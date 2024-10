Gobierno alerta de nueva estafa: montatrámites se hacen pasar por notarios para robar

El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México ha detectado alrededor de 52 fraudes cometidos por los llamados “montatrámites” en lo que va de 2024, la mayoría de casos relacionados con inmuebles.

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).– En los últimos meses las autoridades han alertado de una nueva modalidad de fraude llamada “montratrámites”, que son personas que se hacen pasar por notarios para realizar trámites, como el testamento o compra de una casa, ante las dependencias del Gobierno. Pero, ¿cómo opera esta red de estafadores? El Colegio de Notarios de la Ciudad de México expone los detalles.

“En ocasiones algunas personas reciben llamadas de que se está llevando a cabo un fraude en una notaría y entonces les piden pagar algún dinero y lo que siempre les recomendamos es que, en caso de que sí tengan un trámite notarial, acudan a la notaría y constaten esa información”, explicó Tarcisio Sánchez Ulloa, integrante del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, en entrevista para el programa “Usted, yo y otros como yo”, el cual se transmite todos los lunes por el canal de YouTube de Estudio B.

Sánchez Ulloa detalló que todos los notarios del país tienen una identificación expedida por la autoridad local y ésta debe presentarla al momento de ofrecer sus servicios.

“En mi caso, la identificación es expedida por el Gobierno de la Ciudad de México y cada notario tiene la obligación de exhibirla a las personas que están firmando una escritura”.

Para saber si la notaria está operando legalmente, las autoridades recomiendan ingresar a la página de los colegios de notarios de cada estado y verificar los datos.

“Un punto que es relevante es que las notarias son de ámbito local, lo regula y supervisa la autoridad de cada estado, por ejemplo, en la Ciudad de México es el Gobierno capitalino el que supervisa, vigila y y regula la función de los notarios”, mencionó Sánchez Ulloa al señalar que ya no existen las notarías federales.

El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México ha detectado alrededor de 52 fraudes cometidos por los llamados “montatrámites” en lo que va de 2024, la mayoría de casos relacionados con inmuebles.

A continuación el Colegio de Notarios de la Ciudad de México responde algunas preguntas sobre la labor de los notarios en el país y la regulación que los rige.

¿QUÉ ES UN NOTARIO?

El notariado es una actividad que forma parte de la historia del país y su antecedente prehispánico es el Tlacuilo, quien pintaba los códices y murales en Mesoamérica dando fe de actividades estatales.

Posteriormente, en la época del Virreinato, se considera que Hernán Cortés fue el primer fedatario de la Nueva España.

De acuerdo con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, el notario es un profesional del Derecho investido de fe pública por el Estado, quien brinda seguridad jurídica y certeza en los actos y hechos de los que da fe, manteniendo total imparcialidad con los prestatarios del servicio y plena autonomía en sus decisiones, las cuales sólo tienen por límite el marco jurídico y el Estado de derecho.

El notario, que ejerce su función con independencia del poder público y los particulares, auxilia a las autoridades locales y federales en el cálculo y cobro de impuestos y derechos; y vigila que se registren los actos que ante él se otorgan.

¿PUEDE UN NOTARIO EJERCER FUNCIONES EN TODOS LOS ESTADOS?

No. Los notarios sólo pueden ejercer su función en el territorio de la entidad federativa que les corresponde. Lo anterior no significa que no puedan dar fe de actos cuyo objeto sean bienes ubicados en otra entidad, siempre y cuando el acto se otorgue dentro de la entidad de la que son notarios.

Por ejemplo, explicó el notario Tarcisio Sánchez, una compraventa de una propiedad en Cancún se puede realizar en la Ciudad de México, siempre y cuando la firma de la escritura se realice en la capital.

¿QUÉ LEY REGULA LA ACTIVIDAD DE LOS NOTARIOS?

En nuestro sistema jurídico, la materia notarial es de orden local, por ello cada estado de la República tiene su propia ley del notariado y las autoridades son responsables de los requisitos para ser notario, responsabilidades, derechos, obligaciones y sanciones.

En México existen más de 4 mil 100 notarías.

¿DE QUÉ ACTOS DA FE EL NOTARIO?

El notario interviene en diversos actos como son testamentos, poderes, constitución de sociedades y asociaciones, así como de aquéllos cuyo objeto sean inmuebles, como por ejemplo las compraventas, donaciones, hipotecas, fideicomisos y adjudicaciones por herencia.

Además da fe de hechos, realiza notificaciones, requerimientos, existencia y capacidad de las personas, reconocimiento de firmas, protocolizaciones de actas y hechos materiales en general.

¿CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES DE UN NOTARIO?

Las principales obligaciones de un notario son:

–Actuar de manera imparcial al asesorar a las personas que comparecen ante él, protegiendo los intereses de todos los involucrados.

–Redactar, leer y explicar el instrumento que contiene el acto o hecho del que dará fe.

–Calcular, retener y enterar el monto de los impuestos de las escrituras que autoriza, así como pagarlos en la Tesorería Local o Federal, cuando se causen.

–Inscribir en el Registro Público de la Propiedad y en el de Comercio los actos que así lo requieren.

–Dar reporte de las actividades vulnerables relacionadas con el lavado de dinero a las autoridades correspondientes.

Guadalupe Fuentes López https://www.sinembargo.mx/author/guadalupefuentes Periodista con más de una década en medios digitales. Edita y escribe sobre temas de economía, corrupción, política, derechos humanos