para comenzar con los ensayos y hacer el mayor número de pruebas posibles en un circuito donde la habilidad y la búsqueda de los límites será clave en calificación y carrera. Y eso fue lo que llevó, al principio, a Sainz a rozar intensamente el muro de la curva 15, aunque sin sufrir demasiados problemas.

Fighting for every inch of the Monaco streets during practice! ⚔️#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/RPKB5wgX5z

