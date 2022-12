La priísta Alejandra del Moral presenta a su equipo rumbo a las elecciones del Edomex

La virtual candidata para el Edomex buscará la coalición con el PAN y el PRD para ir a las boletas contra Delfina Gómez de Morena; del Moral aseguró que su equipo está conformado por representantes de “todos los sectores de la sociedad”.

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- La virtual candidata para la Gubernatura del Estado de México (EdoMex) por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandra del Moral, presentó este jueves a su equipo integrante de la Estructura Operativa por la Defensa de la entidad.

“En mi calidad de coordinadora por la Defensa del Estado de México he invitado a muchas personas destacadas en todos los ámbitos de la vida de nuestro estado, quienes tienen ideas, experiencia y trabajo para aportar. Este equipo representa a todos los sectores de la sociedad: mujeres, jóvenes, empresarios, trabajadores, productores, comerciantes, maestros, deportistas, transportistas”, dijo la Diputada estatal durante el evento de presentación.

Somos un equipo comprometido con nuestro estado. Unidos y #MásFuertesQueNunca damos la cara para seguir cumpliéndole con honestidad a las familias mexiquenses. #VamosConTodo pic.twitter.com/lvb3BfzviU — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) December 2, 2022

El equipo de del Moral contempla la integración de 11 personas que fungirán como coordinadores territoriales: Alma Quiles en la región de Los Volcanes; Aarón Urbina Bedolla en Nezahualcóyotl; Tanya Rellstab Carreto en Valle de Bravo-Tejupilco; Ricardo Enríquez en La Paz; Raúl Domínguez Rex en Ecatepec; Cruz Juvenal Roa para Ixtapan de la Sal; Gustavo Cárdenas, Atlacomulco; Eduardo Bernal para Zumpango; y José Maznur, exsecretario general de Gobierno, como el coordinador de Operación Política.

Todas las personas que Alejandra del Moral ha designado para integrar su equipo de trabajo en cara a las elecciones estatales de este año son priístas con una trayectoria de varias décadas dentro del partido y han ocupado diversos cargos públicos que acompañaron a diversos exgobernadores del Edomex, incluyendo al actual mandatario, Alfredo del Mazo.

“Nuestro estado es pilar de la República y merece ser defendido de la ocurrencia, la improvisación y el autoritarismo, los mexiquenses no queremos prácticas añejas y regresivas que destruyan lo que hemos construido por décadas, no queremos que nos alcance una política basada en el engaño y la polarización, no deseamos distracciones a la hora de resolver problemas urgentes, el priismo mexiquense busca construir sobre el progreso y cumplir el deseo de tener un mejor estado para nuestros hijos”, destacó Eric Sevilla, líder del PRI en el estado.

Para estas elecciones estatales, así como en las de los últimos dos años, el PRI nuevamente buscará ir en coalición junto con el Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) para hacer frente a Delfina Gómez, exsecretaria de Educación Pública y candidata de Morena por el Edomex.