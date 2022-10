Javier Raya, el poeta, escritor, traductor y ensayista mexicano, muere a los 37 años

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).– “Pero la muerte/ que viaja en el asiento del copiloto/ es la que dicta las vueltas y los nombres”, escribió Javier Raya, el poeta, ensayista, escritor y traductor mexicano que murió este domingo con 37 años y un puñado de libros y poemas.

“Lamentamos el sensible deceso del poeta y traductor, Javier Raya. Enviamos nuestras condolencias a su familia y amigos. Descanse en paz”, confirmó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en sus redes sociales. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) añadió: “Buen viaje al escritor y traductor Javier Raya, que permanecerá entre nosotros a través de su poesía”.

En Twitter y demás plataformas, usuarios, amigos, desconocidos y lectores despidieron a Raya con mensajes, poemas, o con alguna anécdota que compartieron con el poeta que nació en 1985.

“Que siempre nos viva la poesía de Javier Raya. Todo el amor a su familia”, señaló la escritora mexicana Brenda Navarro, una de las primeras en confirmar la noticia. El poeta Román Luján expresó: “Qué terrible enterarse de tu muerte, querido Javier Raya. Gracias por haber sido mi amigo”.

Si en la muerte del escritor, todos sus textos nos recuerdan a la muerte, en la de un poeta, todos sus poemas hablan de la muerte. Pero los usuarios que eligieron, más que palabras propias, despedirlo con sus propios versos, prefirieron en su mayoría “Disentimientos de la nación”, uno de sus poemas más populares, que tuvo incluso una versión en video, publicada en su blog en 2013 y luego relanzada como una plaquette.

“Una lucha empieza así: disiento. Disiento cuando dejo de creer en tu himno:/ no, patria, no soy un soldado que en cada hijo te dio,/ no soy un hijo de ningún concepto nacional/ aunque retumben en sus centros la tierra, Masiosare,/ porque no puedo estar a favor de tanto/ bélico acento”, reza su primer párrafo.