¡No se te pase! Estos son los horarios de las bandas que estarán en Vive Latino 2022

AS MÉXICO

El próximo 19 y 20 de marzo se llevará a cabo el festival de música Vive Latino en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez de la CdMx; este jueves los organizadores compartieron los horarios de las bandas por día.

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 3 de marzo (ASMéxico).- Ya se acerca la próxima edición del Festival Iberoamericano de Cultura Musical, mejor conocido como Vive Latino, el cual se celebrará los días 19 y 20 de marzo, por lo que los organizadores decidieron publicar los horarios oficiales en los que cada uno de los artistas se presentarán.

El anuncio se hizo a través de las redes sociales y también por la página oficial del evento, se tiene confirmado que se contará con cinco escenarios; en los que se distribuirán las bandas y cantantes que darán su show. Cada día, las actividades de cada día darán comienzo alrededor de las 13:00 horas y finalizarán pasada la media noche.

“Te dejamos los horarios, ahora sí por nuestras redes, para que no digas que solo se los compartimos a unos. ¡Saben que queremos verlos a todos en el Foro Sol!”, indicó una publicación del Vive Latino.

Cabe resaltar que es la primera vez que este evento se celebra, tras dos años en los que no se pudo realizar, debido a la pandemia por COVID-19, siendo marzo de 2020 la última vez que se celebró.

ARTISTAS QUE SE PRESENTARÁN

Entre las bandas y cantantes que darán un show destacan: Camilo Séptimo, Gary Clark Jr., Julieta Venegas, Limp Bizkit, Los Auténticos Decadentes, Maldita Vecindad, Mogwai, Santa Fe Klan, Vetusta Morla, Banda MS, Black Pumas, C. Tangana, Dread Mar I, Los Fabulosos Cadillacs, Los no tan Tristes, Love of Lesbian, Pixies, Residente y Siddhartha.

¿DÓNDE Y CÓMO COMPRAR BOLETOS?

Hasta el momento, todavía quedan disponibles algunos boletos, tanto en su modalidad de abonos como individuales por día, online se encuentran disponibles por medio del sistema Ticketmaster, y en físico están a la venta en las taquillas del Foro Sol. El costo varia dependiendo de la zona y los accesos.

¡Revive la energía de #VL22! 💥

Después de esta pausa de casi dos años, cada una de las bandas presentes y por supuesto que nosotros, ¡estamos ansiosos de volver a nuestro hogar! 🤘 😎

🎟️ https://t.co/UL378MTZRe pic.twitter.com/IybvN72eCR — Vive Latino (@vivelatino) March 1, 2022

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.