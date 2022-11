El Financiero: Va por México saca ligera ventaja a Morena y aliados en Edomex

El Financiero destacó que aunque la diferencia es de tres puntos porcentuales, esta es la primera vez desde junio pasado que los partidos que conformaron la alianza opositora aparecen arriba del partido oficialista y sus aliados.

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).- El 46 por ciento del electorado votaría por la coalición Va por México en las próximas elecciones que se llevarán a cabo en el Estado de México, mientras que el 43 por ciento lo haría por Morena y sus aliados, reveló una encuesta publicada este martes por El Financiero.

El medio destacó que aunque la diferencia es de tres puntos porcentuales, esta es la primera vez desde junio pasado que los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) que conformaron la alianza opositora aparecen arriba del partido oficialista y sus aliados.

Sin embargo, el sondeo realizado en octubre por el periodista Alejandro Moreno detalla que cuando se consideran los posibles candidatos, la morenista Delfina Gómez lleva la delantera, sacando 12 puntos a la priista Alejandra del Moral como posible candidata de la alianza, es decir, 45 por ciento contra 33 por ciento. En cambio, si se considera al Diputado panista, Enrique Vargas del Villar, como abanderado de la coalición, la ventaja sería de 46 contra 37 por ciento.

El Financiero mostró que la diferencia en estos resultados, con y sin candidatos, puede deberse a que, si bien los partidos de la alianza tienen una fortaleza equiparable a la de Morena y aliados, la incertidumbre sobre la candidatura de una coalición opositora no ha permitido que el electorado pueda cerrar filas con alguna de las personalidades, como Del Moral o Vargas.

Sin embargo, comentó que existe la posibilidad de que no haya alianza opositora. En ese sentido, la encuesta de El Financiero revela que en un escenario sin coalición opositora, la morenista Delfina Gómez lleva una cómoda ventaja de 16 puntos, al captar 40 por ciento de la intención de voto, frente a 24 por ciento que atraería Vargas, con el PAN, y 22 por ciento de Del Moral, con el PRI. En tanto, el Senador de Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda, capta entre 12 y 15 por ciento de las preferencias electorales en cualquiera de los escenarios, con y sin alianza.

La encuesta también dio a conocer que Delfina Gómez cuenta con una opinión favorable de 39 por ciento, le siguen Del Moral y Vargas con 30 y 29 por ciento, respectivamente, mientras que Juan Zepeda obtiene el 22 por ciento.

El medio preguntó a los entrevistados sobre a quién prefieren como posible candidato de la oposición y el 30 por ciento eligió a Alejandra del Moral, mientras que el panista Enrique Vargas del Villar registró el 23 por ciento de preferencias entre la población general.

De acuerdo con la encuesta de El Financiero, entre los simpatizantes de PAN, PRI y PRD esos dos aspirantes tienen un apoyo similar: Del Moral, con 39 por ciento, y Vargas, con 37 por ciento.

La encuesta de El Financiero fue realizada vía telefónica a 600 adultos del 28 al 30 de octubre de 2022. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares. Con un nivel confianza de 95 por ciento, el margen de error de las estimaciones es de +/- 4.0 por ciento.