Fiscalía de Jalisco halla celulares de los 5 jóvenes desaparecidos de Lagos de Moreno

Anteriormente, las autoridades estatales detallaron que las investigaciones coincidieron en que los restos calcinados encontrados el pasado 20 de agosto corresponden con algunos de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno.

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco infirmó que fueron localizados los celulares de los cinco jóvenes que fueron desaparecidos el pasado 11 de agosto en el municipio de Lagos de Morenes.

Tras el peritaje correspondiente, la FGE encontró los teléfonos de Roberto Olmeda Cuellar, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván, Jaime Miranda y Dante Hernández en las inmediaciones de la finca abandonada, donde grabaron el momento de su fallecimiento.

Sin embargo, la dependencia estatal se limitó a brindar información al respecto, debido a que los dispositivos se encontraron enterrados en la finca en la que estuvieron retenidos los jóvenes, por lo que investigarán a detalle la comunicación que tuvieron antes de su desaparición.

Por su parte, el Coordinador del gabinete de Seguridad de Jalisco, Ricardo Sánchez Beruben, y el Fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, detallaron que las investigaciones coincidieron en que los restos calcinados encontrados el pasado 20 de agosto corresponden con algunos de los jóvenes.

Dicho hallazgo condujo al arresto de cinco personas, entre ellos un presunto líder del cártel de Jalisco Nueva Generación en la región de Los Altos, identificado como presunto autor intelectual de la desaparición de los cinco jóvenes.

LÓPEZ OBRADOR NIEGA RESTOS HALLADOS EN LAGOS DE MORENO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que los restos humanos encontrados en una finca asegurada por la Fiscalía de Jalisco hace unos días no pertenecen a los cinco jóvenes amigos desaparecidos en Lagos de Moreno.

El mandatario mencionó que la Fiscalía General de la República (FGR) todavía no le proporciona más información sobre el caso de los jóvenes desaparecidos, sin embargo, compartió que aún aún no hay rastro.

“No tengo todavía información sobre lo que esté resolviendo la Fiscalía General de la República. Lo que sí les puedo decir es que nosotros estamos ayudando. Hay un equipo allá de la Secretaría de Seguridad Pública ayudando en la búsqueda de los jóvenes, se han hecho análisis de restos de personas y no son los jóvenes. Eso es lo que tenemos hasta ahora y ya lo informó incluso el Gobierno de Jalisco y la Fiscalía del estado, pero se continúa la búsqueda”, dijo.

Hace unos días, el Presidente sostuvo que no hay nada concluyente acerca del caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno.

“Se sigue cooperando, ayudando en toda la investigación para encontrar a los jóvenes de Lagos de Moreno. Hasta ahora no se tiene nada en definitivo, eso puedo informar, no podemos trasmitir más información que esa. Se están haciendo análisis y se está ayudando al Gobierno de Jalisco”, informó.

El pasado 22 de agosto, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dio a conocer antes que el Presidente que los restos humanos que se encontraron en una finca asegurada por la Fiscalía del estado de Jalisco no pertenecían a los de los cinco amigos desaparecidos.

El mandatario estatal precisó que no sólo las autoridades determinaron que los restos no pertenecen a los jóvenes, sino que los propios padres de familia corroboraron que no son ellos.

“Son los que se les dio la información a los papás y que ya también ellos corroboraron que no son ellos porque había una placa en uno de los huesos que no tenía nada que ver con ellos, o sea ya es información de que esos no son”, aseguró.

El pasado 12 de agosto, Dante Cedillo Hernández, Diego Lara Santoyo, Jaime Martínez Miranda, Uriel Galván y Roberto Olmeda Cuéllar fueron reportados como desaparecidos en el municipio de Lagos de Moreno, de la Región Altos Norte de Jalisco.

La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas anunció el despliegue de un operativo para buscar al grupo de amigos que fue visto por última vez el 11 de agosto, aproximadamente a las 23:00 horas

De acuerdo con las primeras indagatorias, todos iban en un vehículo Volkswagen Jetta, con placas JTJ-8638, en color café, que conducía Diego Lara.

Días después, la Fiscalía de Jalisco informó que hallaron dos vehículos relacionados con los muchachos, que fue quemado: en él se hallaron restos que se presumieron humanos.