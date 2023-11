ENTREVISTA (1) | La doctora y yo no hemos hablado de foto juntos y mi cargo: Ebrard

Marcelo Ebrard Casaubón habló en una extensa entrevista con “Los Periodistas” sobre su incorporación al equipo de Claudia Sheinbaum Pardo, su futuro dentro de Morena y la cercanía que tiene con el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado.

Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).– Marcelo Ebrard Casaubón se ha sumado al equipo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la precandidata presidencial de Morena, con quien ya ha hablado sobre mostrarse juntos en una foto luego de haber impugnado el proceso interno del partido guinda. “Estamos en su equipo”, expresó el excanciller en una larga plática con “Los Periodistas”, programa que se transmite en el canal de SinEmbargo Al Aire.

“Siempre hay diferencias de todo tipo y a veces no son diferencias tan profundas, sino son proposiciones, en fin, parte de la política. Entonces, estamos en ese proceso, pero nosotros ya decidimos acompañarla, un entendimiento es eso”, ahondó sobre el documento “El Futuro de Morena”, en el cual se reconoció que hubo prácticas irregulares en el proceso interno que deben de ser erradicadas.

El 6 de septiembre, el día que se designó a Claudia Sheinbaum Pardo como la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, el equipo de Marcelo Ebrard desconoció los resultados al insistir que en el levantamiento de las encuestas que definieron a la ganadora se presentaron inconsistencias. La noche de ese día, el diario El País dio a conocer un diálogo que mantuvo el excanciller con sus bases a quienes dijo: “no nos someteremos a esa señora”.

Sobre ese episodio, Ebrard explicó: “el día 6 de septiembre, lo que nosotros establecimos fue ‘no estamos de acuerdo con una serie de prácticas graves que vimos en el proceso’ y lo que dije es ‘si esto no se corrige y nos vamos al camino del cinismo’, o sea, no hubo acarreo, ningún Gobernador participó, los de Bienestar nunca participaron, la Comisión de encuestas no estaba presidida y dirigida en favor de… si todo eso no existió, entonces ¿qué lugar tenemos? es la sumisión, a eso me estaba refiriendo”.

Ebrard sostuvo que ese punto quedó atrás luego de que Morena expusiera en un documento que sí hubo prácticas que son indebidas y que se tienen que sancionar, pero sobre todo que ahondará en lo que será el futuro del partido. “Por eso era tan importante tener la respuesta. Yo hablo de un entendimiento, porque dices ‘bueno, si la posición es reconocer esto y plantear un futuro en ese sentido, entonces, hay que participar’”.

—La foto va a mandar muchos mensajes, la foto de los dos juntos, el abrazo o el levantar la mano lo que sea, va a ser importante y el otro tema que va a ser importante, hacia dónde va a terminar usted, Marcelo —se le planteó en la conversación que tuvo lugar el martes pasado en su biblioteca.

—Se había acordado ya desde que nos invitó Andrés (Manuel López Obrador) a aquella cena, que creo que ni cenamos, pero ya, en el centro histórico, se había planteado ‘quien quede en segundo lugar se va al Senado, tercer lugar se va la Cámara de Diputados’ eso ya está establecido ahí, digamos, pero yo quise poner el tema del cargo a un margen, porque si no toda la discusión se vuelve el cargo, claro que no puedes hacer política sin espacio de poder, pero a veces no necesitas tener cargo, lo que yo consideré que era más importante era entender cuál es la línea política que vamos a seguir. Entonces, no discutimos eso con Claudia las dos ocasiones que me reunido con ella y probablemente lo hagamos en otra reunión porque antepusimos o le dimos prioridad a cómo resolver esto, que si es un asunto mayor —respondió Ebrard.

“DANTE ES MI AMIGO”

Por semanas se habló que el destino de Ebrard estaba cerca de Movimiento Ciudadano. Sobre esa situación, aclaró que nunca se reunió con la dirigencia del partido naranja. “Si yo hubiese querido llegar más allá, yo me reúno”, puntualizó al tiempo que aclaró que sostiene una amistad de tiempo atrás con el líder máximo emecista, el Senador Dante Delgado Rannauro.

“Yo me reúno, platico con él ¿qué te diré? cada 15 días, por lo regular, cada dos, tres semanas, es un buen amigo. Pero, aclarar, si yo hubiese querido hacer un planteamiento a Movimiento Ciudadano, lo hago abiertamente ‘a ver, Movimiento Ciudadano invítanos, queremos hacer algo contigo’. Hubo mucha promoción de eso, muchos bots y granjas trabajando en eso, porque era el granjerismo, ya es una nueva forma de militancia política”, abundó sobre ese momento.

—¿Nunca hubo un planteamiento puntual de Dante Delgado de: ‘Marcelo vente o todos ustedes venganse para acá’? —se le cuestionó.

—No, Dante fue muy respetuoso y yo también, no llegamos a ese grado de sentarnos a platicar ‘oye, ¿qué queríamos? ¿Cómo…?’, tenemos buena comunicación política, fue generoso conmigo, siempre ha sido un buen amigo y no tengo por qué negarlo, al contrario —planteó.

Con respecto a su futuro y si ocupará la senaduría que por acuerdo le corresponde, Ebrard indicó que es una cuestión que tiene que hablar con Claudia Sheinbaum, que ha asumido el liderazgo del partido.

“En qué punto estamos ahorita, en un entendimiento con quien el partido señaló que ganó la encuesta que es la doctora Sheinbaum, un entendimiento sobre cuál es la línea política que se va a seguir. Nosotros vamos a contribuir en ello, vamos a seguir militando en la Cuarta Transformación y nuestras compañías y compañeros en Morena van a seguir participando, ahora para las candidaturas y después para lo que venga”, indicó.

—¿Volvería a ser canciller? —se le inquirió.

—No lo he planteado yo, no lo he pensado, ni tampoco lo he comentado con ella, no sé qué esté pensando, tendríamos que pensarlo y considerarlo.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado