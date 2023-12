Israel reconoce que ha matado por error a tres rehenes que Hamas mantenía en Gaza

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) – Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han reconocido este viernes haber matado por error durante una operación en Shejaiya, en el norte de la Franja de Gaza, a tres de los rehenes tomados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) durante su ofensiva del 7 de octubre contra territorio israelí.

Hamás lanzó una ofensiva sin precedentes contra Israel a comienzos de octubre que se saldó con casi mil 200 muertos y 240 rehenes, parte de los que ya han sido liberados. Las FDI lanzaron en respuesta una cruenta contraofensiva que deja ya un balance de casi 18 mil 800 palestinos muertos y otros cerca de 51 mil heridos.

During combat in Shejaiya, the IDF mistakenly identified 3 Israeli hostages as a threat and as a result, fired toward them and the hostages were killed. 1/1

