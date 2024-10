La banda británica Oasis anuncia nueva fecha en México tras alta demanda de boletos

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 2 de octubre (AS México).- Buenas noticias para los fans mexicanos de Oasis, pues la banda británica ha agregado una segunda fecha para nuestro país, anticipándose a la preventa que se realizará en unas horas, pues se espera gran respuesta por parte del público.

Aquí te compartimos los detalles para que no te pierdas la oportunidad de ver a los hermanos Gallagher en su regreso a tierras aztecas.

North America 🇨🇦🇺🇸🇲🇽 Due to phenomenal demand, additional dates have been announced in Toronto, East Rutherford, Los Angeles and Mexico City! #OasisLive25 pic.twitter.com/PdI6WmFMSU

¿CÚANDO ES LA SEGUNDA FECHA DE OASIS EN MÉXICO?

La agrupación se presentará en el Estadio GNP Seguros, uno de los recintos con mayor capacidad en CdMx. Aquí te compartimos cuál es la nueva fecha, y la que previamente estaba confirmada:

ASÍ PUEDES ADQUIRIR TUS ENTRADAS PARA OASIS EN MÉXICO

Se informó que la preventa de boletos se llevará a cabo el próximo jueves 3 de octubre, mientras que la venta general será al día siguiente, el viernes 4 de octubre, por medio del sistema Ticketmaster.

A través de una publicación, la banda compartió que los accesos de la preventa de fans se sortearán, por lo que no todos obtendrán este beneficio, aquí te decimos cómo puedes buscar la oportunidad de comprar entradas.

🚨REGISTER FOR THE NORTH AMERICAN 2025 TOUR PRE-SALE BALLOT 🚨

A ticket pre-sale will be held this Thursday, 3rd October. Entry is by private ballot only.

Ballot registration is open now and closes 8am ET tomorrow, Tuesday 1st October.

Register here: https://t.co/A0zRW3s9vA… pic.twitter.com/9ifHoghkla

— Oasis (@oasis) September 30, 2024