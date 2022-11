Sharon Stone descubre que tiene un tumor no canceroso luego de un diagnóstico erróneo

La actriz de 64 años anima a sus seguidores a que pidan una segunda opinión, especialmente cuando se trata de temas de salud.

Por Eric Santos

Ciudad de México, 2 de noviembre (AsMéxico).- Sharon Stone ha compartido en las redes sociales una de las noticias más difíciles de su carrera. La popular actriz, protagonista de Instinto básico, anunció que padece un tumor que tendrá que ser extirpado, un diagnóstico que llegó después de haberse sometido a una intervención por una valoración errónea. “Acabo de tener otro diagnóstico erróneo y un procedimiento incorrecto. Esta vez doble epidural”, explicó en sus historia de Instagram.

Al ver que el dolor no remitía y que incluso iba a más, la intérprete se puso en manos de otros especialistas para tener una segunda opinión y fue ahí cuando recibió la noticia: “Tengo un tumor fibroide grande que debe ser extirpado”.

Se trata de uno de los tumores no cancerosos más comunes entre las mujeres, especialmente en aquellas en edad fértil, se desarrolla en la pared del útero y en ocasiones las pacientes no saben que lo tienen porque no producen síntomas, aunque hay veces que puede provocar problemas graves.

Precisamente por eso Sharon Stone quiso enviar un mensaje para concienciar a sus seguidoras de la importancia de someterse a pruebas y de no creer siempre que el primer diagnóstico es el correcto.

“Mujeres en particular: no se dejen impresionar, obtengan una segunda opinión. Puede salvarles la vida”, asegura. “Estaré inactiva durante cuatro o seis semanas para recuperarme por completo. Gracias por vuestra atención. Todo está bien”, sentenció la estrella, que en las últimas horas ha recibido miles de mensajes de ánimo y de apoyo por parte de muchos de sus seguidores.

UNA VIDA DIFÍCIL POR SU SALUD

Pese a la fama y el dinero que ha tenido durante décadas Sharon Stone, lo cierto es que su vida no ha sido tan fácil como muchos podrían suponer, sobre todo por sus problemas de salud. La actriz ya reveló que antes de ser madre por adopción perdió “nueve hijos por abortos espontáneos”. Y lidiar con la pérdida no fue lo más duro, sino que además todos los abortos van de la mano de golpes a la salud mental porque, tal y como explicó, las mujeres lo sufren solas e incluso con la sensación de haber fracasado.

Además, en sus memorias aseguró que de pequeña estuvo a punto de morir por un rayo, que fue víctima de abuso por parte de su abuelo, que sufrió una grave caída que casi la mata mientras montaba a caballo y que en 2001 llegó un derrame cerebral cuyas secuelas la llevaron directa a la depresión.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.