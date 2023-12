Entrevista | La directora de Enkoll dice que Samuel García iba a alcanzar a Xóchitl

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- “Si se hubiera quedado Samuel García en la contienda, y la tendencia hubiera sido esta que está ocurriendo, para la próxima medición, en un mes más, Samuel García y Xóchitl Gálvez hubieran empatado en segundo lugar”, aseguró Heidi Osuna, directora de la casa encuestadora Enkoll.

En entrevista con “Los Periodistas”, programa que se transmite por el canal de YouTube SinEmbargo Al aire, Osuna destacó que pese a que García no había salido de Nuevo Léon, y que el partido al que pertenece, Movimiento Ciudadano, es un partido joven que sólo gobierna dos estados, tuvo un crecimiento positivo en sólo un mes.

La directora de Enkoll explicó que a diferencia de la medición pasada, la del mes de octubre, “que en conocimiento, obviamente todos suben, pero vemos que Xóchitl Gálvez no está subiendo lo suficiente, ni en conocimiento y tampoco en intención de voto, de hecho cae cuatro puntos con respecto a la medición anterior, actualmente registra 23 por ciento, en la medición de octubre tenía 27 puntos”.

“Lo que vemos es que quien sí subió fue Samuel García, tanto en conocimiento, prácticamente dobló el número de Xóchitl Gálvez, en cuanto al crecimiento de conocimiento (…) Samuel García, de este 15 por ciento, que tenía en octubre, sube a 17 por ciento”, detalló Osuna.

En este sentido, consideró que lo alarmante no fueron los cuatro puntos que descendió la candidata del Frente Amplio sino que ésta no está creciendo, como se espera que suceda en este tipo de contiendas, a comparación con los otros aspirantes a la Presidencia de México.

“Esta caída de cuatro puntos de Xóchitl Gálvez no es una caída significativa, lo que sí es importante y sí causa alarma para su campaña o debería causar alarma es que no está creciendo, el tiempo se va a agotar y ella debería estar creciendo paulatinamente y constantemente, tanto en conocimiento como en intención de voto”, enfatizó.

Asimismo, previó que para el próximo mes, y ante el abandono de Samuel Garcia de la contienda presidencial, “lo que podemos esperar, seguramente, es que crezcan las dos [Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez] en las encuestas, y considero que el reto de ambas es conocer “cuál era el sector que estaba apoyando a Samuel García, para ver cómo pueden captar al mayor número de votantes, el mayor porcentaje de votantes de él”.

El pasado 2 de diciembre, Samuel García Sepúlveda anunció de manera oficial que no continuará con sus aspiraciones de participar en la contienda presidencial en 2024 abanderando a Movimiento Ciudadano (MC) y reiteró su regreso al cargo de Gobernador constitucional de Nuevo León.

“Pongo del conocimiento de la ciudadanía del Estado de Nuevo León, que he reasumido funciones como Gobernador Constitucional del Estado, y siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la Licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República”, se lee en el acuerdo difundido por él mismo este sábado.