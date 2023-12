ENTREVISTA | Israel ha perpetrado actos terroristas y genocidio: Embajador palestino

El Embajador aseguró que las acciones realizadas por el Gobierno israelí demuestran su verdadera naturaleza de no respetar a nadie, pues a pesar de las presiones por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la comunidad internacional, continúa con su ofensiva y con su plan de expansión.

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).- El Gobierno de Israel ha perpetrado actos terroristas y genocidio en contra del pueblo palestino, pues su objetivo es eliminar su existencia y apropiarse de Palestina, aseguró Mohamed Saadat, Embajador de Palestina en México.

En entrevista con “Los Periodistas”, programa que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el diplomático indicó que a pesar de la presión internacional contra Israel para que detenga los bombardeos en Gaza y otras ciudades de Palestina, los cuales han cobrado la vida de más de 18 mil 700 palestinos entre civiles y milicianos, esta nación continúa cometiendo terrorismo de Estado.

“Podríamos hablar de masacres, actos terroristas, desplazamiento, destrucción, todo indica que el objetivo era eliminar nuestra existencia en Palestina y apropiarse de Palestina. No quieren ver palestinos, no nos quieren ver en Palestina y ellos quieren desplazarnos, sobre todo cuando ellos plantearon que ‘Palestina es una tierra sin pueblo, para un pueblo sin tierra’ y esta es la mentira más grande que ellos hicieron, esta mentira hasta el momento conduce el pensamiento de ellos, que Palestina es sin pueblo, aunque nosotros existimos, luchamos por nuestros derechos y todo el mundo sabe que nuestro pueblo existe”.

Mohamed Saadat detalló que a poco más de dos meses del asalto aéreo y terrestre israelí en respuesta a la incursión de Hamás al sur de Israel, la situación en Palestina no ha cambiado, pues el ejército continúa atacando a la población civil.

“La situación sigue igual, el ejército israelí está atacando a todas partes tanto en el norte como en el sur, igual ataca casas, ataca escuelas, ataca infraestructura, ataca empleados de Naciones Unidas, periodistas, gente de equipo médico, ambulancias. Entonces sigue en lo mismo y esta es una actitud que demuestra la conducta de Israel que ellos no están haciendo caso a nada, ni a Naciones Unidas, ni a la comunidad internacional”.

El Embajador aseguró que las acciones realizadas por el Gobierno israelí demuestran su verdadera naturaleza de no respetar a nadie, pues a pesar de las presiones por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la comunidad internacional, continúa con su ofensiva y con su plan de expansión.

“Parece que es Israel el que no respeta, lo está demostrando cada día y actúa como si estuviera por encima de la Ley internacional y esto es peligroso para todos nosotros como palestinos, como para toda la comunidad internacional porque Israel debe aceptar y actuar según las resoluciones de las Naciones Unidas, según la voluntad de la comunidad internacional, pero ellos lamentablemente como estamos viendo cada día demuestra su carácter, su naturaleza, que no respeta a nadie, no respeta nada, su carácter de expansión, de masacres, de crímenes de guerra, de genocidios, terrorismo de Estado”, denunció.

Saadat dijo que ante las negativas de Israel, tanto la ONU como la comunidad internacional deben de empezar a crear un plan para frenar esta fuerza y tomar medidas pues no solo representa un peligro para Palestina, sino para todo el mundo.

El diplomático recordó que el conflicto entre Israel y Gaza no es reciente, se remonta hasta 1897, antes de la fundación del movimiento sionista.

“Nosotros vivíamos como hermanos judíos, cristianos, musulmanes, todos se consideraban como palestinos, pero ya el movimiento sionista empieza a hablar de crear un Estado para los judíos y por cierto mucha gente que no saben que ellos planteaban otras opciones que no es Palestina. Ellos, por ejemplo, plantearon la idea de la tierra prometida y yo me pregunto, si ellos hubieran escogido Argentina, Uganda o algún otro lugar ¿sería esta la tierra prometida?, entonces estaban dispuestos a buscar otro lugar, no solo Palestina, entonces esta es una idea de que estaban tratando de engañar a los judíos y tener más migración hacia Palestina”.

Mencionó que Israel utiliza el argumento de que son el pueblo de Dios, como un instrumento para decir que Él los manda y justificar todas las masacres que ellos cometen. “Si hablamos de pueblo de Dios, un pueblo de Dios no cometen masacres, genocidios ni nada, pero todo esto para justificar y legitimar lo que ellos cometen”, dijo.

En 1917 el movimiento sionista tuvo conversaciones con Inglaterra lo que dio origen a la declaración de Balfour donde permiten dar un territorio de Palestina para el movimiento.

“En esta declaración de Balfour se menciona la palabra Palestina dos veces, darle su hogar en Palestina y ahora ellos niegan la existencia de Palestina aunque la declaración que facilitó a ellos establecer su establecimientos menciona a Palestina dos veces, ellos ahora niegan, hay gente que niega la existencia de Palestina, entonces este es un punto, negar la existencia de nuestro pueblo en Palestina y todo el mundo sabe que la historia de nuestro pueblo data de casi 5 mil años desde los cananeos, nosotros vivimos en este territorio”.

Con la la declaración de Balfour, mencionó Saadat, el colonialismo inglés comenzó a facilitar la migración hacia Palestina. “Ellos crean asentamientos, empiezan a armarlos y empiezan a atacar a nuestro pueblo y se produce lo que se llama ‘Nakba’, que significa catástrofe en Palestina en 1948 y este acontecimiento fue una catástrofe porque lo que pasó en este momento fue que las bandas siaonistas atacaron a nuestro pueblo y cometieron decenas de masacres contra nuestro pueblo, destruyeron más de 530 aldeas, mataron 15 mil palestinos, desplazaron más de 550 mil personas fuera de Palestina”.

El Embajador recordó que Palestina antes de establecer el estado israelí, era uno de los lugares más desarrollados en toda la región, “teníamos aeropuertos, puertos, policías, teatros, periódicos, teníamos de todo, de todo, como un Estado”.

“Esa es la mentira que conduce a ellos, entonces si vamos a concretar, se usaron actos terroristas contra nuestro pueblo para desplazarlo y masacres y genocidios contra nuestro pueblo desde aquel momento. Estas bandas sionistas que cometieron todo contra nuestro pueblo, de estas bandas sionistas se formó el ejército israelí, entonces el terrorismo surgió con la fundación del Estado israelí”.

Mohamed Saadat insistió con la idea de que el verdadero objetivo de Israel con la ocupación de Palestina es expandir su territorio. Dijo que en caso de conseguirlo, esto podría dar origen a un nuevo conflicto en la región lo que a su vez podría provocar hasta una guerra mundial.

“La idea expansionista de Israel ya viene con su fundación, en 1948 ocuparon el 78 por ciento de Palestina y después en el 67 ocuparon el resto y junto con Sinaí con Altos del Golán, parte del Líbano y hablan de tierra prometida entonces esto es lo que tenemos que ver hasta dónde van a llegar las ideas expansionistas de Israel y relacionar esto con otras preguntas,¿Cómo va a ser la situación en la región? ¿Esto no puede producir un conflicto regional? y un conflicto regional, ¿cómo puede afectar a la estabilidad internacional? porque ustedes saben la región es una región muy sensible, todo el mundo tiene intereses marítimos estratégicas bases, petróleo, gas, todo, todo el mundo tiene interés para mantener esta región en calma pero si se deja a Israel seguir con sus ideas expansionistas todo el mundo va a estar bajo peligro, podríamos estar ante una guerra mundial y ustedes saben qué significa una guerra mundial”.

Finalmente, el Embajador de Palestina en México indicó que Estados Unidos, uno de los principales aliados de Israel, podría jugar un papel fundamental de presión para terminar con el conflicto.

“Estados Unidos, el principal país que apoya a Israel no puede defender lo que está haciendo, entonces es momento de presionarse a Israel, hay muchos métodos de presión políticos, diplomáticos, no vender armamentos, sanciones todo esto para que ellos sientan de que ellos no pueden estar contra todo el mundo, ellos piensan que pueden estar contra todo el mundo”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado