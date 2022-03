VIDEO: Gobernador de Florida regaña a estudiantes universitarios por usar cubrebocas

Por Maria Ortiz

Ciudad de México, 3 de marzo (La Opinión).- El Gobernador de Florida Ron DeSantis al parecer está dispuesto a regañar a cualquiera que no siga sus políticas sobre COVID, como la de no usar mascarillas y regañó a unos estudiantes de secundaria que las usaban.

El Gobernador republicano de Florida se acercó a un grupo de estudiantes con mascarillas que estaban parados detrás de un podio en la Universidad del Sur de Florida, donde daría una conferencia de prensa el miércoles.

“No tienen que usar esas máscaras. Quiero decir, por favor quítatelas”, dijo DeSantis, al principio con una risa educada. Pero no estaba bromeando. “Honestamente, eso no está haciendo nada. Tenemos que parar con este teatro de COVID. Así que si quieres ponértela, bien. Pero esto es ridículo”, continuó. Luego suspiró dramáticamente y comenzó su rueda de prensa.

Algunos de los estudiantes, que venían de una escuela secundaria local del condado de Hillsborough, se quitaron las mascarillas a instancias del Gobernador, mientras que otros optaron por mantenerlas en sus rostros.

DeSantis ha criticado las cubiertas protectoras para la cara y otras restricciones de COVID-19, incluidas las vacunas obligatorias y los pasaportes de vacunas.

'This is ridiculous': @GovRonDeSantis scolds students for wearing face masks during his @USouthFlorida visit https://t.co/v9XLjueCYi pic.twitter.com/TFeC6t6wL9

— WFLA NEWS (@WFLA) March 2, 2022