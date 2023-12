ENTREVISTA | Querían libres a Von Roehrich y Gutiérrez de la Torre por votos a Godoy

La ratificación de Ernestina Godoy en la Fiscalía General de Justicia ha presentado tropiezos, sobre todo por los legisladores de oposición rechazan que la Fiscal ocupe su puesto por otros cuatro años más. No obstante, la coordinadora de Morena en el Congreso capitalino reveló que el PRI y el PAN pidieron impunidad para dos de sus militantes a cambio de sus votos.

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de la Ciudad de México negociaron la libertad de Christian Von Roehrich y Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, acusados de enriquecimiento ilícito y trata de personas respectivamente, a cambio de votar a favor de la ratificación de Ernestina Godoy Ramos como Fiscal General de Justicia de la capital, reveló la coordinadora de Morena en la Legislatura, Martha Ávila.

En entrevista con “Los Periodistas”, programa que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, la legisladora indicó que al no haber una mayoría calificada en el Congreso, ella y sus compañeros de bancada negociaron para intentar consensuar a la Fiscal Ernestina Godoy, fue en este momento que legisladores del PAN y el PRI se acercaron para plantear dichas solicitudes.

“Estuvimos haciendo un cabildeo para intentar consensuar a la Fiscal Ernestina Godoy y en ese proceso se dieron esas solicitudes, estas peticiones que por supuesto no aceptaremos nunca. Como ha dicho la Fiscal, su ratificación no estaba en un asunto de una moneda de cambio para que estas gentes que tienen que pagar sus cuentas que hicieron pues se mantenga”, reveló.

Martha Ávila detalló que en el caso del PAN, los diputados pidieron a Morena generar un acuerdo para que Christian Von Roerich, exalcalde de Benito Juárez de 2015 a 2018, señalado como uno de los cabecillas del llamado Cártel Inmobiliario, el caso de corrupción registrado en la demarcación que involucra a connotados miembros del partido blanquiazul, pudiera seguir su proceso fuera de su domicilio. A cambio, la bancada votaría a favor de la ratificación de la Fiscal Ernestina Godoy, lo cual fue desechado de manera inmediata.

“Lo que pidieron los panistas, yo no sé si fue una trampa que quisieron ponerle a Morena, era que el PAN para tener amarrado al PRI y tampoco votara la ratificación de la Fiscal le ofrecieron más posiciones con este acuerdo que hicieron con el Frente, esto al interior del PAN generó un conflicto porque a varios no les tocaron candidaturas, entonces estos diputados supuestamente molestos porque el PAN no les había dado las candidaturas se acercaron a Morena para decirles que querían generar un acuerdo y que abrían la petición de que Christian Von Roerich pudiera seguir su proceso fuera de su domicilio, por supuesto nuestros compañeros de Morena dijeron que esto no era posible, yo creo que pensaron que íbamos a ceder para tener su voto y no accedimos”.

En el caso del PRI, mencionó Martha Ávila, dos diputados, de quienes no reveló sus nombres, se acercaron a Morena para solicitar que Cuauhtémoc Gutierrez De la Torre, exdirigente del Revolucionario Institucional en la Ciudad y quien se encuentra en prisión preventiva por el delito de trata de personas, fuera liberado y a cambio aseguraron que apoyarían a Morena con los votos restantes para lograr la ratificación de la Fiscal.

“El PRI jugó este mismo papel con el tema de Cuauhtémoc Gutierrez De la Torre que siguiera su proceso en libertad. Fue una solicitud de dos diputados que estaban planteando que iban a votar por la Fiscal, nosotros ya teníamos 40 votos que se habían sumado a la ratificación, nos hacían falta 4 votos, esos votos en teoría los teníamos, por eso llevamos el tema de ir a la ratificación con los riesgos que esto implicaba. El día de la sesión firmaron un acuerdo entre (Andrés) Atayde (dirigente panista en la Ciudad) con los diputados del PRI, del PAN donde se comprometieron a no votar por la ratificación de la Fiscal. A estos, los diputados que nos dijeron iban a apoyar la ratificación de Ernestina nos dijeron que ya estaban siendo amenazados y que no podían ya comprometerse a la ratificación”.

El pasado 13 de diciembre, el Congreso de la Ciudad de México suspendió la discusión de ratificación de la Fiscal capitalina Ernestina Godoy Ramos.

Luego de cinco horas de discusión y polémica sobre el tema, Morena impuso un receso ante la molestia de los diputados del bloque opositor (PRI-PAN-PRD), que exigía votar en esa jornada bajo el argumento de que el oficialismo no reuniría las necesarias dos terceras partes para lograr la mayoría y dejar a la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por otros cuatro años.

El aplazamiento se dio con una votación de 37 en contra, 27 a favor y cero abstenciones.

Morena retiró el dictamen de ratificación de la orden del día de este jueves, la última sesión del periodo ordinario, para discutir solamente el paquete presupuestal.

Ante esta situación, Martha Ávila señaló que la discusión de ratificación podría llevarse a cabo en un periodo extraordinario de sesiones antes de terminar el año o durante los primeros días de enero.

La Fiscal Ernestina Godoy cumplirá con su periodo al frente de la dependencia el 9 de enero de 2024.

La coordinadora de Morena reconoció que pese a los esfuerzos de su bancada por juntar los votos necesarios para ratificar a la Fiscal Ernestina Godoy en su cargo por otros cuatro años, la tarea luce complicada.

“Esos 4 votos están muy complicados porque o tienen que salir del PRI o tendrán que salir de Alianza Ciudadana que tiene dos votos, creo que es complicado porque además la ratificación de la Fiscal se presenta en una coyuntura electoral donde el tema del Cártel Inmobiliario está claro que lo que ponderan son los intereses. Va a estar muy difícil que podamos lograr esos 4 votos”.

Detalló que en caso de no lograr la ratificación, será la propia Fiscalía la encargada de nombrar a un encargado de despacho que será elegido del grupo de trabajo que acompañó a Ernestina Godoy durante este periodo.

“Qué pasa si no lo logramos, la Fiscalía en su propia estructura tendría que ser un encargado de despacho, que otros como Congreso ya no tenemos nada que ver ahí, no se va a votar. No se va a frenar y se va a continuar con estos procesos que tienen, además aún falta más gente por tener sus órdenes de aprehensión”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado