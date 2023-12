Movimiento Ciudadano no pone candidatos en 2023 y se rezaga en carrera presidencial

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).– Movimiento Ciudadano, el partido fundado por Dante Delgado Rannauro, es el único partido que decidió ir solo en el proceso electoral 2023-3024 sin sumarse a ninguno de los bloques que se han constituido en el país, el del oficialismo constituido por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde; y el de la oposición que conforman el PRI, el PAN y lo que queda del PRD.

Esta situación llevó a MC a no contender en las elecciones de este año en el Estado de México, que ganó Morena y sus aliados, y en las de Coahuila, entidad que mantuvo el priismo gracias a su alianza con el panismo. El partido naranja, en realidad, tomó esa determinación porque sus aspirantes no figuraban en ninguno de los estados, mostrándose como una fuerza muy menor en la disputa.

Pese a no haber participado en este proceso, la derrota del PRI en el Estado de México apuntaló a MC como la tercera fuerza política en población gobernada en el país. Con ello se mantuvo en su decisión de ir en solitario en la elección presidencial. En un principio, la autodenominada “tercera vía” había elegido para este objetivo al Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, quien en 10 días de campaña acortó distancia con Xóchitl Gálvez Ruiz, precandidata del bloque del PRI-PAN-PRD.

La experiencia de García Sepúlveda sólo duró precisamente 10 días ante el conflicto político que enfrenta en el estado con el PRI y el PAN que pretendieron imponer a un Gobernador interino que no provenía de Movimiento Ciudadano. La maniobra de estos dos partidos en el plano local llevó al líder máximo naranja, Dante Delgado, a rechazar de nueva cuenta una alianza electoral con la oposición, pero también a romper el “bloque de contención” que habían configurado en el Congreso para no avalar ninguna de las reformas del Presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena.

Convertirse en una tercera opción en el plano electoral, fue una determinación que ha mantenido, en realidad, Movimiento Ciudadano desde 2020 cuando si bien acudió a la reunión en la mansión de Claudio X. González donde se construyó Va por México siempre aclaró que no se sumaría al PAN ni al PRI.

El punto de inflexión que llevó a la oposición y a su artífice, Claudio X. González Guajardo, al presionar a Dante Delgado fue el resultado de la elección de 2021 en la que el empresario señaló que los votos sumados del PRI-PAN-PRD y MC habían sido más que los alcanzados por el oficialismo y sus aliados. Ante el rechazo que ha mantenido desde entonces el partido naranja, lo que empezó como una invitación alcanzó el tono de amenaza a lo largo de este año.

MC ha rechazado ir con estos partidos porque la peor votación que ha tenido en una elección ha sido cuando abrazó la alianza con el PAN y el PRD para abanderar a Ricardo Anaya en 2018. En esa elección, de acuerdo con las cifras del cómputo final, apenas si obtuvo un millón 10 mil 734 votos, cuando seis años antes alcanzó con Andrés Manuel López Obrador su mejor votación en una elección presidencial con 2 millones 128 mil 671 sufragios.

Incluso en las elecciones intermedias, en las que hay una menor participación, Movimiento Ciudadano tuvo más votos que los que logró de la mano del PAN y el PRD. En 2015, de acuerdo con los cómputos distritales, tuvo 2 millones 431 mil 923 votos y en 2021, ya separado de su alianza con el panismo y el perredismo, registró su mejor votación hasta ahora con 3 millones 430 mil 507 votos.

Una vez pasado el proceso del 4 de junio, en el que MC no participó, fue cuando los dirigentes del bloque opositor Alejandro Moreno Cárdenas, del PRI; Marko Cortés Mendoza, del PAN, y Jesús Zambrano, del PRD, anunciaron que iban a en alianza rumbo a 2024. En esa conferencia de prensa, Marko Cortés, hizo uno de sus “últimos llamados” a Movimiento Ciudadano a sumarse a la oposición para ir juntos rumbo a 2024 y ganar así la Presidencia y una nueva mayoría en el Congreso de la República.

La respuesta no tardó en llegar. El líder máximo de MC, Dante Delgado, afirmó ese mismo día que su partido irá en 2024 sin coaliciones y manifestó: “por no ir con ellos nos ofenden, y a lo que nos quisieran llevar es a un ejercicio donde no hubiera oposición en este país. Han fracasado una y otra vez y quieren que nosotros nos subamos al Titanic […] quieren que nuestro acuerdo sea en el fondo marino donde se está depositando su barco lleno de cuarteaduras”.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Movimiento Ciudadano gobierna a 14 millones 132 mil 593 personas en Nuevo León y Jalisco; está por debajo del Partido Acción Nacional (PAN) , con 16 millones 23 mil 775 personas en cinco entidades, mientras que Morena, una vez que triunfó en el Estado de México, sumó 22 estados donde se concentran más de 90 millones de habitantes.

Sin competir por gubernaturas en los comicios de junio pasado, Movimiento Ciudadano (MC) escaló en el mapa político al rebasar al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que perdió ante Morena el Estado de México, uno de sus dos últimos bastiones, y en dos entidades gobierna a 4 millones 979 mil 421 personas, es decir, al 3 por ciento de la población nacional.

En junio, poco después de que Movimiento Ciudadano, le dijo al PRI y PAN que no iría con ellos en 2024, el Gobernador de Nuevo León solicitó al Senado de la República la destitución de Pedro Arce Jardón como encargado de despacho de la Fiscalía en Nuevo León por un presunto uso faccioso y político de sus capacidades y denunció ese día una irrupción armada en la torre administrativa del Gobierno, uno de los momentos clave de la disputa que mantiene en el estado y que a la larga le costó la precandidatura presidencial.

Al tiempo que Samuel García sorteó este conflicto en el estado, Dante Delgado enfrentó uno dentro de su partido y a nivel nacional que terminaría por definir, en un primer momento, la precandidatura presidencial.

Fue el 10 de julio cuando el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que se retirará de la política luego de que termine su mandato en la entidad, uno de los bastiones de MC. En esa ocasión dio a conocer que no competirá por la candidatura para la Presidencia en 2024 al tiempo que acusó la falta de diálogo con Dante Delgado.

Esta división se intensificó para agosto cuando Alfaro manifestó que y​​a no tenía interés de participar en un proyecto que no entendía y fue respaldado por Movimiento Ciudadano (MC) en Jalisco por medio de un pronunciamiento firmado por 57 presidentes municipales, 16 diputados locales, 12 diputados federales y dos senadores por Jalisco, incluido Clemente Castañeda, que señalaron:

“Lo decimos alto y claro: respaldamos, entendemos y compartimos la legítima posición adoptada por Enrique Alfaro. No podemos normalizar nuestra presencia en un proyecto político que ha decidido minimizar a Jalisco. No podemos aceptar que nuestra opinión sobre el futuro político de nuestro movimiento sea ignorada sistemáticamente. No podemos permitir que desde una oficina de la Ciudad de México se quiera imponer una visión que no compartimos”.