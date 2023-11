ENTREVISTA | PRIAN se afianzó, la gente se politizó y la prensa pesa menos: Tatiana

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).– El proceso presidencial de 2024 tiene elementos muy distintos al de 2018 en el que ganó Andrés Manuel López Obrador como son la consolidación del amasiato entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), la politización de la gente y el menor impacto que tiene la prensa tradicional en este tipo de procesos, planteó en entrevista Tatiana Clouthier, quien coordinó la campaña de hace 5 años del ahora Presidente y que ahora se sumó a la precampaña de Claudia Sheinbaum Pardo.

“La población se politizó en este país y el hecho de que se haya politizado y esté involucrada me parece que es muy importante y la lleva a decir, ‘yo ya no más me hago cargo de mi voto sino que me encargo que otros vayan y voten’. Esto se vuelve importante porque entonces cada vez que consigues uno a favor o uno en contra esto se vuelve multiplicado de una manera más responsable”, comentó Clouthier Carrillo a “Los Periodistas”, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.