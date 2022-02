VIDEO: Hombre sin brazos le pide ayuda a “Canelo” Álvarez para conseguir sus prótesis

Por Wilson Flórez

Los Ángeles, 3 de febrero (LaOpinión).- Aún se mantiene la expectativa para conocer al nuevo rival de Saul Álvarez, pero mientras tanto, al “Canelo” le continúan llegando historias de personas que necesitan la ayuda del púgil mexicano. A raíz de los constantes gestos caritativos del tapatío, Cipriano Bocanegra intenta que su historia sea escuchada para poder comprar un par de prótesis para sus brazos.

Bocanegra tiene 65 años de edad. La persona relató cómo un accidente de alta tensión le provocó la amputación de sus dos brazos desde hace dos años. A través de un video en las redes sociales, Cipriano busca llegar a oídos del tapatío.

“Buenas tardes Canelo, mi nombre es Cipriano Bocanegra Rodríguez, tengo 65 años. Hace dos años, el 3 de febrero del 2020, tuve un accidente de alta tensión por el cual me quitaron mis manos, como ves me las amputaron. La finalidad de este video es pedirte de favor, si me puedes firmar estos guantes que tengo abajo de mis muñones para poderlos subastar, ya que los costos de mis prótesis son elevados y no están dentro de mis posibilidades“, relató.