ENTREVISTA | Ratifiquen o no a Godoy, investigación a cártel del PRIAN seguirá: Martí

La ratificación de Ernestina Godoy ha presentado tropiezos, sobre todo por funcionarios de oposición, que rechazan que la Fiscal no ocupe su puesto por otros cuatro años más.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama aseguró que sin importar si Ernestina Godoy Ramos, es ratificada o no este miércoles por el Congreso capitalino como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) por un periodo de cuatro años más, seguirán las investigaciones contra el llamado Cártel Inmobiliario, el caso de corrupción registrado en la Alcaldía Benito Juárez que involucra a connotados miembros del Partido Acción Nacional (PAN).

En entrevista en el programa de “Los Periodistas” que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el mandatario capitalino afirmó que no existen elementos necesarios para no ratificar a Godoy como Fiscal y dejó en claro que su administración no realizará ningún tipo de negociación con el partido blanquiazul para conseguir los votos restantes que se requieren para el nombramiento.

“No he tenido comunicación con gente del PAN […] No es un tema en el que nosotros tuviéramos disposición de impunidades, de ninguna manera vamos a negociar impunidades, la justicia tiene un curso y va a seguir el curso que corresponda de acuerdo a lo que vayan determinando la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia. Nosotros de ninguna manera vamos a intervenir en este proceso y menos aún tendríamos disposición alguna para negociar impunidades de algún tipo”.

Sobre la posibilidad real que hay de que Ernestina Godoy no reúna las dos terceras partes de los votos que requiere para ser ratificada como Fiscal debido a la oposición del PAN y PRI, el Jefe de Gobierno afirmó que esto confirmaría que ambos partidos están a favor de que continúe la corrupción e impunidad.

“Aquí lo que llama la atención es que en vez de que digan, ‘adelante, que haya justicia, que investiguen, que se sancione el delito, la corrupción’, no, lo que quieren es sancionar a quien está haciendo justicia y a quien está investigando hechos delictivos, es verdaderamente absurdo, es el mundo al revés. Si el día de mañana los diputados del PAN votan en contra de la ratificación de la Fiscal están a favor de la impunidad, de la corrupción y la delincuencia”.

La noche del pasado jueves, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México (CdMx) avaló el dictamen de ratificación de Ernestina Godoy Ramos para que ocupe el cargo de Fiscal capitalina por cuatro años más. Las y los diputados locales aprobaron el dictamen a través de una votación mayoritariamente positiva para la titular de la FGJ de la CdMx: nueve votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones.

Ahora, el dictamen será llevado a la Mesa Directiva del Congreso capitalino para que el Pleno de la sede legislativa de la CdMx lo vote, algo que podría ocurrir este miércoles.

El pasado 9 de noviembre Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, acusó al PAN de estar en contra de su ratificación al frente de la institución como “venganza política” por combatir al Cártel Inmobiliario en la Alcaldía Benito Juárez, donde se han asegurado 60 inmuebles como parte de las investigaciones de la red de corrupción y se han detenido a exservidores públicos de la demarcación.

Además, la titular de la FGJ-CdMx hizo un llamado a las legisladoras y los legisladores del Congreso capitalino a no permitir que intereses ajenos a la justicia, que han tomado a la corrupción como un derecho, influyan en su voto para su ratificación en el cargo.

“A los legisladores y legisladoras les pido no permitan que intereses ajenos a la procuración de justicia dictados por intereses económicos, partidarios y que han tomado a la corrupción como un derecho, se impongan en su conciencia y les dicten su voto”, dijo Ernestina Godoy en un video difundido en redes sociales el pasado 8 de diciembre.

Ante esta situación, el Jefe de Gobierno dijo que la Fiscal cuenta con un apoyo mayoritario en el Congreso capitalino e indicó que está muy cerca de llegar a las dos terceras partes de los legisladores que requiere para ser ratificada.

“Hay que señalar que la Fiscal cuenta con un apoyo mayoritario en el Congreso, mucho más de la mitad, requiere dos terceras partes, por ese motivo hay algunos actores políticos que juegan a obstaculizar que se logren las dos terceras partes, es decir, juegan a que una minoría pueda impedir la ratificación de la Fiscal. Podría yo decir que está sobre los números, debe estar ya alrededor de las dos terceras partes, si no es que ya tiene esa intención del voto”.

Finalmente, Martí Batres pidió a los legisladores de oposición no dejarse presionar y a que ejerzan su voto de manera libre.

“El voto es individual, cada quien va a responder por sí mismo frente a la sociedad, cada quien va a dar los argumentos de su voto frente a la sociedad, cada quien va a ser responsable de su decisión en lo individual, por eso la Fiscal hacía un llamado importante a la libertad, a no dejarse presionar y a ejercer su voto libremente. No existe ninguna razón para votar en contra de la ratificación de la Fiscal, existen numerosas razones para aprobar la ratificación”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado