ENTREVISTA¬ Son de derecha, no alumnos de Derecho: vocera de jóvenes por la reforma

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- Layla Manilla, estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, señaló que la movilización estudiantil del pasado domingo en contra de la reforma al Poder Judicial, no representa la opinión general de la comunidad estudiantil en general, sino que esta idea ha surgido como “una narrativa construida por personajes de derecha“.

En entrevista con “Los Periodistas“, programa que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, la también vocera de las y los jóvenes a favor de la reforma al Poder Judicial, propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, argumentó que en las facultades de Derecho, instancias educativas que fueron las principales en generar la movilización del día de ayer, siempre han existido narrativas alineadas con el pensamiento de derecha, razón por la que cuestionó a los alumnos que marcharon, puestos estaban compartiendo el mismo espacio que otros personajes como Xóchitl Gálvez, Margarita Zavala, Lorenzo Córdova Vianello, entre otros.

“Una de dos: o no entiendes tu posición en este mundo o estás al servicio de esos privilegios. Además, ¿quiénes dan clases en la Facultad de Derecho? No quiero en este momento insultar a los compañeros, pero también recordar en 1968 qué Facultad salía a decir ‘paren estas movilizaciones’, ‘venimos a la escuela a estudiar, no a movilizarnos, no a hacer la revolución'”, puntualizó.