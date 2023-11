Marcelistas no sólo se quedan en Morena tras críticas, también buscan reelegirse

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió entre el 18 de octubre y el 10 de noviembre la carta intención para reelegirse de 17 de 26 legisladores y legisladoras del bloque marcelista, es decir, antes del anuncio de Marcelo Ebrard con el que definirían, al igual que el excanciller, su permanencia en Morena.

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).— Diputadas y diputados afines a Marcelo Ebrard Casaubón y quienes, como él, criticaron el proceso de selección de la candidatura presidencial de Morena, presentaron solicitudes para ser reelectos desde octubre, semanas antes de que el excanciller definiera si seguiría o no en el partido.

Pese a las diferencias que hicieron públicas con su bancada, las y los legisladores dicen confiar en que tendrán garantizadas condiciones de igualdad.

Las diferencias entre el bloque marcelista y otros morenistas quedaron claras durante la discusión de reservas al Presupuesto de Egresos de 2024, cuando, por falta de votos de Morena, no avanzó la reserva promovida por el Diputado Carol Altamirano, simpatizante del excanciller, para destinar recursos de los excedentes petroleros de 2024 a un fondo para la reconstrucción de Acapulco, esto pese a que Ignacio Mier, coordinador de la bancada, se comprometió a respaldarlos.

El debate llevó a legisladoras como Inés Parra Juárez y Selene Ávila Flores a cuestionar a militantes que no las apoyaron durante la discusión del Presupuesto del 8 de noviembre y madrugada del 9 en la Cámara de Diputados.

“No podía permanecer indiferente, tenía que hacer algo desde donde me daba mi facultad. Al momento que no se pudo lograr [la aprobación de la reserva] me causa un gran quebranto, frustración y dolor y por eso fue que yo voté el Presupuesto en lo general a favor, pero en esa parte ya no transité, y además como se exaltaron mucho la bancada, pues me gritaron, hubo sainetes, hubo cosas propias, tampoco hay que espantarse, del ámbito parlamentario. Y me retiré.

“No me arrepiento porque me movió una causa justa, no una traición a la patria, no ponerme en contra del Presidente, a él le tengo cariño, gratitud. Yo solamente estaba haciendo lo mismo que el Presidente hubiera hecho. Algo muy importante que yo destacaría del discurso de Marcelo Ebrard es cuando dice: no porque alguien piense diferente se le va a expulsar, yo esa madrugada dije: ‘y si esto me cuesta el cargo, se los entrego, pero la dignidad jamás’. No me han pedido el cargo, aquí sigo en mi oficina, quiero pensar que es porque Morena entiende que somos un mosaico donde todas las voces tienen que ser escuchadas, a eso le apuesto”, dijo Selene Ávila.

Los señalamientos se sumaron a los que días previos hizo la Senadora Martha Lucía Mícher, coordinadora del equipo de Marcelo Ebrard en el proceso interno de Morena, quien desde la Cámara Alta anunció que renunciaría al partido por la falta de respaldo de su bancada durante una sesión en la que no le permitieron la palabra. Previamente, legisladores del bloque llamado “El Camino de México” habían afirmado que acompañarían al excanciller “hasta donde tope”.

Todo esto ocurrió en un contexto en el que Ebrard Casaubón dejó abierta durante más de dos meses la posibilidad de salir de Morena si no obtenía una resolución favorable de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de la queja que presentó en septiembre contra el proceso donde Claudia Sheinbaum Pardo fue electa precandidata presidencial.

Sin embargo, las dudas sobre la salida de un grupo de legisladores y legisladoras terminaron apenas el 13 de noviembre, cuando Ebrard Casaubón anunció su permanencia en Morena y pidió reconocer el peso político que él y sus cercanos representan en el partido.

“¿Qué planteo? Pues que participemos como lo que somos: la segunda fuerza en Morena”, expuso en esa ocasión, aunque desde la dirigencia encabezada por Mario Delgado han descartado que en el partido fundado por el Presidente López Obrador existan “fuerzas”.

De acuerdo con registros de la Cámara de Diputados, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ya había recibido entre el 18 de octubre y el 10 de noviembre la carta intención para reelegirse de 17 de 26 legisladores y legisladoras del bloque marcelista, antes de definir si seguirían o no en Morena, es decir, antes del anuncio de Marcelo Ebrard.

En algunos casos las cartas fueron fechadas días antes de que la Mesa Directiva confirmara su recepción. Por ejemplo, la legisladora Selene Ávila fechó su carta el 8 de noviembre, pero se confirmó su recepción el 14 de noviembre, un día después del anuncio del excanciller.

Mientras que las cartas de los diputados del Partido Verde Juan Carlos Natale López, Javier Joaquín López Casarín, Marco Antonio Natale Gutiérrez y María José Alcalá Izguerra tienen fecha del 26 de octubre, pero el registro de recepción apunta al 7 de noviembre.

“Todo el bloque de Morena decidimos registrarnos en Morena, íbamos a esperar la decisión de nuestro compañero Marcelo. Si él salía nosotros íbamos a tomar nuestra decisión, afortunadamente se quedó para seguir consolidando nuestro movimiento en Morena y aquí estamos, todos los diputados nos registramos, algunos en el Senado, otros en las diputaciones federales”, mencionó en entrevista el Diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, quien firmó su carta intención el 26 de octubre y la Mesa Directiva confirmó de recibido cuatro días después.

Aunque Gutiérrez Gutiérrez consideró que Morena ya reconoció el lugar del excanciller Marcelo Ebrard en el partido al posicionarse en el segundo lugar de la encuesta para definir la candidatura presidencial, aseguró que quienes lo apoyan no esperan que eso les garantice una candidatura ni mantener sus cargos en el Poder Legislativo.

—¿La decisión de quedarse tiene que ver con que les garantizaron a ustedes como legisladores que lo respaldaron un lugar, una candidatura? —se le cuestionó.

—No, porque eso lleva un procedimiento, entendemos y nos vamos a acoplar a la convocatoria.

La Diputada Salma Luévano fechó la carta intención que envió a la Mesa Directiva el 17 de noviembre, después de la decisión tomada por Marcelo Ebrard para quedarse en el partido. Consideró que el que Morena reconociera irregularidades en la elección de la candidatura presidencial le da confianza a ella y sus compañeros para seguir en el partido.

“Aquí es borrón y cuenta nueva. Nunca hemos señalado que nos saldríamos o que me hubiera querido salir de Morena si eso hubiera sido desde el principio y hubiéramos corrido como cucarachas, pero jamás, yo soy la morena de Morena y no somos cucarachas […] Decidí registrarme en este proceso porque sí confío [en el partido]”, expuso la legisladora.

El 11 de noviembre, la Diputada del bloque marcelista Inés Parra alertó en entrevista con SinEmbargo que el proceso para renovar cargos en el Senado y la Cámara de Diputados favorecerá a cercanos al dirigente Mario Delgado, pero dos días después el Emmanuel Reyes, otro legislador cercano a Ebrard Casaubón, aseguró que “indudablemente” hay condiciones para que las y los legisladores del bloque marcelista puedan competir por cargos en el Senado, la Cámara de Diputados y congresos locales, aunque, reconoció, todavía deben buscar que la dirigencia del partido les garantice “la posibilidad de transitar, que las candidaturas, las aspiraciones, puedan tener viabilidad y ruta”.

“Esto de ninguna manera significa que ya en automático se van a dar las candidaturas. Cada uno de quienes aspiren a cargos de representación popular tendrán que inscribirse en sus respectivas encuestas, tendrán que ir a buscar el apoyo de la población para poder ganar”, dijo en esa ocasión a este diario digital.

La convocatoria para la elección de candidaturas a diputaciones federales y al Senado de Morena establece que la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) aprobará máximo cuatro registros por candidatura; al igual que en la elección de perfiles rumbo a la Presidencia y gubernaturas estatales, una encuesta y dos sondeos espejo definirán a las y los aspirantes.

