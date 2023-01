Gianni Infantino se toma selfie cerca del ataúd de Pelé y le llueven fuertes críticas

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo/Europa Press/AP).- El titular de la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA), Gianni Infantino, causó polémica en redes sociales cuando este martes acudió al velorio del exfutbolista Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, donde se hizo un selfie a pocos metros del féretro de “O Rei”.

Según información de medios de comunicación allí presentes, Infantino se fotografió con Lima, exprofesional del Santos, a escasa distancia del ataúd de Pelé, en su velatorio de 24 horas en el Estadio Vila Belmiro del Santos FC.

La fotografía fue publicada en Instagram por el mismo presidente de la FIFA, quien se dijo estar “consternado” por haber sido criticado por tomarse una selfie cerca del féretro, pues alegó que estaba haciendo un favor a algunos de los antiguos compañeros de Pelé.

“Quisiera aclarar que me sentí honrado de que compañeros y familiares del gran Pelé me ​​pidieran que me tomara algunas fotos con ellos. Y obviamente acepté de inmediato. En el caso de la selfie, los compañeros de Pelé pidieron hacernos una a todos juntos, pero no sabían cómo hacerlo. Entonces, para ayudar, tomé el teléfono de uno de ellos y tomé una foto a todos”, escribió Infantino, quien también reiteró su respeto y gran admiración por el exjugador y su ceremonia.

Las críticas iban en caminadas, principalmente, a calificar a Gianni Infantino de narcisista y de que no fue apropiado el haberse tomado la fotografía. “Un hombre absolutamente ridículo”, añadió alguien en Twitter. Incluso, algunos pidieron la renuncia del presidente de la FIFA al considerar que su puesto “le queda grande”.

“Y tanto que criticaban al Salt Bae y este sale siendo peor”, compartió un cibernauta.

Pelé fue sepultado el martes en la ciudad a la que convirtió durante años en una capital futbolística del mundo, lo que marcó el final de los funerales del astro cuyo deceso enlutó a millones de aficionados dentro y fuera de Brasil.

Se ofició una misa en el Estadio antes de que un camión de bomberos llevara el féretro por las calles por un camión de bomberos hasta un cementerio cercano.

A la llegada del cortejo al cementerio, bandas de música interpretaron la canción oficial del club Santos y un himno católico. Poco antes, los asistentes corearon temas de samba que le gustaban a Pelé.

Entre los presentes estaba Manoel María, descrito como el mejor amigo de Pelé y quien también jugó en el club.

Infantino is a man in an Infants suit, and a narcissistic child at that

A lo largo de su sobresaliente carrera, Pelé llevó a Brasil a conquistar las Copas del Mundo de Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970. Sigue siendo el máximo goleador de la selección con 77 tantos, una cifra igualada por Neymar en el reciente Mundial de Qatar.

Por su parte, Gianni Infantino dijo a reporteros que cada país debería rebautizar un estadio con el nombre de Pelé.

“Estoy aquí muy emocionado, triste, pero también sonriente porque él nos dio muchas sonrisas”, apuntó Infantino. “En la FIFA rendiremos un homenaje al Rey y pedimos que todo el mundo guarde un minuto de silencio”.

Otro de los aficionados y amigos que acudió a la capilla ardiente fue Gilmar Mendes, Juez de la Corte Suprema.

Pelé luchaba contra un cáncer de colon desde 2021. El centro médico donde estuvo hospitalizado informó que falleció a causa de una insuficiencia orgánica múltiple como resultado del cáncer.

You have to hand it to Infantino. Taking a selfie in front of the open casket at Pele’s funeral is the kind of shithousery Blatter could only dream of.

— Kelly Welles (@kelly_welles) January 3, 2023