VIDEO: ¿Cómo llevar las finanzas luego de las fiestas decembrinas? Aquí unos consejos

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- Luego de las fiestas decembrinas, los bolsillos de las familias mexicanas se encuentran muy afectados, debido a los fuertes gastos hechos en dicha época. Sin embargo, los gastos que se generen durante las primeras quincenas del año pueden sobrellevarse al recortar algunos gastos innecesarios y apretar los bolsillos para ahorrar algunos pesos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la percepción de la población mayor de 18 años en su nivel de endeudamiento es mayoritariamente libre de deudas (un 59.9 por ciento), pero un 40 por ciento de la ciudadanía se encuentra entre un lugar bajo a excesivo de endeudamiento.

La Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares (ENFH) de 2019 mostró que un 13 por ciento de las personas se encuentran en un nivel bajo de deudas, el 18.5 por ciento en nivel moderado, el 5.8 por ciento en nivel alto y el 2.7 por ciento en nivel excesivo de deudas.

Además, el 28 por ciento de los hogares de México cuentan con ahorros informales –dinero ahorrado en una caja de ahorro de conocidos o del trabajo, dinero guardado con familiares o amigos, en una tanda, prestado como forma de ahorro u otro– y sólo un 17.2 por ciento cuenta con ahorro formal –cuentas de ahorro y de cheques en bancos–.

Particularmente, este periodo post festivo podrá ser severamente difícil debido al incremento de los índices de precios al consumidor, indicador mejor conocido como inflación. Los datos del Inegi revelaron que para la primera semana de diciembre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tuvo un incremento en noviembre de 1.14 por ciento, el mayor aumento para dicho mes en 21 años, con lo que la inflación general anual quedó en 7.37 por ciento, es decir, 1.13 puntos más que en octubre.

Hacia la primera quincena de diciembre, la inflación anual quedó en 7.45 por ciento, teniendo mayor repercusión en productos como carne de res, limónes, pollo y plátanos.

En su primera edición de este año de la Revista del Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sugirió a las y los ciudadanos que uno de los propósitos para este año 2022 es convertir en un hábito la planeación financiera, precisamente para evitar deudas y hacer rendir los ingresos del hogar.

PLANEA TUS FINANZAS

El primer paso para la planeación es identificar los gastos y los ingresos con los que cuenta para así establecer los momentos en que se realizan las entradas y salidas de dinero, con esto se podrá apartar el dinero de los pagos necesarios durante el mes y no tener que recurrir a préstamos o a pagos de intereses por impago.

Antes de salir de compras piensa qué es lo que necesitas y anótalo para no olvidarlo. Lleva contigo sólo el dinero que necesitas, para evitar compras innecesarias o por impulso. Esto también te ayudará a evitar “gastos hormiga”.

No utilices (o hazlo al mínimo) tu tarjeta de crédito, has compras después de la fecha de corte para tener más tiempo para saldar la deuda y, sobre todo, recuerda que este dinero no es una extensión de tus ingresos, sino dinero prestado que tendrás que pagar.