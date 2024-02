MC va a las elecciones de Gobernador sin grandes cuadros. Jalisco es su única apuesta

Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo).- Movimiento Ciudadano se encamina hacia su primera elección presidencial en solitario para la cual irá sin artillería pesada pues su candidato presidencial, Jorge Álvarez Maynez, no logra despegar en las encuestas, siendo incluso calificado por expertos como un perfil débil. No sólo eso, en los estados que renovarán gubernaturas sólo en Jalisco, su bastión, lidera las encuestas, en las ocho restantes apenas si figura por lo cual ha tenido que recurrir a su vieja “política de cascajo”, que consiste en reciclar cuadros de otras fuerzas, de las que en el discurso dice estar lejos.

El 1 de marzo arrancan las campañas electorales para los aspirantes a la Presidencia, a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y las gubernaturas de Jalisco y Yucatán. Luego, el 2 de marzo, las campañas para los candidatos a la gubernatura de Guanajuato; el 16 de marzo en Tabasco; y el 31 de marzo en Chiapas, Morelos, Puebla y Veracruz. No obstante, el partido naranja sigue sin presentar una ruta clara para la asignación de las nueve candidaturas.

Especialistas consultados por SinEmbargo coinciden en que lo que se percibe de Movimiento Ciudadano es que sus esfuerzos parecen concentrarse en Jalisco, su bastión, así como en la elección de diputados federales y senadores, basándose en los votos de Jalisco y Nuevo León, los dos estados donde ostentan el poder, para asegurar su supervivencia y evitar poner en riesgo su registro como partido.

Por su parte, el analista político Enrique Toussaint reiteró que el partido naranja se enfoca en su desempeño en entidades clave como Jalisco y Nuevo León, donde ha logrado victorias en elecciones anteriores.

“Creo que hay una tendencia de Movimiento Ciudadano que es enfocar sus baterías en un estado, particularmente en Jalisco. Realmente Movimiento Ciudadano no puede competir en ningún otro. Me gustaría ver cómo le va a ir a Salomón Chertorisky en la Ciudad de México. Las encuestas que yo he visto no parecen indicar que le vaya a ir demasiado bien, pero creo que si logra un doble dígito, 10 o 11 por cuento, sería un buen resultado para Salomón Chertorivski, pero para el resto de las entidades federativas que se juegan, realmente Movimiento Ciudadano tiene muy poco peso”.

Los especialistas coinciden en que el panorama para Movimiento Ciudadano es adverso frente a una candidatura débil y sin presencia o consolidación política en otras entidades. Enrique Toussaint considera que la candidatura de Máynez no trae fuerza en un escenario electoral polarizado y con dos candidatas principales, por lo que es difícil para un tercer candidato obtener relevancia.

POLÍTICA DE CASCAJO

La ausencia de candidatos de Movimiento Ciudadano (MC) en varios estados del país refleja la falta de una formación sólida de cuadros internos y la ausencia de un trabajo previo por parte de MC para nutrir su liderazgo con figuras comprometidas y con arraigo en sus respectivas comunidades.

Frente a ello, según explica Jorge Aljovín, Dante Delgado ha optado por lo que se le llama “política del cascajo”; un enfoque que ha llevado a MC a captar figuras que, según algunos, representan la vieja política, la cual, contradictoriamente, el partido dice que pretende superar al presentarse como una opción de “nueva política”.

De los candidatos a gobernadores de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus es el único aspirante competitivo y lidera las encuestas. Un sondeo realizado por Reforma el 6 de febrero sitúa a Pablo Lemus a la cabeza con el 5 por ciento de las preferencias; le sigue la aspirante de Morena, Claudia Delgadillo, con un 42 por ciento, y en tercer lugar se encuentra Laura Haro, de la alianza PRI-PAN-PRD, con un 8 por ciento.

Entre los nombramientos realizados por el partido naranja para sus aspirantes a gobernadores, también se destaca el de Salomón Chertorivski en la Ciudad de México. De acuerdo con el más reciente sondeo de la casa encuestadora Demoscopia Digital, del 22 de febrero, en la capital del país, Clara Brugada, ex alcaldesa de Iztapalapa, encabeza las preferencias con el 48.9 por ciento, seguida por Santiago Taboada, del PRI-PAN-PRD, con el 36.8 por ciento. Mientras tanto, Chertorivski registra una intención de voto del 5.3 por ciento.

Mientras que en otras entidades federativas, los perfiles de Movimiento Ciudadano para las gubernaturas son reciclados. En Guanajuato, la diputada local Yulma Rocha, quien militó por 27 años en el PRI hasta noviembre del año anterior, fue elegida.

En Morelos, la apuesta recae en la diputada federal Jessica Ortega, también coordinadora nacional de mujeres en el partido. Según la encuesta más reciente De las Heras, publicada el 20 de febrero, Jessica Ortega se encuentra en tercer lugar con una intención de voto del 10%. Las preferencias las encabezan la aspirante de Morena, Margarita González Saravia, con un 68%, y la abanderada de Fuerza y Corazón por México, del PAN-PRI-PRD, Lucy Meza, con el 22%.

En Puebla, a finales del año pasado persistían dudas sobre quién sería el o la candidata del partido naranja; sin embargo, Fernando Morales Martínez, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en esa entidad y con trayectoria en el PRI, se perfila para buscar la gubernatura.

Los analistas políticos Miguel Calderón Cheliu y Valente Tallabs destacaron que en Puebla, Movimiento Ciudadano no cuenta con candidatos destacados ni perfiles que capten la atención del electorado o que puedan dar una batalla en esa entidad.

En Tabasco, aunque inicialmente se perfilaba a Gerardo Gaudiano, la candidata será una expriista. Sin embargo, ahí, donde Morena tiene una amplia presencia, la oposición está debilitada, según el columnista político local y analista, Víctor Sámano Labastida.

En Veracruz, el candidato es el exalcalde de Medellín de Bravo, Hipólito Deschamps Espino Barros, quien renunció a las filas del PAN apenas el pasado 2 de febrero.

En Yucatán, la diputada local Vida Gómez Herrera fue elegida como la única mujer en la boleta electoral en Yucatán y competirá contra Joaquín Díaz, de Morena, y Renán Barrera, de PRI, PAN y PRD. En cuanto al estado de Chiapas, la presencia de Movimiento Ciudadano es tan escasa que hasta el momento no se cuenta con un aspirante anunciado y formal para la candidatura a la gubernatura.

La falta de claridad en la identidad política y la aparente falta de cohesión ideológica de MC, ejemplificada por la inclusión de figuras polémicas, es uno de los aspectos que podrían repercutir al partido al momento de la votación, ya que eso podría generar dudas entre los votantes sobre el papel del partido como fuerza de oposición o como un actor que respalda al gobierno.

La relevancia de MC, según explica el politólogo, se centra en su desempeño en entidades clave como Jalisco y Nuevo León, donde ha logrado victorias en elecciones anteriores. En el último proceso electoral en 2021, el partido naranja obtuvo aproximadamente 7 puntos, de los cuales, 3 puntos se los dio Jalisco y 1.5 por ciento Nuevo León, sumando un total de 5 puntos entre ambas entidades. Al mantener buenas votaciones en estas regiones, la institución de Dante Delgado podría asegurar su presencia en la Cámara de Diputados, que es determinante para mantener el registro como partido político. Sin embargo, nada está asegurado, ya que Movimiento Ciudadano ha enviado mensajes ambiguos y confusos sobre su postura política, lo cual podría impactarle negativamente en la votación, según los expertos.

Para Enrique Toussaint, la falta de una definición clara en la postura de Movimiento Ciudadano, ya sea como partido de oposición o como aliado del Gobierno, ha generado incertidumbre entre los votantes, lo cual podría afectar la utilidad percibida del voto para ese partido, especialmente entre aquellos que buscan alternativas a las propuestas de López Obrador.

“Creo que Movimiento Ciudadano no ha sabido envejecer, no ha sabido dar los pasos correspondientes para asumir una cierta idea de la política. Por ejemplo, en el Senado, con Clemente Castañeda, me queda claro que hay una oposición a las propuestas del Presidente, sobre todo las que tienen que ver con la Corte, pero después escucho a Álvarez Máynez en la Cámara de Diputados y parece que no le molestan esas propuestas. Entonces, creo que el mensaje al elector de Movimiento Ciudadano es muy extraño: no se sabe si juega para un lado o si juega para el otro, y me parece que al final eso puede generar dudas, particularmente en estados como Jalisco. Estas contradicciones me parecen que sí le pueden pasar factura, porque MC se ha convertido como una especie de ‘totum revolutum’ por todos lados. A mí me quedaba claro hasta el 2021 a lo que MC jugaba, en que no se alineara ningún polo; parecía tener una idea clara de ser una tercera vía y ahora me parece que su objetivo es ir por los candidatos que le dé un votito”, afirma el especialista.