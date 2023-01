Paleontólogos descubren fósil con cráneo de dinosaurio articulado en cuerpo de ave

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS).- Un nuevo fósil de ave de 120 millones de años procedente de China representa un desafío en la comprensión de la evolución al mostrar un cráneo de dinosaurio articulado con un cuerpo de ave.

Además, el espécimen fósil, bautizado como Cratonavis zhui, conserva una escápula y un primer metatarso sorprendentemente alargados, lo que lo distingue de todas las demás aves, incluidas las fósiles.

El estudio, publicado en Nature Ecology & Evolution el 2 de enero, fue realizado por paleontólogos del Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología (IVPP) de la Academia China de Ciencias.

Decoupling the skull and skeleton in a Cretaceous bird with unique appendicular morphologies https://t.co/iilzM0Bv5o pic.twitter.com/24Un0x9vnx

— NatureEcoEvo (@NatureEcoEvo) January 3, 2023