La Junta General Ejecutiva aprueba la declaración de pérdida de registro del PRD

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este lunes el anteproyecto por el que se declara la extinción definitiva del Partido de la Revolución Democrática (PRD), tras no alcanzar la votación mínima necesaria en los pasados comicios del 2 de junio.

La titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, Yessica Alarcón, señaló que la bancada no alcanzó el tres por ciento de los votos en ninguna de las elecciones federales, entre ellas la Presidencia y Cámara de Diputados o Senado, según los informes distritales por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Ante ello, el partido tiene un lapso de 72 horas para responder la resolución del organismo, previo a la publicación de la declaratoria en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por parte del Consejo General; además podrá recurrir al TEPJF como última instancia, y en caso de confirmarse la pérdida de su registro, comenzaría su proceso de liquidación.

“El PRD no alcanzó cuando menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las tres elecciones federales. Por lo que se propone a declarar que el partido político se ubica en el supuesto establecido del artículo 94 numeral uno, incisos b y c de la Ley General de Partidos Políticos en virtud de no haber obtenido al menos la votación valida emitida en alguna de las elecciones federales”, se lee en un comunicado.