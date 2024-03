CLOSE UP ¬ Quién es Dante, el alumno de Gutiérrez Barrios con un partido a sus pies

En su natal Veracruz fue incondicional de uno de los personajes más oscuros de la política mexicana en los tiempos del PRI más autoritario. Renunció al partido y, desde la cárcel, ideó el suyo, el cual ha dirigido en 18 de sus 25 años de existencia y con el que de 2000 a 2018 se ha aleado con izquierda y derecha. Este 2024, Dante Delgado se animó a ir solo.

Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo).– Dante Delgado tiene un largo colmillo político. Como priista fue un incondicional del siniestro Fernando Gutiérrez Barrios y como fundador de Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) fue aliado del ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador e impulsor del panista Ricardo Anaya. Actualmente, a sus 73 años, se presenta como la “tercera vía” con una agencia de marketing como su brazo derecho.

Es la primera vez en que “Don Dante” se anima a ir solo a elecciones, sin alianzas. Justo cuando el partido atraviesa un periodo de crisis interna entre la ruptura con el grupo de Jalisco (clave en sus inicios), la candidatura fallida de Samuel García y el fichaje de los polémicos Roberto Palazuelos y Sandra Cuevas. Esta semana, la encuestadora Demotecnia publicó que el 18 por ciento de los mexicanos consultados en febrero no confía en Movimiento Ciudadano, un crecimiento de 13 puntos respecto a enero.

“Empezó en el PRI, después cercano a Andrés Manuel López Obrador, después se convirtió en un antiobradorista muy fúrico y apostó como nadie a Ricardo Anaya en 2018”, recapituló el analista político jalisciense Enrique Toussaint, quien considera a Dante como un líder astuto y entregado a hacer política.

Tan pronto Delgado chocó puños con Cuevas, la Senadora y líder emecista Patricia Mercado dejó la vocería de la campaña del aspirante presidencial, Jorge Álvarez Máynez porque “hay decisiones del partido que me son ajenas y no puedo ser yo quien las defienda”, argumentó. En su lugar, quedó la expanista Laura Ballesteros.

Ahí recae la contradicción del partido y su dirigente.

Por un lado, la consultora tapatía Eu Zen, el brazo derecho de Dante desde 2012, vende a Movimiento Ciudadano como algo novedoso, alejado de la “vieja política” de la que justamente su líder viene. Y por el otro, apuesta por viejos conocidos con tal de conservar el registro.

Pero más allá de los jingles y los Yuawis, este viejo lobo de mar ha sido el dirigente del partido en 18 de los 25 años de su existencia; y tiene un gran peso en la toma de decisiones y en la selección de candidatos en cada elección presidencial. Fiel a su pragmatismo y astucia para negociar, ha ido en alianza con el PRD en 2000, 2006 y 2012, y luego con el PAN en 2018, y sin el PRIAN en 2024.

“Dante Delgado ha ocupado la dirigencia en 18 de 25 años para 2024. Es decir, actualmente él ocupa la dirigencia y para 2024 él habrá estado en 18 de los 25 años como dirigente nacional y eso es inusitado. Otro partido similar sería el PT, solamente, donde Alberto Anaya ha estado toda la vida que tiene existiendo el PT en los órganos directivos. Entonces, MC es un ejemplo de un partido donde hay un líder, en este caso Dante Delgado, que tiene bastante peso y que es justo en la antesala de la elección presidencial cuando ha ocupado la dirigencia nacional, precisamente para influir en la selección de candidaturas”, aseguró el investigador de la UNAM Alberto Espejel, autor del artículo “MC, ¿socialdemócrata por fuera y poco democrático por dentro?

Este año electoral, y sobre todo con miras a 2030, Delgado rechazó hacer alianza con el PRI-PAN por considerarlo “un Titanic” en hundimiento. Por su nivel de aceptación como Gobernador en todo el país, lanzó al influencer Samuel García, pero el Congreso opositor en Nuevo León tumbó su fugaz candidatura.

Y hoy, luego de haber tenido un gran crecimiento electoral en 2021, no más del 5 por ciento de mexicanos votaría por su presidenciable, poco conocido a nivel nacional de acuerdo con varias encuestas. Aunque el académico Espejel prevé que MC obtendrá más votos que el PT y el Verde, por sí solos, sin Morena.

INCONDICIONAL DE GUTIÉRREZ BARRIOS

Cuando Dante era niño, el candidato presidencial priista Adolfo López Mateos (1958-1964) hizo campaña a la vuelta de su casa en su natal Córdoba, Veracruz. Desde ese momento, le dio seguimiento a sus actividades y se inclinó por la política. En la preparatoria, fue presidente de la mesa directiva y delegado del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana para después egresar como abogado de la Universidad Veracruzana.

Su formación política inició en la época del PRI autoritario y represor. Ahora dice que el PRI-PAN es lo “más detestable” de la política mexicana, pero previo al fraude electoral del 88, fue el coordinador de campaña para el Gobierno de Veracruz de Fernando Gutiérrez Barrios, quien por años controló los aparatos de inteligencia del Estado.

Desde lo obscuro, el Director Federal de Seguridad en el Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz movió los hilos detrás de la masacre del 2 de octubre contra el movimiento estudiantil. Ese personaje, un exmilitar que previamente creó un grupo paramilitar para controlar la celebración de las Olimpiadas del 68, fue el mentor político de Dante en los 80.

Lejos de ser castigado por la matanza de Tlatelolco, el PRI propuso a Gutiérrez Barrios para Gobernador de Veracruz. En 1988 aceptó la invitación de Carlos Salinas de Gortari para convertirse en Secretario de Gobernación, por lo que –al haber sido su Secretario de Gobierno– Dante Delgado lo sustituyó como Gobernador interino de 1988 a 1992.

“Gutiérrez Barrios es uno de los personajes más oscuros de la política mexicana y de la historia del autoritarismo mexicano. No tengo esa misma impresión de Dante Delgado. Tampoco tengo la impresión de que sea, como se suele decir, un político fuera de serie. Creo que es un hombre muy pragmático y que sabe entender su tiempo”, aseveró el analista político Enrique Toussaint.

Posteriormente el propio Salinas de Gortari envió a Dante a Italia como Embajador. A su regreso, diez días después de renunciar al PRI, se le detuvo en el penal de Pacho Viejo en Coatepec, Veracruz. Su encarcelamiento tuvo que ver con la afrenta al poder presidencial de Ernesto Zedillo, ya que “en el PRI robar no es un delito, pero sí patear el pesebre”, como documenta el artículo del profesor investigador Espejel.

“Lo viví como una profunda injusticia. Voy saliendo a ver al hospital a mi padre que estaba apunto de fallecer y me detienen”, evocó Don Dante al respecto en una entrevista con Milenio.

DE CONVERGENCIA A MC

Dante Delgado renunció al PRI en 1995 para formar con viejos priistas como Luis Walton su propio partido, Convergencia, un apéndice del obradorismo que ideó desde la cárcel. Bajo su aval, a inicios de milenio Convergencia fue en alianza con la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas y también con la aspiración a Jefe de Gobierno del DF de Andrés Manuel López Obrador, a quien volvieron a apoyar en 2006 y en 2012, ya como Movimiento Ciudadano.

“Tenemos 9 años de no vernos”, dijo Dante a la periodista Adela Micha en octubre de 2023. “Él tiene una forma especial de ser en donde siempre desconoce a sus aliados y lo hizo con nosotros porque MC le había dado todo lo que podía darle y él siempre descalifica de manera genérica”.

Entre finales de 2012 e inicios de 2013, cuando López Obrador renunció al PRD y fundó Morena, Dante Delgado contrató a la consultora de marketing político Eu Zen para que –como hizo en su momento con Enrique Alfaro en Jalisco– inflara la marca de Movimiento Ciudadano.

“(Dante me dijo): ‘Todo el mundo piensa que después de la ruptura con AMLO vamos a perder el registro, pero ustedes y yo vamos a demostrarles que no’. Años después, Movimiento Ciudadano es la fuerza que más creció electoralmente en 2021, gobierna Jalisco, Nuevo León, Guadalajara y Monterrey”, aseguró el CEO de Eu Zen Rafael Valenzuela en entrevista con la revista Campains & Elections México.

En efecto, MC a diferencia de otros partidos minoritarios como el Verde y PT, ha logrado mantener el registro incluso en solitario, lo que el académico Alberto Espejel ve como un reflejo de su capacidad de negociación. Sin embargo, a diferencia de su exaliado, López Obrador, a Dante le falta carisma.

“Ha tenido una enorme capacidad de generar un partido político desde Veracruz, donde inicia, él fue encarcelado después de haber sido Gobernador sustituto, y a partir de ahí tiene esa capacidad de generar un partido que pudiera mantener el registro y además él ha logrado, a diferencia del PT y del Verde, incluso hoy del PRD, mantener ese recurso en solitario, lo que nos habla de un líder con muchas capacidades para negociar, para aliarse con otros actores políticos”, dijo Espejel.

CRISIS INTERNA EN MC

Hace un año, en marzo de 2023, Movimiento Ciudadano se bajó de la contienda para las elecciones del Estado de México y de Coahuila. En un comunicado acusó un pacto entre el PRI y Morena para repartirse ambos estados, y aseguró que sólo se enfocarían en las elecciones de este año.

“Participar nosotros en un proyecto que se advierte con claridad arreglado sería actos de ingenuidad política inadmisibles. Estoy convencido de que están dadas las condiciones en México para ganar la presidencia de México en 2024”, aseguró entonces el dirigente Dante Delgado.

Pero las condiciones del partido que fundó siguieron empeorando. En agosto de 2023, el Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro –que les presentó la agencia Eu Zen– marcó distancia de la cúpula partidista. Mese antes había dicho que no contendería por la Presidencia a la par de que el Gobernador Samuel García lo desplazaba en liderazgo dentro del partido.

“Yo ya no tengo interés de participar en un proyecto que no entiendo, que se construye de manera unilateral y que simple y sencillamente nos quiere someter a todos a la voluntad de quien coordina el partido a nivel nacional”, declaró a la prensa días después de que Delgado rechazó su propuesta de ir en alianzas.

Esa misma noche, Delgado le respondió al Gobernador:

“Jalisco siempre ha estado en la toma de decisiones, Jalisco ocupa la presidencia del Consejo Nacional y la coordinación del grupo parlamentario en el Senado y, a petición de Jalisco, hoy tenemos una mesa de diálogo para seguir construyendo juntos. Lo que tengo claro es que Movimiento Ciudadano está por encima de decisiones personales y que, insisto, esto nos va a poner a prueba a todas y todos”.

A finales del año pasado, luego de coquetear con Marcelo Ebrard y que éste rechazara ser su candidato, finalmente Dante levantó la mano del Gobernador de Nuevo León Samuel García. El Gobernador que más invierte en su imagen en redes sociales.

Sin embargo, entre humo, empujones y dos gobernadores interinos, el Congreso de Nuevo León –con mayoría del PRI y PAN– frenó su candidatura de diez días y MC se quedó sin precandidato. El 4 de diciembre en que el partido realizó su consejo nacional, su líder aseguró entre aplausos:”Desde aquí le digo al PRIAN que ni México ni nosotros vamos a olvidar lo que hicieron y que muy pronto van a saber lo que es meterse con Movimiento Ciudadano”.

Sin Colosio ni el influencer norteño, solo quedó el coordinador de campaña de Samuel, el Diputado Jorge Álvarez Máynez. La forma en como fue destapado, por Samuel y entre cervezas, terminó de enfurecer a Alfaro y volvió a criticar las decisiones del partido.

“Desde Jalisco sentamos las bases para hacer un proyecto de alcance nacional, competitivo, serio. Ayer que vi el anuncio de Samuel García desde Nuevo León destapando a Jorge Álvarez como candidato a la presidencia de México, no lo podía creer. En una mesa con botana y cerveza, el Gobernador se asumía como líder de nuestro movimiento y nos dictaba instrucciones sobre el camino a seguir. Quienes usan la idea de lo nuevo para disfrazar lo absurdo, los que nos metieron en el callejón de la banalidad, el callejón de la no política, no son los líderes de este proyecto ni mucho menos del movimiento social que construimos en Jalisco. Si ese es el camino que la dirigencia nacional decide tomar, allá ellos”.

Esta semana, en entrevista con un medio de Guadalajara, Alfaro volvió a mostrar su enojo por el nuevo líder moral de MC: “Yo no soy fosfo fosfo, yo no soy lo nuevo, yo no soy ‘arráncate compadre'”, aseveró. Alfaro era cliente de esa misma agencia, Eu Zen, pero tuvo diferencias con el CEO Rafael Valenzuela. Ahora, adelantó que no participará en ningún evento de campaña del candidato Álvarez Máynez.

Pero más allá del peso del grupo Jalisco, entre emecistas (incluyendo ya a Sandra Cuevas), el dirigente Dante Delgado tomó protesta de Álvarez Máynez como su candidato presidencial. A nivel discurso, el dirigente de MC ha repetido una y otra vez que ganarán la Presidencia de la República. Las cifras de las encuestas muestran a su ungido en tercer lugar. La derrota no sería de Álvarez Máynez sino de Don Dante, que, con toda su astucia política, se aferró a ir solos en la elección.

De momento, su esperanza es mantener Jalisco. Veremos en 2030. Mientras tanto, su hijo Dante Alfonso Delgado ya se registró como candidato al Senado por Veracruz.

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.