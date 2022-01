Lorenzo Córdova tiene un discurso propio de la oposición, dice Gutiérrez Luna

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas, que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, el Diputado Sergio Gutiérrez Luna indicó que el Consejero Presidente Lorenzo Cordova utiliza su posición en el INE para fustigar a la Cuarta Transformación.

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, aseguró esta noche que Lorenzo Cordova, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), tiene un discurso propio de la oposición y no el de una figura imparcial como debe conducirse el órgano autónomo.

“Eso que dijo Lorenzo a El País es muy grave, es un discurso propio de la oposición, de un analista o de una persona que no está en otro contexto, no del arbitro. El arbitro tiene una obligación constitucional de imparcialidad”, dijo el legislador de Morena en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas, que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

El presidente de la Cámara de Diputados calificó como graves las declaraciones de Lorenzo Cordova, quien aseguró que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador le recordaba a “las peores prácticas de los regímenes autoritarios”.

“Si Lorenzo dice que está en contra de este Gobierno porque le parece que es algo como el preludio a la época de Hitler pues es muy grave, y no es un discurso propio de un arbitro y en eso tiene responsabilidad política, donde hay algo que también se llama juicio político y el hecho de que se activen esos mecanismo constitucionales, si se llegaran a aplicar, no es una persecución, significaría una consensual a una acción política de él”.

Gutiérrez Luna reiteró que no existe una persecución política en contra de Lorenzo Cordova y negó que se tomarán acciones jurídicas por su diferencia de ideas.

“Creo que hay que ser honestos en esto que se está dando y el primer ejercicio es decir la verdad. Es falso que se le persiga, número uno. Dos, es falso argumentar que se le persigue o se tomaron acciones jurídicas por la forma en que piensa”.

El Diputado indicó que se tomaron acciones legales debido a que el INE violó las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien impidió la suspensión de un artículo de la ley de Revocación de Mandato.

“Se actuó por un acto ilegal que violó una determinación de la Suprema Corte y eso no lo digo yo, lo dijo la propia Suprema Corte. Hubo un momento en el que el INE demandó a la Cámara, pidió una suspensión de artículo de la ley de Revocación, la Corte se lo negó, no obstante el INE suspendió. En una segunda resolución promovida por nosotros, la Corte le dice al INE que no pueden suspender algo que ellos mismos habían negado, eso es una violación a una determinación de la Suprema Corte. No es la forma de pensar, no es tener una opinión diversa”, añadió.

El Diputado de Morena aseguró que tanto Cordova como el Consejero Ciro Murayama aprovechan su posición en el INE para fustigar al Gobierno, Morena y a la denominada Cuarta Transformación cada que tienen una oportunidad.

“No se le persigue por lo que diga en coloquios universitarios, por lo que diga en ferias de libros, pero en esos foro él y Ciro, siempre los usan para fustigar al Gobierno, fustigar a Morena y fustigar a la Cuarta Transformación, lo cual tienen prohibido por la Constitución porque ellos son el arbitro y deben de actuar de manera imparcial. Se escudan con este tema de ‘tenemos derecho a opinar’ que en el caso de ellos no les aplica como tal porque un arbitro no debe actuar así, pero no se les está diciendo nada, por eso ellos serán juzgados por la historia, por su mal actuar como árbitros, pero por violar una determinación de la Corte hay una consecuencia jurídica, son cosas completamente distintas”.

La tarde de este domingo 2 de enero, Lorenzo Córdova pidió que se desestimaran las denuncias presentadas contra él y los consejeros del organismo por aplazar por tiempo indefinido los trabajos para la consulta de Revocación de Mandato que se llevaría a cabo en los primeros meses del 2022, una medida que fue revertida en una primera instancia por la Corte.

El Consejero reconoció que Gutiérrez Luna rectificó luego de presentar las denuncias, anunciando que las retiraría la semana pasada, pero destacó que no es suficiente porque aún siguen su curso en la Fiscalía General de la República (FGR).

“Qué bueno que lo haya hecho, sin embargo, las denuncias penales contra los servidores públicos se persiguen de oficio y hoy siguen su curso ante la Fiscalía General de la República, ojalá pronto se enmiende el error y se desestimen esas denuncias sobre presuntos delitos claramente inexistentes y que evidentemente sólo tienen propósitos políticos”, manifestó en un video publicado este sábado en sus redes sociales.

Córdova también acusó que la denuncia “recuerda las peores prácticas de los regímenes autoritarios”.

“Lo que ocurrió es grave, muy grave, se traspasó una frontera que debería ser infranqueable y en la que se sustenta todo el arreglo democrático, se pretendió usar el brazo penal del Estado para amedrentar y amenazar a miembros de un órgano del mismo Estado por el simple hecho de que piensan distinto”, agregó en la grabación.

Además, en la entrevista que el Consejero Presidente del INE dio al diario español El País aseguró que México vive un contexto inédito de hostigamiento contra las autoridades electorales.

Ante la pregunta del reportero David Marcial Pérez sobre si siente más presión ahora que con los gobiernos anteriores, Córdova contestó:

“Estamos viendo un contexto inédito de hostigamiento a las autoridades electorales. Además, se ha abierto una narrativa claramente de acoso y descalificación”.

El 29 de diciembre, Sergio Gutiérrez anunció que decidió retractarse de la denuncia penal que interpuso el 23 de diciembre en contra de algunos consejeros del INE y por la cual la FGR ya abrió una investigación.

Entre los acusados se encuentran el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, y los consejeros Ciro Murayama, Dania Ravel, Jaime Rivera, José Roberto Ruiz y Beatriz Claudia Zavala, y el Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina.

El pasado 17 de diciembre, con seis votos contra cinco, el Consejo General del INE determinó aplazar la Revocación de Mandato, prevista para el 10 de abril de 2022, hasta en tanto la Suprema Corte resuelva la controversia constitucional planteada por el órgano electoral en la que reclama a los diputados los recursos necesarios para realizar la consulta.

Sin embargo, la Suprema Corte ordenó al INE continuar con los trabajos programados rumbo a la consulta de Revocación, al admitir a trámite la controversia constitucional interpuesta por la Cámara de Diputados. Días más tarde, admitió también la impugnación de la Consejería.

Después de esta decisión, y tras los señalamientos del Presidente López Obrador de que era mejor “no penalizar” la decisión del INE sino resolverla en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Corte, Gutiérrez Luna retiró las denuncias.

Además, el TEPJF también ordenó al INE continuar con los trabajos de la Revocación de Mandato. El pasado 29 de diciembre, esta instancia revocó el acuerdo del INE que suspendía el ejercicio democrático y aprobó que, en caso de que necesite recursos, haga la solicitud a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La consulta revocatoria es un proceso que ha impulsado el Presidente López Obrador como un mecanismo de democracia directa en la que, en la mitad de su Presidencia, se pregunta a los mexicanos si quieren que el mandatario siga gobernando o dimita, esto ha sido criticado por la oposición, por considerarla como propaganda política.

Córdova remarcó en su entrevista con El País que la Suprema Corte “no ha resuelto el fondo” el asunto sobre la Revocación de Mandato. “Y el Tribunal Electoral nos está diciendo que sigamos adelante pero sin comprometer nuestras atribuciones constitucionales”, detalló.

Tras las decisiones de la Corte y del Tribunal Electoral, el INE ha reanudado el proceso y se encuentra en la validación de las firmas de la ciudadanía para decidir si se lleva a cabo el ejercicio o no acumula los suficientes apoyos.

La realización del ejercicio ha sido la última punta de lanza en el cruce entre López Obrador y su partido, Morena, y el INE. El Instituto ha cuestionado la decisión de la Cámara de Diputados, con mayoría morenista, de reducir su presupuesto para el próximo año, cuando además de la consulta de Revocación de Mandato habrá elecciones en seis estados de la República.